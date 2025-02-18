В Купянской громаде остается около 1,6 тысячи жителей: эвакуация продолжается, - Синегубов
В Купянской громаде Харьковской области до сих пор остаются около 1,6 тысячи человек, из них 120 - на левом берегу Оскола.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На правом берегу еще остается 1,5 тысячи человек, которые подлежат эвакуации. На левом берегу Оскола, соответственно, - 120 человек", - сказал Синегубов.
По его словам, из-за постоянных обстрелов российских войск эвакуация является крайне опасной. Враг умышленно наносит удары по каретам скорой помощи, ремонтным бригадам, полицейским и эвакуационным машинам. Это значительно усложняет работу спасателей и делает невозможным обеспечение людей жизненно необходимыми услугами.
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gemixx11
показать весь комментарий18.02.2025 13:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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