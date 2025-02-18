Зеленский отметил 81 пограничника государственными наградами, 23 - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 81 пограничника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №64/2025 обнародован на сайте главы государства.
"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - говорится в указе.
Как отмечается, 22 пограничника награждены орденами Богдана Хмельницкого II степени, Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II степени, "За мужество" III степени и Даниила Галицкого. Еще 59 военнослужащих ГПСУ отмечены медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".
23 из 81 награжденного пограничника отмечены посмертно.
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