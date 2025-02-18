Женщины работают в каждом подразделении спасательной службы, - ГСЧС

Женщины работают в каждом подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил глава ГСЧС Андрей Даник в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем политику гендерного равенства. Женщин в нашей системе много, и они - в каждом подразделении. Да, есть у нас и женщины-саперы, пока их количество не очень большое. Оказалось, что именно операторы беспилотных систем прекрасно справляются с возложенными на них функциями", - сказал он.

Также, отметил Даник, в ГСЧС есть женщина-пилот вертолета. Это впервые за всю историю ГСЧС, когда девушка начала управлять вертолетом.

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