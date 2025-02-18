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Сутки на Запорожье: враг нанес почти 400 ударов. Вечером обстрелял Орехов, погиб мужчина

Оккупанты почти 400 раз ударили по Запорожской области

За минувшие сутки, 17 февраля, российские захватчики обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области. Зафиксировано 396 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Оккупанты применили авиацию, РСЗО, артиллерию, атаковали БПЛА, в частности:

  • совершили 2 авиационных удара по Гуляйполю;
  • 230 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку;
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Пятихатки, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новодаровку;
  • нанесли 160 артударов по территории Пятихаток, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 29 сообщений о повреждении квартир и частных домов. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Около 22:00 враг из артиллерии обстрелял Орехов. Утром 18 февраля спасатели под завалами частного дома обнаружили тело мужчины.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Запорожской области: за сутки враг обстрелял 12 населенных пунктов, ночью атаковал Запорожье. ФОТО

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обстрел (28205) Запорожская область (3249) Пологовский район (80) Орехов (10)


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