Сутки на Запорожье: враг нанес почти 400 ударов. Вечером обстрелял Орехов, погиб мужчина
За минувшие сутки, 17 февраля, российские захватчики обстреляли 9 населенных пунктов Запорожской области. Зафиксировано 396 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Оккупанты применили авиацию, РСЗО, артиллерию, атаковали БПЛА, в частности:
- совершили 2 авиационных удара по Гуляйполю;
- 230 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку;
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Пятихатки, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новодаровку;
- нанесли 160 артударов по территории Пятихаток, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
"Поступило 29 сообщений о повреждении квартир и частных домов. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
Около 22:00 враг из артиллерии обстрелял Орехов. Утром 18 февраля спасатели под завалами частного дома обнаружили тело мужчины.
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