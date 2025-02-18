В январе в суд направлено 610 обвинительных актов по коррупционным преступлениям, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

Работники ГБР продолжают активную борьбу с коррупционными преступлениями и привлекают к ответственности должностных лиц, злоупотребляющих служебным положением.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, только в январе 2025 года ГБР направило в суд 610 обвинительных актов в отношении 702 человек.

Среди обвиняемых: народный депутат; бывший член Кабинета Министров Украины; таможенники; работники Государственной уголовно-исполнительной службы, лесной охраны; налоговики, правоохранители и другие лица.

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"По материалам производств, убытки государству составляют 360,7 млн гривен. Из них возмещено уже 5,5 млн гривен, а на имущество фигурантов расследований наложен арест на сумму почти 70 млн гривен", - добавили в ГБР.