Во время визита в ОАЭ обсудили возвращение украинских военнопленных, - Умеров

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров рассказал, что во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) состоялся диалог по возвращению украинских военнопленных из российского плена.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В составе делегации вместе с президентом Украины совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты. Обсудили вопрос возвращения наших пленных защитников. Благодарны нашим партнерам из ОАЭ за поддержку и помощь в этом важном процессе", - рассказал Умеров.

Как известно, ОАЭ является главным посредником в возвращении украинцев из российского плена.

Напомним, что во время визита в ОАЭ президент Владимир Зеленский встретился с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, стороны подписали экономическое соглашение между Украиной и ОАЭ.

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