РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5293 посетителя онлайн
Новости
11 455 34

Чехия вместе с Польшей готовят изменения относительно статуса украинцев, пользующихся временной защитой, на случай завершения войны

Чехия вместе с Польшей готовят изменения в статус украинцев, которые пользуются временной защитой

Чехия совместно с Польшей, которая председательствует в ЕС, работают над решением о статусе украинцев, которые пользуются временной защитой, после "завершения" войны.

Об этом заявил министр МВД Чехии Вит Ракушан, пишет "ЕП" со ссылкой на Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

Ракушан отметил, что Чехия готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено "перемирие" или любое "прекращение" войны.

В таком случае Чехия автоматически прекратит предоставлять временный статус украинцам. Однако они смогут оставаться в Чехии в течение некоторого периода времени, год или полтора. Для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы.

"Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы оно было завершено в ближайшие месяцы", - заявил Ракушан.

Он добавил, что такое предложение хотят разработать в течение польского председательства в ЕС, то есть до конца июня. Это связано с тем, что такое решение должно приниматься на уровне ЕС.

Читайте также: Германия и Украина подписали декларацию об открытии "хаба единства" для украинцев в Берлине

Автор: 

беженцы (1659) Польша (8540) украинцы (3880) Чехия (1745)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Прослідковується дуже цікава послідовність дій наших "партнерів". На першому місці у всіх питання не як зупинити росіян, а як позбутися України і українців...
показать весь комментарий
18.02.2025 23:54 Ответить
+8
Тому що ніхто не хоче втрачати працьовитих мігрантів, які легко інтегруються в європейське суспільство. Хоча Україні як державі це мінус, після війни її чекає жахлива демографічна криза або засилля дешевих невчених мігрантів з Азії.
показать весь комментарий
18.02.2025 23:52 Ответить
+6
Не буде найближчим часом ніякого перемир'я, а тим більше закінчення війни, статус українців в Європі повинен бути продовжений до вересня 2027 року.
показать весь комментарий
19.02.2025 00:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому що ніхто не хоче втрачати працьовитих мігрантів, які легко інтегруються в європейське суспільство. Хоча Україні як державі це мінус, після війни її чекає жахлива демографічна криза або засилля дешевих невчених мігрантів з Азії.
показать весь комментарий
18.02.2025 23:52 Ответить
Демографічна катастрофа вже.Смертність перевищує народжуваність,в 2.8 рази.
показать весь комментарий
19.02.2025 00:06 Ответить
Ахах сказал человек с сша у которой 60миллионов эмигрантов с Азии и 80 с латинской Америкой не говоря по уже про африканцев
показать весь комментарий
19.02.2025 00:15 Ответить
тебе реальність смішить? а шо ти такого вумного сказав? констатація фактів українсткого долбойоба веселить - класика недоклепаного жанру.
показать весь комментарий
19.02.2025 08:25 Ответить
Блукай далі, ты же поехал как эмигрант в чужую страну на дешевую работу ? почему к нам не могут приехать ?
показать весь комментарий
19.02.2025 18:16 Ответить
ну у тебя классический ответ обсрашки, котого поймали на тупизме и что б не упасть в собстевенніх глаза, тьі вьідумьіваешь удобньіе тебе сказки про оппонента.
знаешь, тебе нечем кичиться: если тьі до си х пор на уровне малолетки (а по твоему ответу так и есть), то стран с тобой в будущее не удет. останется совковьім придатком, потому что вас там 73% как с одного контейнера.
показать весь комментарий
19.02.2025 20:36 Ответить
Почему после? Уже. Просто никто не говорит что ***** добился депопуляции Украины. На свободной территории осталось меньше 28 миллионов из более 42 перед вторжением. И выехали в основном молодежь и женщины с детьми.
показать весь комментарий
19.02.2025 00:42 Ответить
ті, які повернуться у перші роки після, багато пожалкують.
показать весь комментарий
19.02.2025 08:24 Ответить
Наголосували обригоновське смердюче охвістя, клоунів дегенератів, яким все POHUY, (для тих хто не запам.ятав напис на треніках лисого дебіла під час присяги ЗЕ). Творі бардак ми сдесь проездом, і.....потікали падли за кордон. Вигрібать всіх звідти ссаними ганчірками в радние пенати. "А як же діточки"? скажети ви." А діточки, згідно слова божого, (все вказане сміття віруючі") завжди відповідають за гріхи і злочини батьків.
показать весь комментарий
19.02.2025 10:59 Ответить
Прослідковується дуже цікава послідовність дій наших "партнерів". На першому місці у всіх питання не як зупинити росіян, а як позбутися України і українців...
показать весь комментарий
18.02.2025 23:54 Ответить
До чого тут одне до другого... Звичайні побутові речі на рівні держав і міст
Ви ж не станете звинувачувати наших мерів, що ті замість думок про війну працюють над програмами прибирання сміття, вуличних розв'язок, ліхтарів і так далі
показать весь комментарий
19.02.2025 00:08 Ответить
а він одноізвілєнний, мультісесія як у компа - місія імпосібл.
показать весь комментарий
19.02.2025 08:28 Ответить
так це просто різній завдання і різні групи людей з цими завданнями. це реально проблема для країн. бо проблема у мові і нешвидкому працевлаштуванні.
показать весь комментарий
19.02.2025 08:27 Ответить
Читайте допис вище. Гнати звідти люмпена паразита ссаними ганчірками.
показать весь комментарий
19.02.2025 11:01 Ответить
сирійцев вже повернули?
показать весь комментарий
18.02.2025 23:55 Ответить
йдеться не про повернення чи зміну статусу вже влаштованих, а про надання іншого статусу для нових прибуваючих
показать весь комментарий
19.02.2025 00:03 Ответить
Там же написано которые пользуется временной защитой) новые уже рабочая виза на 90 дней или сколько там у них
показать весь комментарий
19.02.2025 00:11 Ответить
абсолютно невчасно. Це підігравання трампу по його сценарію «швидкий мир».
показать весь комментарий
18.02.2025 23:55 Ответить
це ніяке не підігрування, це питання виживання.
показать весь комментарий
19.02.2025 08:29 Ответить
Панове, уйобен зі бітте!
показать весь комментарий
18.02.2025 23:56 Ответить
Не хочуть українських трудоголіків відпускати. Розумно для їх економіки.
показать весь комментарий
18.02.2025 23:58 Ответить
Не буде найближчим часом ніякого перемир'я, а тим більше закінчення війни, статус українців в Європі повинен бути продовжений до вересня 2027 року.
показать весь комментарий
19.02.2025 00:01 Ответить
Злякався, що прийдеться працювати, або копняка під дупу отримаєш?)))
показать весь комментарий
19.02.2025 00:25 Ответить
Тебе забули спитати що буде😂😂😂
показать весь комментарий
19.02.2025 00:26 Ответить
Найближчим часом повернешся зйобик)))
показать весь комментарий
19.02.2025 00:30 Ответить
А що саме сказав за нього?🤔
показать весь комментарий
19.02.2025 00:27 Ответить
ничего особенного проблема трампомовского перемирия а главное соглашения по недрам в том что Зеля в настоящее время И.О президента а значит все его решения и договорености можно обнулить следующий после него скажет что это самозванец и пошлет трампона вслед за расейским кораблем
показать весь комментарий
19.02.2025 01:00 Ответить
Трамп класно соснул путенский хер,а теперь у него из рта валется....
показать весь комментарий
19.02.2025 01:23 Ответить
Невже всіх бігунів з ЄС повнрнуть?
показать весь комментарий
19.02.2025 01:28 Ответить
не всіх. хто працює, може собі оформити дозвіл на прибування по §18 § 19 - це трудові параграфи.
показать весь комментарий
19.02.2025 08:31 Ответить
Как только наступит перемирие , всем сказу скажут что пора ехать домой.
показать весь комментарий
19.02.2025 09:28 Ответить
Не казати а гнати ссаними ганчірками. Нагадили падли в Україні своїм голосуванням за клоунів, обригоновське охвістя , аферистів, популістів, сепаратистів і бандитів і накивали пятами. ... "Творі бардак, мы сдесь проездом".....
показать весь комментарий
19.02.2025 11:07 Ответить
 
 