РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5394 посетителя онлайн
Новости
814 10

Во время визита в ОАЭ обсудили возвращение украинских военнопленных, - Умеров

Умеров о визите в ОАЭ

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров рассказал, что во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) состоялся диалог по возвращению украинских военнопленных из российского плена.

Об этом он сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В составе делегации вместе с президентом Украины совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты. Обсудили вопрос возвращения наших пленных защитников. Благодарны нашим партнерам из ОАЭ за поддержку и помощь в этом важном процессе", - рассказал Умеров.

Как известно, ОАЭ является главным посредником в возвращении украинцев из российского плена.

Напомним, что во время визита в ОАЭ президент Владимир Зеленский встретился с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, стороны подписали экономическое соглашение между Украиной и ОАЭ.

Смотрите также: Зеленский начал визит в ОАЭ: чтобы больше людей вернулись из плена. ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1149) ОАЭ (198) обмен (1468) Умеров Рустем (599)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
******* самсоїд, коли у ЗСУ будуть дрони та ********** (не браковані)?! коли не Стерненко з Мадяром будуть займатись забезпеченням підрозділів за рахунок наших донатів а ти?! чому Юсупова піклується забезпеченням ЗСУ мавіками, старлінками, грілками і говорить про масові випадки обмороження наших військових а ти паскуда грієш свою жирну дупу в теплих країнах та лише звиздиш?! крім тебе кондома нікому займатись звільненням полонених?! коли ти чмо кончене призначиш командирів корпусів?!
показать весь комментарий
18.02.2025 21:51 Ответить
+1
Дай Боже. А тільки при чому тут Умєров?? Керівник Робочої групи Координаційного штабу - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Юсов, заступник - Богдан Охріменко.
показать весь комментарий
18.02.2025 21:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Боже. А тільки при чому тут Умєров?? Керівник Робочої групи Координаційного штабу - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Юсов, заступник - Богдан Охріменко.
показать весь комментарий
18.02.2025 21:49 Ответить
Умєров просить, щоб його повернули в Крим.
показать весь комментарий
19.02.2025 10:00 Ответить
******* самсоїд, коли у ЗСУ будуть дрони та ********** (не браковані)?! коли не Стерненко з Мадяром будуть займатись забезпеченням підрозділів за рахунок наших донатів а ти?! чому Юсупова піклується забезпеченням ЗСУ мавіками, старлінками, грілками і говорить про масові випадки обмороження наших військових а ти паскуда грієш свою жирну дупу в теплих країнах та лише звиздиш?! крім тебе кондома нікому займатись звільненням полонених?! коли ти чмо кончене призначиш командирів корпусів?!
показать весь комментарий
18.02.2025 21:51 Ответить
Умеров, якось виглядає, як вагітний?
Невже, це отой абристович, з своєю мівіною, розпареною!?
Де він тепер, той абдристович з опу, кому черговому, запарює....?
показать весь комментарий
18.02.2025 21:56 Ответить
На брехню схоже
показать весь комментарий
18.02.2025 22:03 Ответить
Всі стамбульці були ?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:06 Ответить
Ця тупа Чурка від кого завагітнила, від абізяни арахамії ?
показать весь комментарий
18.02.2025 22:24 Ответить
Ще від Ахмєтова - може навіть його бабло миє в США бізнесом своєї сімейки, а в ОАЕ вовє з лєнай допомагало це зробити
показать весь комментарий
19.02.2025 02:14 Ответить
ця "тупа чурка"знає 5 мов й освіту кращих вузів США
показать весь комментарий
19.02.2025 02:15 Ответить
 
 