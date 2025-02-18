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Зеленский отметил 81 пограничника государственными наградами, 23 - посмертно

Зеленский разговаривает с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 81 пограничника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №64/2025 обнародован на сайте главы государства.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - говорится в указе.

Как отмечается, 22 пограничника награждены орденами Богдана Хмельницкого II степени, Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II степени, "За мужество" III степени и Даниила Галицкого. Еще 59 военнослужащих ГПСУ отмечены медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".

23 из 81 награжденного пограничника отмечены посмертно.

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Автор: 

Госпогранслужба (6639) Зеленский Владимир (21064) награда (1821)


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18.02.2025 17:40 Ответить
Работа у Бубы с имиратов или кто знает откуда найвеличниша!!!клоун вин тильки грати пипикой на рояле спроможний
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18.02.2025 18:27 Ответить
Он у нас такой. Оно же думает что он не президент Украины, а сам легенндарный князь Киевский Владимир Красное Солнышко.
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18.02.2025 18:31 Ответить
 
 