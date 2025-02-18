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Враг продвинулся возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики имеют продвижение в Волновахском районе Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки", - говорится в сообщении.

Продвижение врага в Донецкой области
Улаклы и Андреевка

Продвижение врага в Донецкой области

Бурлацкое

Также смотрите: Войска РФ оккупировали Серебряное, продвинулись в Улаклах и возле трех населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ



Автор: 

Донецкая область (10119) боевые действия (4429) Волновахский район (295) Улаклы (10) Андреевка (18) Бурлацкое (13) DeepState (174)


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Топ комментарии
+7
подивись,скільки за рік кацапи забрали території.В цей час потужно сидимо на курщині,задіявши вевику кількість боезданих частин і бронетехніки
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18.02.2025 09:06 Ответить
+4
DeepState вже нагадує ,,від совєтьського інформбюро"! Таке враження, що задоволення отримують від своїх повідомлень! Поперед всіх лізуть!
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18.02.2025 09:36 Ответить
+3
Коли я читаю подібні повідомлення від DeepState останнім часом часто виникає питання по відсутності конкретної інформації, бо читаючи "просунувся" непогано б було зрозуміти на скільки вглиб та вширшки, а дивлячись на карту бачиш якісь дуже вузьки "просування" котрі не розумію яким чином можливо утримати і як ці вузеньки клаптики рашисти збираються боронити бо там флангів практично не має. І складається враження що це діяльність диверсійних груп що як прийшли так і вийшли не закріпляючись на позиціях а інформацію про "просування" нам надали незрозуміло навіщо!
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18.02.2025 08:46 Ответить
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Коли я читаю подібні повідомлення від DeepState останнім часом часто виникає питання по відсутності конкретної інформації, бо читаючи "просунувся" непогано б було зрозуміти на скільки вглиб та вширшки, а дивлячись на карту бачиш якісь дуже вузьки "просування" котрі не розумію яким чином можливо утримати і як ці вузеньки клаптики рашисти збираються боронити бо там флангів практично не має. І складається враження що це діяльність диверсійних груп що як прийшли так і вийшли не закріпляючись на позиціях а інформацію про "просування" нам надали незрозуміло навіщо!
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18.02.2025 08:46 Ответить
Deep State якраз малює те, що точно знає. А якщо ці вузькі клаптики просування ЗСУ не зрізають, а відступають, значить в реальності ці клаптики не вузькі і фланги там є.
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18.02.2025 09:05 Ответить
Я просто у захваті від слів "DeepState знає"! Єдине на що опирається ресурс DeepState це т.з. осінт фіксації, з відео чи фото, де вже неодноразово фіксували "захоплення" якогось об'єкту, бо є візуальна фіксація, а потім саме виявлялось що це була єдиноразова акція диверсійних сил що зайшли а потім швиденько відступили. Таке відбувалось й у Сумській області, і у Харківській, і на лівому березі Дніпра, та й взагалі по усій лінії фронту неодноразово. Тому не варто опиратись на осінт інформацію коли мова не про випадки знищення техніки, де усе зрозуміло та незворотньо, а там де ситуація може змінюватись кожну хвилину і не фіксується довгостроково, не варто опиратись на короткострокові заяви!!!
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18.02.2025 11:20 Ответить
DeepState за роки війни довів, що незважаючи на деякі помилки, його інфомація в 100 разів точніша за будь-яку офіційну.
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18.02.2025 13:35 Ответить
подивись,скільки за рік кацапи забрали території.В цей час потужно сидимо на курщині,задіявши вевику кількість боезданих частин і бронетехніки
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18.02.2025 09:06 Ответить
Скільки? 700 кв,км, півтори тисячі?! Це дійсно "багато" коли завойовуєш країну площиною 603 628 км²?! Война буде йти 600 років, ну нехай 300?!
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18.02.2025 11:23 Ответить
А відчуття, що Ви каву в Ялті вже попили, у Вас не складається?
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18.02.2025 09:56 Ответить
В мене таке відчуття що почувши казки Буданова, Зеленського та інших представників керівництва України що на свою голову обрала більша частина українців Ви вирішили що будь які оптимістичні висловлювання заслуговують на засудження бо ХТОСЬ та КОЛИСЬ був відвертим популістом. Тоді я зауважу, що бути безмежним песимістом нічим не краще і хлюпаючи носом та зневірюючись Ви точно нічого доброго ані Україні, ані її громадянам нічого доброго не зробие! Що популізм, що його крайня протилежність однакого згубні. Тому варто не поспішати без перевірки вірити або у позитивні, або у негативні новини без перевірки!!!
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18.02.2025 11:33 Ответить
Діпстейт - для розуміння тенденцій цивільними. Військові ним не користуються (притомні).
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18.02.2025 10:27 Ответить
Згоден, але чи бачили Ви щоб Цензор публікував якісь позитивні новини від DeepState коли це дійсно на фронті відбувалось на користь ЗСУ принаймні останній рік?! Отож!
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18.02.2025 11:37 Ответить
Пуплікував.
Однак там зараз русня знову вибиває наших. Не можна "хохлам" перемоги, потрібні лише котли і відступи.
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18.02.2025 11:40 Ответить
Тобто Ви "не в курсі" про успіхи ЗСУ під тим же Покровськом у тому ж Піщаному?! А DeepState щось не дуже цим "переймався"! І обережніше використовуйте кацапський вислів стосовно українців, бо якось воно тхне "руССким миром"!
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18.02.2025 11:51 Ответить
По деяким ТГ-каналам (на жаль) в курсі, але чому не позначають - то інше питання.
Та хто читає щось крім Діпстейта і Цензора - той знає.
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18.02.2025 11:53 Ответить
DeepState вже нагадує ,,від совєтьського інформбюро"! Таке враження, що задоволення отримують від своїх повідомлень! Поперед всіх лізуть!
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18.02.2025 09:36 Ответить
Скільки терріторій здали.бо утримуємо клаптик на Курщіні.Там.мовлятт.полонених взяли для обміну наших.А рахують.скільки наших загинуло?
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18.02.2025 09:52 Ответить
Той "клаптик" дорівнює половині того що вдалось захопити рашистам в Україні за минулий рік!
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18.02.2025 11:38 Ответить
а толку)?
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19.02.2025 12:31 Ответить
Постійне просування кацапні говорить тільки про одне - в нас вже фактично немає проф. Армії. Стадо бусифікувантів, інвалідів-епілептиків-бомжів-наркоманів - це вже не армія. Та й ті розбігаються в сзч. Друге - за три роки так і не знайшли протидію кабам і ф16, які б мали їм протидіяти, виявилися недієздатними в цьому питанні, або їх чому їх не застосовують. Зате героїчно сидимо на Курщині, яку кацапи не збираються мінять ні на що. Дебіли при владі під час війни - справді "я ваш вирок".
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18.02.2025 11:31 Ответить
А що таке "професійна" армія?! У СРСР її взагалі ніколи не було, може лише офіцерський склад можливо віднести до цього! А сержанський та солдатський склад став професійним лише нещодавно завдяки реформам у армії, але й вони є переважно нещодавніми цивільними що стали військовим. Навіть у західних армії строк служби солдат у професійній армії не такий вже й великий. У рашистів в цьому плані справи зовсім не кращі, їх просто більше за чисельністю у рази і саме цим вони користуються. Ніяких інших переваг в московитів не має а швидкість їх просування ПОСТІЙНО ЗМЕНШУЄТЬСЯ і до повної зупинки, навіть при зраді Трампа, залишилось небагато часу!!!
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18.02.2025 11:46 Ответить
Профармію можуть вибити і за півроку. Де тоді брати більш-менш підготовлені резерви? ЗСУ досі "дякує" тим хто повівся на популізм політиків, типу ВОНА, про відміну термінової служби
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18.02.2025 12:12 Ответить
А хіба її скасували?
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18.02.2025 13:50 Ответить
Намагалися, шляхом поступового скорочення термінової служби, але до повного її припинення не дійшло через підвищення агресивності росіяк
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19.02.2025 13:05 Ответить
Хотілося б щось почути від гідранта і кремлівського сирка!!!
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18.02.2025 18:55 Ответить
не ображайте зе, ато спільнота цензора кинулась його захищати
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19.02.2025 12:32 Ответить
 
 