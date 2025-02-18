Россияне пытаются охватить Покровск с запада и прорваться с востока, несмотря на огромные потери, - ОСГВ "Хортица"

Россияне понимают, что без Покровска взятие южной части Донецкой области просто невозможно. Поэтому сосредоточили все свои усилия именно на этом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Несмотря на большое преимущество в живой силе, россияне потеряли то, что на английском языке называется momentum. Это тот самый момент импульса, который позволяет давить. Потому что, в первую очередь, нельзя поддерживать такое давление постоянно. Они тоже истощаются. Второе - украинцы сумели построить эффективную оборону на взаимодействии пехоты и дронов. Россияне столкнулись с сопротивлением, которого не ожидали", - заявил Трегубов.

Потери противника, отметил спикер ОСГВ "Хортица", очень высокие. И не только солдат.

"Теряют рекордное количество бронетехники. Начали терять даже РСЗО. Это означает, что их поражают достаточно глубоко. И потери в живой силе также очень высокие. 7 тысяч убитыми и общие потери 14-15. Это за месяц и это Покровское направление. Под одним Покровском россиян хоронят столько за месяц, сколько Советский Союз мог за несколько лет в Афганистане похоронить", - резюмировал Трегубов.

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