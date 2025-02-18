Пять человек пострадали вследствие вражеских обстрелов Херсонщины
Сегодня, 18 февраля, российские военные совершили 31 атаку на Херсонскую область с применением авиации, артиллерии, минометов и дронов.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно о пяти пострадавших гражданских.
В частности, в Станиславе 72-летний мужчина получил осколочные ранения головы и грудной клетки в результате артиллерийского обстрела.
При аналогичных обстоятельствах в Веселом 62-летняя женщина получила ранение нижней конечности, а в Садовом 64-летний мужчина получил травму головы.
Киндейку враг атаковал дронами, вследствие чего ранения получили еще двое мужчин 54 и 62 лет.
Также отмечается, что вследствие российских атак повреждены гражданские объекты, среди которых частные и многоквартирные дома, а также хозяйственные постройки.
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