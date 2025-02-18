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Новости Волонтеры для армии
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Защитникам на фронте срочно нужны грелки, зарядные станции и дроны, - волонтер Юсупова

Защитникам, которые защищают Украину на передовой, срочно нужны грелки, поскольку есть много случаев обморожений.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На фронте ожесточенные бои и еще ударили морозы, очень холодно, до -18 ночью. Есть блиндажи которые нельзя отапливать, вражеские дроны видят тепло, у бойцов бывают страшные обморожения. Только грелки спасают бойцов. Надо закупить еще 2-3 тысячи штук, запросов очень много на несколько направлений. Для артиллеристов очень нужны зарядные станции и старлинки. Штурмовики просят дроны, крайне не хватает", - отметила она.

Волонтер закупила и отправила на фронт:

зарядные станции - 114 тыс. грн;

дрон Мавик 3 про - 1600 евро;

старлинки - итого 115 900 тыс. грн;

генератор - 40 000 грн;

грелки (2 тыс.) - 61 тыс. грн;

планшеты - 10 550 грн;

две зарядные станции - 75 000 грн.

Также читайте: На Покровском направлении ситуация крайне тяжелая. Воинам срочно нужны дроны и генераторы, - волонтер Юсупова

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Приват - 5168752017223390

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Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, генераторов и зарядных станций на Покровское направление. ФОТО

Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ
Волонтер Юсупова объявила трминовый сбор для воинов ВСУ

Автор: 

помощь (7903) сбор (309) волонтеры (2646) Юсупова Наталья (189) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+22
В ОП звертатися не пробували?
А у МО?

Там грошей хоч дупою жуй.
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18.02.2025 15:11 Ответить
+11
Зашибісь. В наших воїнів не вистачає самого необхідного зато Україна виділить 1,5млрд. на латання дірки в Чорнобилі яку зробили рашисти. Замість того щоб навпаки ту дірку розширити пока вітер дме в сторону моцкви
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18.02.2025 20:16 Ответить
+9
Честь і хвала п Наталії. Хоч би і на неї санкції РНБО не наложило
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18.02.2025 20:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В ОП звертатися не пробували?
А у МО?

Там грошей хоч дупою жуй.
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18.02.2025 15:11 Ответить
А може ти тилове сходиш та звернешся замість них. Перепросиш?
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19.02.2025 20:03 Ответить
Хоча навряд чи ти вийдеш, бо визираєш з вікна - чи ТЦК не шорхаються біля під'їзду.
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19.02.2025 20:05 Ответить
Я сам сходив у ТЦК та оновив дані, як нормальний громадянин.
Що і тобі раджу зробити.
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19.02.2025 20:15 Ответить
,Хто тобі таке сказав ? Все , що потрібно , це півтора лярда на дірку в даху .
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18.02.2025 15:16 Ответить
прогнозовано, 600 мільйонів зелених вже стартувало на вибори zелені. нафіг цьому кодлу військові з їх потребами.
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18.02.2025 20:26 Ответить
Зашибісь. В наших воїнів не вистачає самого необхідного зато Україна виділить 1,5млрд. на латання дірки в Чорнобилі яку зробили рашисти. Замість того щоб навпаки ту дірку розширити пока вітер дме в сторону моцкви
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18.02.2025 20:16 Ответить
Честь і хвала п Наталії. Хоч би і на неї санкції РНБО не наложило
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18.02.2025 20:16 Ответить
Гундосика з 0Пою, мандатованими та шмиргалятником на фронт! Може тоді ці курви не на словах, а ділом почнуть піклуватись про наших захисників.
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18.02.2025 20:20 Ответить
Отакі проблеми потрібно доносити адміністрації США та ЄС. Може дійсно проведуть аудит чи хоч свої наглядачів поставлять.
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18.02.2025 20:24 Ответить
драпу по)(уй, він )(уйла вилизує.
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18.02.2025 20:27 Ответить
Платникам податків не має бути там по*уй
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18.02.2025 20:29 Ответить
Платники податків вже скоро будуть з протягнутою рукою ходити.Велика дяка Шкуродеру Гетьманцеву.
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18.02.2025 21:36 Ответить
+
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18.02.2025 20:49 Ответить
🤝❤️🙏🙏🙏
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18.02.2025 20:55 Ответить
У куми просила?
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18.02.2025 20:56 Ответить
Огромное спасибо настоящим волонтёрам и тем гражданам, которые им помогают.

Позор власти, которая не может обеспечить наших героических воинов всем необходимым!!
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18.02.2025 21:04 Ответить
порошенко вже не привезе. Зельоні прибили його "піар".
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18.02.2025 21:06 Ответить
+
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19.02.2025 04:00 Ответить
а що там Умєров? може в нього запитати чого цього всього немає на фронті?або Жумаділова, який сів на два стільці і розказував, як треба працювати...
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19.02.2025 05:04 Ответить
 
 