Защитникам на фронте срочно нужны грелки, зарядные станции и дроны, - волонтер Юсупова
Защитникам, которые защищают Украину на передовой, срочно нужны грелки, поскольку есть много случаев обморожений.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"На фронте ожесточенные бои и еще ударили морозы, очень холодно, до -18 ночью. Есть блиндажи которые нельзя отапливать, вражеские дроны видят тепло, у бойцов бывают страшные обморожения. Только грелки спасают бойцов. Надо закупить еще 2-3 тысячи штук, запросов очень много на несколько направлений. Для артиллеристов очень нужны зарядные станции и старлинки. Штурмовики просят дроны, крайне не хватает", - отметила она.
Волонтер закупила и отправила на фронт:
зарядные станции - 114 тыс. грн;
дрон Мавик 3 про - 1600 евро;
старлинки - итого 115 900 тыс. грн;
генератор - 40 000 грн;
грелки (2 тыс.) - 61 тыс. грн;
планшеты - 10 550 грн;
две зарядные станции - 75 000 грн.
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А у МО?
Там грошей хоч дупою жуй.
Що і тобі раджу зробити.
Позор власти, которая не может обеспечить наших героических воинов всем необходимым!!