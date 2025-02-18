Во время визита в ОАЭ обсудили возвращение украинских военнопленных, - Умеров
Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров рассказал, что во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) состоялся диалог по возвращению украинских военнопленных из российского плена.
Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В составе делегации вместе с президентом Украины совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты. Обсудили вопрос возвращения наших пленных защитников. Благодарны нашим партнерам из ОАЭ за поддержку и помощь в этом важном процессе", - рассказал Умеров.
Как известно, ОАЭ является главным посредником в возвращении украинцев из российского плена.
Напомним, что во время визита в ОАЭ президент Владимир Зеленский встретился с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, стороны подписали экономическое соглашение между Украиной и ОАЭ.
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Невже, це отой абристович, з своєю мівіною, розпареною!?
Де він тепер, той абдристович з опу, кому черговому, запарює....?