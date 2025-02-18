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В Купянской громаде остается около 1,6 тысячи жителей: эвакуация продолжается, - Синегубов

евакуація

В Купянской громаде Харьковской области до сих пор остаются около 1,6 тысячи человек, из них 120 - на левом берегу Оскола.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На правом берегу еще остается 1,5 тысячи человек, которые подлежат эвакуации. На левом берегу Оскола, соответственно, - 120 человек", - сказал Синегубов.

По его словам, из-за постоянных обстрелов российских войск эвакуация является крайне опасной. Враг умышленно наносит удары по каретам скорой помощи, ремонтным бригадам, полицейским и эвакуационным машинам. Это значительно усложняет работу спасателей и делает невозможным обеспечение людей жизненно необходимыми услугами.

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Автор: 

эвакуация (2117) Харьковская область (1171) Купянский район (269) Купянск (694)


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а як там далі жити пенсіонеру на 2500 гр???
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18.02.2025 13:35 Ответить
 
 