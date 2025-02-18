Пять человек пострадали вследствие вражеских обстрелов Херсонщины

Сегодня, 18 февраля, российские военные совершили 31 атаку на Херсонскую область с применением авиации, артиллерии, минометов и дронов.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно о пяти пострадавших гражданских.



В частности, в Станиславе 72-летний мужчина получил осколочные ранения головы и грудной клетки в результате артиллерийского обстрела.



При аналогичных обстоятельствах в Веселом 62-летняя женщина получила ранение нижней конечности, а в Садовом 64-летний мужчина получил травму головы.

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Киндейку враг атаковал дронами, вследствие чего ранения получили еще двое мужчин 54 и 62 лет.



Также отмечается, что вследствие российских атак повреждены гражданские объекты, среди которых частные и многоквартирные дома, а также хозяйственные постройки.

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