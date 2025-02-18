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Новости
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В январе в суд направлено 610 обвинительных актов по коррупционным преступлениям, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

Работники ГБР продолжают активную борьбу с коррупционными преступлениями и привлекают к ответственности должностных лиц, злоупотребляющих служебным положением.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, только в январе 2025 года ГБР направило в суд 610 обвинительных актов в отношении 702 человек.

ГБР

Среди обвиняемых: народный депутат; бывший член Кабинета Министров Украины; таможенники; работники Государственной уголовно-исполнительной службы, лесной охраны; налоговики, правоохранители и другие лица.

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"По материалам производств, убытки государству составляют 360,7 млн гривен. Из них возмещено уже 5,5 млн гривен, а на имущество фигурантов расследований наложен арест на сумму почти 70 млн гривен", - добавили в ГБР.

Автор: 

коррупция (8584) ГБР (3076)


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Скільки з них завершаться реальними вироками ?
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18.02.2025 15:02 Ответить
та ніскільки такі справи до суду не доходять
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18.02.2025 16:00 Ответить
упс ...
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18.02.2025 16:29 Ответить
Ефективність роботи ДБР за січень - 1,5%. Дармоїди.
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18.02.2025 16:10 Ответить
Продовжують звітувати скільки ВІДПРАВИЛИ!
хочемо чути звіти скільки посаджено конфісковано і ПОВЕРНЕНО країні!
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18.02.2025 17:25 Ответить
 
 