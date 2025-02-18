Враг продвинулся возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики имеют продвижение в Волновахском районе Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Глюк
показать весь комментарий18.02.2025 09:06 Ответить Ссылка
+4 Olena Teslenko
показать весь комментарий18.02.2025 09:36 Ответить Ссылка
+3 Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий18.02.2025 08:46 Ответить Ссылка
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Однак там зараз русня знову вибиває наших. Не можна "хохлам" перемоги, потрібні лише котли і відступи.
Та хто читає щось крім Діпстейта і Цензора - той знає.