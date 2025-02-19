Силы Обороны отбросили врага возле Малиновки, войска РФ оккупировали Дачное и Зеленовку и продвинулись возле 7 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны смогли оттеснить врага возле Малиновки, оккупанты имеют территориальные успехи в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Силы Обороны отбросили врага возле Малиновки. Враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещиевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном", - говорится в сообщении.
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+8 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий19.02.2025 12:50 Ответить Ссылка
+6 Yuri I #427530
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+5 Центр 820 #589399
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Дипстейт з запізненням подає.
Все по Улакли вже під руснею.
Я розумію що з боку воно видніше, але якби ми зуміли хочаб зупинити просування орків,
це було б дійсно суттєвим фактором його роботи.
"якби ми зуміли хочаб зупинити просування орків"
це не та задача яку може вирішити своїми силами навіть Головком без залучення всіх ресурсів країни і суспільства. Президент міг би, але в нас його нема - є дебільний блазень на його місці.