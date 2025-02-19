Силы Обороны отбросили врага возле Малиновки, войска РФ оккупировали Дачное и Зеленовку и продвинулись возле 7 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны смогли оттеснить врага возле Малиновки, оккупанты имеют территориальные успехи в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны отбросили врага возле Малиновки. Враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещиевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном", - говорится в сообщении.



Малиновка



Дачное



Зеленовка



Константинополь



Новоселка



Клещиевка



Барановка и Андреевка



Новоочеретоватое



Песчаное