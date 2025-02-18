В Хорватии состоялась инаугурация президента Милановича, который выступает против помощи Украине

Зоран Миланович принял присягу президента Хорватии на второй пятилетний срок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На церемонии инаугурации Миланович заявил, что основной задачей государственных институтов является сохранение мира и борьба с коррупцией. Он подчеркнул, что Хорватия должна "выступать за мир в международных отношениях".

Во время своего первого срока на посту Миланович неоднократно конфликтовал со своим главным политическим соперником премьер-министром Андреем Пленковичем. Одним из ключевых пунктов разногласий была Украина. Миланович решительно выступал против поддержки Украины.

Полномочия президента в Хорватии ограничены; согласно конституции, он руководит внешней политикой вместе с премьер-министром и является верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Эти две сферы были постоянным источником конфликта между Милановичем и Пленковичем.

Читайте также: "Слава Украине" – это лозунг шовинистов Западной Украины, которые убивали евреев и поляков, - президент Хорватии Миланович