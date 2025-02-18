В Хорватии состоялась инаугурация президента Милановича, который выступает против помощи Украине
Зоран Миланович принял присягу президента Хорватии на второй пятилетний срок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На церемонии инаугурации Миланович заявил, что основной задачей государственных институтов является сохранение мира и борьба с коррупцией. Он подчеркнул, что Хорватия должна "выступать за мир в международных отношениях".
Во время своего первого срока на посту Миланович неоднократно конфликтовал со своим главным политическим соперником премьер-министром Андреем Пленковичем. Одним из ключевых пунктов разногласий была Украина. Миланович решительно выступал против поддержки Украины.
Полномочия президента в Хорватии ограничены; согласно конституции, он руководит внешней политикой вместе с премьер-министром и является верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Эти две сферы были постоянным источником конфликта между Милановичем и Пленковичем.
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Чи може ви думаєте , що Україні всі повинні допомагати просто так - апріорі ... ?
1. хорвати травмовані війною 91-95. але це не додало їм мілітаризму, а дуже навпаки. це треба враховувати.
2. у хорватів є якийсь комплекс маленької країни і маленької нації (про що мені прямо заявив знайомий хорват). не хочуть особливо висовуватись і шось вирішувати.
3. для хорватів війна в Україні - далеко. вони, звичайно про неї знають і в більшості своїй українцям співчувають, але це війна для них чужа. тому це для українців мілованович - проросійський, а хорвати всі ті його висловлювання навіть не помічають і не звертають уваги.
4. основні проблеми хорватів - це низькі зарплати, ріст цін, інфляція, виїзд молоді, а не далека війна.
5. Хорватія - парламентсько-президентська республіка, де президент важить мало і виконує декоративні функції.
6. через виїзд молоді, значна частина виборщиків - це пенсіонери (до речі, пенси тут набагато активніші за українських). а за кого вони голосують? за когось знайомого, хто вже був (це другий термін міловановича) ну і шоб раптом нічого не вийшло.
7. не можна сказати шо вони не відчувають ризиків для своєї країни в нинішній ситуації. але діяти про-активно тут не дозріли. лише реактивно: ну, якшо нападуть, то тоді будемо воювати.
але є певна кількість хорватів, шо воювали і воюють на боці України, в т.ч. і в Азові. за шо їм велика шана і низький уклін.
Приколько, що хорватька мова настільки схожа до української, що в спілкуванні з хорватськими побратимами лише іноді ловив на незнайомому слові ))
Треба такий на вигляд нейтральний. Що з початку буде типу за Україну але проти "воінствующего мєньшинства". Відомий але не дуже розкручений. Що любить славу, бабло і самостійно не може навіть промову сказати...
Стоп!!! Так у нас же зараз такий.
Американський Гуллівер вже давно влаштувався на побігеньках в російського ліліПута, заперечивши раніше вступ України до НАТО та права України на анексований Крим, облудливо вустами І.Маска назвавши "кримом" окуповані території.
Бо мирним планом Трампа та його общипаних яструбів, які в результаті цього не можуть вже навіть піднятись в повітря, є насправді мирний план путіна, за яким Трамп має виконати найголовніше бажання Кремлівського Терориста: нагнути Україну до проведення виборів та реалізувати тут грузинський сценарій, після якого легітимний Бойко має запросити в Україну теж іноземні, але російські війська.
У випадку, якщо "украинцы 73%" помиляться з "мирним" вибором путіна, то для виправлення їх помилкового вибору буде продовжена війна.
Результат мирного плану Трампа-путіна: і вівці цілі-відсутність потреби виділяти військову допомогу Вашінгтоном, коли в Україні запанує мир(русскій мір); і вовки ситі, які під дулом автомата змусять заручницю Україну проголосувати за мир(неГероя України Бойка).
Зговірливий Трамп, на якого покладали роль світового поліцейського, зробив Америку знову маленькою, бо виконав вже всі вимоги кремлівського терориста путіна: про позаблоковий статус беззахисної України та про її розділ, про ненадання їй військової допомоги, про заборону бити по військових цілях на території росії, про відмову від введення в Україну західних військ, як про те було заїкнулись необережні радники Трампа.
І ось нарешті в суботу "яструб" Трампа Келлог, який більше схожий на мокру курку, озвучив останню вимогу узаконеного своїм босом тепер легітимного терориста путіна про проведення в Україні виборів до укладення т.зв. мирної угоди з росією після домовленості про припинення вогню, яку путін виконає залюбки.
Це означає, що трампу і путіну вже немає необхідності зустрічатись, бо з допомогою ******** засобів зв'язку нова адміністрація у Вашингтоні вже злила Україну в геополітичну каналізацію та залишилось руками протестних та травмованих війною українців оформити розпад України за проектом, намальованим в москві та погодженим із заокеанськими ошуканцями українців.
Тепер 95% на "юго-востокє" та 73% в центрі України перебере на себе теперішній "політичний дисидент" Дубінський, який має свого покровителя в США Джуліані, наближеного до Рубіо та трампістів.
Дубінський зараз ніхто, так само як і Зеленський в 2018р., проте його амністія, скасування його судимостей за вказівкою трампа на вимогу путіна та реєстрація в ЦВК зробить цього нового Клоуна Президентом "пророссійскага государствєннага" образованія" з центром в "кієвє".
Україні дуже пощастить, якщо її залишки, які в кремлі назвали спірними територіями, очолить П. Порошенко, який матиме на Галичині та Волині більшість та якому дозволять західні стратеги змови з путіним на кшталт Мюнхенської про поділ України проголосити у Львові квазідержаву-буфер між НАТО та фашистською росією.
Особисто знаю п'ятьох. Не знаю, де зараз. Може, перевелися в Інтернаціональний Легіон, чи ще в якусь іншу Бригаду.
Хорватам не можна. У них за це кримінал. Ховали обличчя на спільних фото.
Все ждут, когда их лично клюнет в задницу петух, чтобы только потом кричать караул.
Джордж Сэвилл ГАЛИФАКС