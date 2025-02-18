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Россияне пытаются охватить Покровск с запада и прорваться с востока, несмотря на огромные потери, - ОСГВ "Хортица"

117 ОМБр о ситуации вблизи Покровска

Россияне понимают, что без Покровска взятие южной части Донецкой области просто невозможно. Поэтому сосредоточили все свои усилия именно на этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Несмотря на большое преимущество в живой силе, россияне потеряли то, что на английском языке называется momentum. Это тот самый момент импульса, который позволяет давить. Потому что, в первую очередь, нельзя поддерживать такое давление постоянно. Они тоже истощаются. Второе - украинцы сумели построить эффективную оборону на взаимодействии пехоты и дронов. Россияне столкнулись с сопротивлением, которого не ожидали", - заявил Трегубов.

Потери противника, отметил спикер ОСГВ "Хортица", очень высокие. И не только солдат.

"Теряют рекордное количество бронетехники. Начали терять даже РСЗО. Это означает, что их поражают достаточно глубоко. И потери в живой силе также очень высокие. 7 тысяч убитыми и общие потери 14-15. Это за месяц и это Покровское направление. Под одним Покровском россиян хоронят столько за месяц, сколько Советский Союз мог за несколько лет в Афганистане похоронить", - резюмировал Трегубов.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (452) Донецкая область (10119) боевые действия (4429) Покровск (663) Покровский район (728)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.02.2025 12:38 Ответить
Лиш би не здали вас ,козаки.
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18.02.2025 12:39 Ответить
Росіяни намагаються охопити Покровськ із заходу та прорватися зі сходу, попри шалені втрати

Не треба намагатися охопити Покровськ із заходу та прорватися зі сходу, попри шалені втрати.
Треба іти нагуй!
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18.02.2025 12:50 Ответить
 
 