Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 22 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА",- сообщалось в 18:38.

"Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство на севере Сумщины, курс - юго-западный",-сообщалось в 20:24.

"Черниговская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока",- сообщалось в 20:25.

"Вражеские ударные БПЛА в акватории Черного моря, курс - Одесская/Николаевская область",- сообщалось в 20:48.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

Впоследствии ВС сообщили:

"Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА;

Внимание! г.Запорожье! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с юго-востока!;

Внимание! г.Одесса, г.Черноморск! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА из акватории Черного моря!;

Внимание! Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!

В 21:33 ВС сообщили о:

БПЛА на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный;

БПЛА в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на севере Запорожской области, курс – северный;

БПЛА на юге Днепропетровщины, курс – северный;

БПЛА в акватории Черного моря, курс – западный (Одесщина);

БПЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.

"Внимание! г.Киев! Над городом - вражеский ударный БпЛА!", - сообщалось в 22:27.

"Внимание! г.Киев! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с северо-востока!", - сообщалось в 22:30.

"Внимание! г.Черкассы! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока!", - сообщалось в 22:35.

Обновление

Впоследствии ПС сообщили о:

новых вражеских ударных БПЛА, которые заходят на севере и юге Сумщины, и Запорожскую область с ВОТ;

Внимание! г.Чернигов! На севере города вражеский ударный БПЛА!

Внимание! Кировоградская и Житомирская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!

Внимание! г.Запорожье! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с запада и несколько с юго-востока!

В 23:14 ВС сообщили о:

БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на Запорожье, курс - северный/северо-западный;

БПЛА на юго-востоке и юго-западе Днепропетровщины, курс – северо-восточный/северо-западный соответственно;

БПЛА на востоке и севере Киевской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на западе Полтавщины, курс – западный;

БПЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный/южный/юго-западный;

БПЛА на севере Херсона, курс - северо-западный;

БПЛА в Кировоградской области, курс - южный/юго-западный.

"Внимание! Киев, Запорожье, Черкассы! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА!", - сообщалось в 23:18.

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