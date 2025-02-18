Чехия вместе с Польшей готовят изменения относительно статуса украинцев, пользующихся временной защитой, на случай завершения войны
Чехия совместно с Польшей, которая председательствует в ЕС, работают над решением о статусе украинцев, которые пользуются временной защитой, после "завершения" войны.
Об этом заявил министр МВД Чехии Вит Ракушан, пишет "ЕП" со ссылкой на Novinky, информирует Цензор.НЕТ.
Ракушан отметил, что Чехия готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено "перемирие" или любое "прекращение" войны.
В таком случае Чехия автоматически прекратит предоставлять временный статус украинцам. Однако они смогут оставаться в Чехии в течение некоторого периода времени, год или полтора. Для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы.
"Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы оно было завершено в ближайшие месяцы", - заявил Ракушан.
Он добавил, что такое предложение хотят разработать в течение польского председательства в ЕС, то есть до конца июня. Это связано с тем, что такое решение должно приниматься на уровне ЕС.
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знаешь, тебе нечем кичиться: если тьі до си х пор на уровне малолетки (а по твоему ответу так и есть), то стран с тобой в будущее не удет. останется совковьім придатком, потому что вас там 73% как с одного контейнера.
Ви ж не станете звинувачувати наших мерів, що ті замість думок про війну працюють над програмами прибирання сміття, вуличних розв'язок, ліхтарів і так далі