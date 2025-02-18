Российская ракета ударила в пригороде Сум
Во время воздушной тревоги российская ракета ударила в пригороде Сум.
Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
"Один из взрывов, который вы слышали, - это прилет ракеты в пригороде, вблизи объекта гражданской инфраструктуры", - написал чиновник.
На данный момент пострадавших и раненых нет. Информация уточняется.
До взрывов Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
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Хто ж тоді ракети пускає???
Іран? Чучхєрія? Хусіти? ....
https://censor.net/ua/news/3536609/tramp-prokomentuvav-peremovyny-z-rosiyanamy