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Российская ракета ударила в пригороде Сум

Взрыв в пригороде Сум

Во время воздушной тревоги российская ракета ударила в пригороде Сум.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из взрывов, который вы слышали, - это прилет ракеты в пригороде, вблизи объекта гражданской инфраструктуры", - написал чиновник.

На данный момент пострадавших и раненых нет. Информация уточняется.

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До взрывов Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Автор: 

обстрел (28205) Сумская область (3403) Сумы (1199) баллистические ракеты (423) Сумский район (304)


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у центрі міста чути було добряче...
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18.02.2025 23:04 Ответить
Просто ***** хоче миру. А це результат переговорів які америкоси назвали позитивними
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18.02.2025 23:19 Ответить
ТрампопіЗЕдун сказав що росія хоче зупинити це безумство"!
Хто ж тоді ракети пускає???
Іран? Чучхєрія? Хусіти? ....

https://censor.net/ua/news/3536609/tramp-prokomentuvav-peremovyny-z-rosiyanamy
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19.02.2025 00:25 Ответить
 
 