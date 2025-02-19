РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5286 посетителей онлайн
Новости
7 599 11

Силы Обороны отбросили врага возле Малиновки, войска РФ оккупировали Дачное и Зеленовку и продвинулись возле 7 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны смогли оттеснить врага возле Малиновки, оккупанты имеют территориальные успехи в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны отбросили врага возле Малиновки. Враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещиевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном", - говорится в сообщении.

Малиновка карта
Малиновка

Дачное карта
Дачное

Зеленовка карта
Зеленовка

Константинополь карта
Константинополь

Новоселка карта
Новоселка

Клещеевка карта
Клещиевка

Барановка и Андреевка
Барановка и Андреевка

Новоочеретоватое карта
Новоочеретоватое

Песчаное карта
Песчаное

Автор: 

Донецкая область (10119) Бахмутский район (513) Волновахский район (295) Покровский район (728) Андреевка (11) Клещеевка (4) Константинополь (76) Новоселка (15) Малиновка (2) Дачное (19) Новоочеретоватое (6) Зеленовка (11) Песчаное (23) DeepState (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Немає там вже мішка, Мучний про це писав ще два дні тому.
Дипстейт з запізненням подає.
Все по Улакли вже під руснею.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:50 Ответить
+6
Є головні напрямки, є другорядні. В тому і сенс розумної оборони щоб витрачати ресурси розумно і наносити максимальне ураження русні там де це зручно і потрібно.

"якби ми зуміли хочаб зупинити просування орків"

це не та задача яку може вирішити своїми силами навіть Головком без залучення всіх ресурсів країни і суспільства. Президент міг би, але в нас його нема - є дебільний блазень на його місці.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:44 Ответить
+5
то на курахівському напрямку ЗСУ вже в мішку?! 3,14дори давно почали показувати звідти наших полонених.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то на курахівському напрямку ЗСУ вже в мішку?! 3,14дори давно почали показувати звідти наших полонених.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:37 Ответить
Немає там вже мішка, Мучний про це писав ще два дні тому.
Дипстейт з запізненням подає.
Все по Улакли вже під руснею.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:50 Ответить
👍
показать весь комментарий
19.02.2025 12:41 Ответить
Вибили русню з розв'язки під Малинівкою - це добре.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:51 Ответить
Зеленівка мала б стати для Зеленого як Сталінград для Сталіна.
показать весь комментарий
19.02.2025 12:54 Ответить
Йому так само байдуже, як рєзнікову-Яйцебаризі, який зараз у Европі
показать весь комментарий
19.02.2025 21:04 Ответить
До речі помітили як з призначенням Драпатого наші почали контратакувати русосвиней на найбільш важливих ділянках? Оце і є активна оборона без дебільних боїв до повного виснаження за кожен сарай села ********* (с)
показать весь комментарий
19.02.2025 13:00 Ответить
Все-таки Мучний був правий - з Дачного треба було відходити набагато раніше.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:06 Ответить
Потіснити на одному напрямку, і просісти на шісти, ну так собі результат....
Я розумію що з боку воно видніше, але якби ми зуміли хочаб зупинити просування орків,
це було б дійсно суттєвим фактором його роботи.
показать весь комментарий
19.02.2025 13:14 Ответить
Є головні напрямки, є другорядні. В тому і сенс розумної оборони щоб витрачати ресурси розумно і наносити максимальне ураження русні там де це зручно і потрібно.

"якби ми зуміли хочаб зупинити просування орків"

це не та задача яку може вирішити своїми силами навіть Головком без залучення всіх ресурсів країни і суспільства. Президент міг би, але в нас його нема - є дебільний блазень на його місці.
показать весь комментарий
19.02.2025 14:44 Ответить
Шаг вперед... і шість назад.)))
показать весь комментарий
19.02.2025 19:50 Ответить
 
 