Чехия вместе с Польшей готовят изменения относительно статуса украинцев, пользующихся временной защитой, на случай завершения войны

Чехия совместно с Польшей, которая председательствует в ЕС, работают над решением о статусе украинцев, которые пользуются временной защитой, после "завершения" войны.

Об этом заявил министр МВД Чехии Вит Ракушан, пишет "ЕП" со ссылкой на Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Ракушан отметил, что Чехия готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено "перемирие" или любое "прекращение" войны.

В таком случае Чехия автоматически прекратит предоставлять временный статус украинцам. Однако они смогут оставаться в Чехии в течение некоторого периода времени, год или полтора. Для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы.

"Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы оно было завершено в ближайшие месяцы", - заявил Ракушан.

Он добавил, что такое предложение хотят разработать в течение польского председательства в ЕС, то есть до конца июня. Это связано с тем, что такое решение должно приниматься на уровне ЕС.

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