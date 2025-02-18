Защитникам на фронте срочно нужны грелки, зарядные станции и дроны, - волонтер Юсупова

Защитникам, которые защищают Украину на передовой, срочно нужны грелки, поскольку есть много случаев обморожений.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На фронте ожесточенные бои и еще ударили морозы, очень холодно, до -18 ночью. Есть блиндажи которые нельзя отапливать, вражеские дроны видят тепло, у бойцов бывают страшные обморожения. Только грелки спасают бойцов. Надо закупить еще 2-3 тысячи штук, запросов очень много на несколько направлений. Для артиллеристов очень нужны зарядные станции и старлинки. Штурмовики просят дроны, крайне не хватает", - отметила она.

Волонтер закупила и отправила на фронт:

зарядные станции - 114 тыс. грн;

дрон Мавик 3 про - 1600 евро;

старлинки - итого 115 900 тыс. грн;

генератор - 40 000 грн;

грелки (2 тыс.) - 61 тыс. грн;

планшеты - 10 550 грн;

две зарядные станции - 75 000 грн.

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