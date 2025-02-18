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В Хорватии состоялась инаугурация президента Милановича, который выступает против помощи Украине

инаугурация президента Хорватии Милановича

Зоран Миланович принял присягу президента Хорватии на второй пятилетний срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На церемонии инаугурации Миланович заявил, что основной задачей государственных институтов является сохранение мира и борьба с коррупцией. Он подчеркнул, что Хорватия должна "выступать за мир в международных отношениях".

Во время своего первого срока на посту Миланович неоднократно конфликтовал со своим главным политическим соперником премьер-министром Андреем Пленковичем. Одним из ключевых пунктов разногласий была Украина. Миланович решительно выступал против поддержки Украины.

Полномочия президента в Хорватии ограничены; согласно конституции, он руководит внешней политикой вместе с премьер-министром и является верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Эти две сферы были постоянным источником конфликта между Милановичем и Пленковичем.

Читайте также: "Слава Украине" – это лозунг шовинистов Западной Украины, которые убивали евреев и поляков, - президент Хорватии Миланович

Автор: 

Хорватия (272) Миланович Зоран (7)


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Топ комментарии
+11
Пам'ять як у гуппі. Забув, шо в 91-95 творили серби в Хорватії (ті самі кацапи)
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18.02.2025 20:31 Ответить
+7
В мене таке враження що РФ має программу по просуванню потрібних їм кандидатів у президенти.Тому він і наполягає на виборах,бо знає що поставить Бойка.
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18.02.2025 20:37 Ответить
+7
Бойко зашкварений. Без шансів.

Треба такий на вигляд нейтральний. Що з початку буде типу за Україну але проти "воінствующего мєньшинства". Відомий але не дуже розкручений. Що любить славу, бабло і самостійно не може навіть промову сказати...

Стоп!!! Так у нас же зараз такий.
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18.02.2025 20:44 Ответить
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О третій дружбан прямо три мушкетери ( фіцо, орбан, міланович) , а хто ж у них дартаньян?
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18.02.2025 20:28 Ответить
трампампам..
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18.02.2025 21:45 Ответить
МІНУС 1... -1.... ОДИН -!
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18.02.2025 20:30 Ответить
Пам'ять як у гуппі. Забув, шо в 91-95 творили серби в Хорватії (ті самі кацапи)
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18.02.2025 20:31 Ответить
То, може , завдання України як раз і не дати їм забувати ? Щочь , для цього , робиться ?
Чи може ви думаєте , що Україні всі повинні допомагати просто так - апріорі ... ?
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18.02.2025 20:44 Ответить
міланович а може мілошович. якось созвучно.
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18.02.2025 21:27 Ответить
ну я можу пару слів за хорватів сказати:
1. хорвати травмовані війною 91-95. але це не додало їм мілітаризму, а дуже навпаки. це треба враховувати.
2. у хорватів є якийсь комплекс маленької країни і маленької нації (про що мені прямо заявив знайомий хорват). не хочуть особливо висовуватись і шось вирішувати.
3. для хорватів війна в Україні - далеко. вони, звичайно про неї знають і в більшості своїй українцям співчувають, але це війна для них чужа. тому це для українців мілованович - проросійський, а хорвати всі ті його висловлювання навіть не помічають і не звертають уваги.
4. основні проблеми хорватів - це низькі зарплати, ріст цін, інфляція, виїзд молоді, а не далека війна.
5. Хорватія - парламентсько-президентська республіка, де президент важить мало і виконує декоративні функції.
6. через виїзд молоді, значна частина виборщиків - це пенсіонери (до речі, пенси тут набагато активніші за українських). а за кого вони голосують? за когось знайомого, хто вже був (це другий термін міловановича) ну і шоб раптом нічого не вийшло.
7. не можна сказати шо вони не відчувають ризиків для своєї країни в нинішній ситуації. але діяти про-активно тут не дозріли. лише реактивно: ну, якшо нападуть, то тоді будемо воювати.

але є певна кількість хорватів, шо воювали і воюють на боці України, в т.ч. і в Азові. за шо їм велика шана і низький уклін.
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19.02.2025 00:04 Ответить
Підтримую. Офігенні. І класні воїни.
Приколько, що хорватька мова настільки схожа до української, що в спілкуванні з хорватськими побратимами лише іноді ловив на незнайомому слові ))
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19.02.2025 00:19 Ответить
🥳 тебе уже давно пора было в помиральной яме зарытьсяя и гыгнуться)
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18.02.2025 20:36 Ответить
В мене таке враження що РФ має программу по просуванню потрібних їм кандидатів у президенти.Тому він і наполягає на виборах,бо знає що поставить Бойка.
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18.02.2025 20:37 Ответить
Та ну в нас люди непередбачувані, але бойка це вже точно буде клініка.
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18.02.2025 20:38 Ответить
Бойко зашкварений. Без шансів.

Треба такий на вигляд нейтральний. Що з початку буде типу за Україну але проти "воінствующего мєньшинства". Відомий але не дуже розкручений. Що любить славу, бабло і самостійно не може навіть промову сказати...

Стоп!!! Так у нас же зараз такий.
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18.02.2025 20:44 Ответить
Слухняний Трамп повинен виконати чергову "хотілку" Кремлівського Вермахту: недопущення введення західних військ в Україну, озвучену Лавровим-терористом, який до цієї пори має в Європі та США дипломатичний імунітет.

Американський Гуллівер вже давно влаштувався на побігеньках в російського ліліПута, заперечивши раніше вступ України до НАТО та права України на анексований Крим, облудливо вустами І.Маска назвавши "кримом" окуповані території.

Бо мирним планом Трампа та його общипаних яструбів, які в результаті цього не можуть вже навіть піднятись в повітря, є насправді мирний план путіна, за яким Трамп має виконати найголовніше бажання Кремлівського Терориста: нагнути Україну до проведення виборів та реалізувати тут грузинський сценарій, після якого легітимний Бойко має запросити в Україну теж іноземні, але російські війська.

У випадку, якщо "украинцы 73%" помиляться з "мирним" вибором путіна, то для виправлення їх помилкового вибору буде продовжена війна.

Результат мирного плану Трампа-путіна: і вівці цілі-відсутність потреби виділяти військову допомогу Вашінгтоном, коли в Україні запанує мир(русскій мір); і вовки ситі, які під дулом автомата змусять заручницю Україну проголосувати за мир(неГероя України Бойка).
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18.02.2025 20:45 Ответить
Где-то так и есть.
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18.02.2025 21:09 Ответить
Украънцы за Бойка не проголосують. Як на мене 2й тур буде знову між Зеленським і Порошенко, тільки на цей раз може буде з іншим результатом..
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18.02.2025 21:41 Ответить
Кацапи наполягають на виборах , бо чудово розуміють - вибори , в Україні - період нестабільності і хаосу ...
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18.02.2025 20:45 Ответить
Американські лукаві миротворці Трампа вирішили не дарувати Кремлівському Іроду відрізану на тарілці голову України, бо мають намір переконати українців зробити це самим, заради звісно Демократії та Верховенства Права.

Зговірливий Трамп, на якого покладали роль світового поліцейського, зробив Америку знову маленькою, бо виконав вже всі вимоги кремлівського терориста путіна: про позаблоковий статус беззахисної України та про її розділ, про ненадання їй військової допомоги, про заборону бити по військових цілях на території росії, про відмову від введення в Україну західних військ, як про те було заїкнулись необережні радники Трампа.

І ось нарешті в суботу "яструб" Трампа Келлог, який більше схожий на мокру курку, озвучив останню вимогу узаконеного своїм босом тепер легітимного терориста путіна про проведення в Україні виборів до укладення т.зв. мирної угоди з росією після домовленості про припинення вогню, яку путін виконає залюбки.

Це означає, що трампу і путіну вже немає необхідності зустрічатись, бо з допомогою ******** засобів зв'язку нова адміністрація у Вашингтоні вже злила Україну в геополітичну каналізацію та залишилось руками протестних та травмованих війною українців оформити розпад України за проектом, намальованим в москві та погодженим із заокеанськими ошуканцями українців.

Тепер 95% на "юго-востокє" та 73% в центрі України перебере на себе теперішній "політичний дисидент" Дубінський, який має свого покровителя в США Джуліані, наближеного до Рубіо та трампістів.

Дубінський зараз ніхто, так само як і Зеленський в 2018р., проте його амністія, скасування його судимостей за вказівкою трампа на вимогу путіна та реєстрація в ЦВК зробить цього нового Клоуна Президентом "пророссійскага государствєннага" образованія" з центром в "кієвє".

Україні дуже пощастить, якщо її залишки, які в кремлі назвали спірними територіями, очолить П. Порошенко, який матиме на Галичині та Волині більшість та якому дозволять західні стратеги змови з путіним на кшталт Мюнхенської про поділ України проголосити у Львові квазідержаву-буфер між НАТО та фашистською росією.
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18.02.2025 20:51 Ответить
Кандидат в президенти по КУ повинен проживати в Україні протягом 10 років. Так що Дубінський відпалає. А от всілякі портнови, Труханови і остальні виродки запросто полізуть на вибори. Через це вони і повернулись в Україну як би їм страшно не було але влада для них все
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18.02.2025 20:59 Ответить
заради портнова навіть свалю в СЗЧ. Треба лише продумати, що з собою взяти. Є трофейна СВДшка, але то таке. Роздовбана. Хоча, якщо кинути клич - в батальйоні видадуть що завгодно і навіть прикомандирують другого номера )) Десь в 22-23 був савадж під .338, але чи не залишили його на позиції... А то снайперів у нас як... Усі хочуть в снайпери. Тільки от зброю забувають чистити ))
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18.02.2025 21:22 Ответить
Президент в Хорватии мало что решает а лаять пусть лает.
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18.02.2025 20:38 Ответить
Віце-президент Венс теж категорично виступав проти допомоги для України. Міланович нарешті знайшов покровителів у Вашінгтоні та висловив бажання приїхати на похорони України, про які домовився Рубіо з Лавровим в Саудівській Аравії, змайструвавши для заручниці російських фашистів гроба.
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18.02.2025 20:43 Ответить
Ще одного ************* ***** пропихнув до влади. Дайте ***** передишку і вся Європа буде його даже без війни. А потім ***** за допомогою своїх ************** буде вже допомагати Тампону добиватися його забаганок і амбіцій. От чому Тампон так підлизується до *****.
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18.02.2025 20:52 Ответить
До уваги. Просто згадав. Саме хорватів у нас вистачало і вистачає.
Особисто знаю п'ятьох. Не знаю, де зараз. Може, перевелися в Інтернаціональний Легіон, чи ще в якусь іншу Бригаду.
Хорватам не можна. У них за це кримінал. Ховали обличчя на спільних фото.
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18.02.2025 21:16 Ответить
К сожалению, приход к власти популистов и опофигистов, скупленных путлером, стал возможным благодаря безразличию населения этих стран к происходящему в мире.

Все ждут, когда их лично клюнет в задницу петух, чтобы только потом кричать караул.
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18.02.2025 21:25 Ответить
повилазили як таргани, Дурака, занятого делом, утихомирить сложнее, чем буйного помешанного.
Джордж Сэвилл ГАЛИФАКС
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18.02.2025 21:33 Ответить
На ...уй мілановіча!!!
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18.02.2025 22:01 Ответить
Новиє ліца? Хотіт заглянуть в глаза мілошевічу ???
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19.02.2025 00:49 Ответить
 
 