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Новости Война
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Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

оккупанты атакуют шахедами

Вечером субботы, 22 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА",- сообщалось в 18:38.

"Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство на севере Сумщины, курс - юго-западный",-сообщалось в 20:24.

"Черниговская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока",- сообщалось в 20:25.

"Вражеские ударные БПЛА в акватории Черного моря, курс - Одесская/Николаевская область",- сообщалось в 20:48.

Обновленная ​​информация о движении вражеских БПЛА

Впоследствии ВС сообщили:

  • "Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА;
  • Внимание! г.Запорожье! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с юго-востока!;
  • Внимание! г.Одесса, г.Черноморск! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА из акватории Черного моря!;
  • Внимание! Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!

В 21:33 ВС сообщили о:

  • БПЛА на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на севере Запорожской области, курс – северный;
  • БПЛА на юге Днепропетровщины, курс – северный;
  • БПЛА в акватории Черного моря, курс – западный (Одесщина);
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.

"Внимание! г.Киев! Над городом - вражеский ударный БпЛА!", - сообщалось в 22:27.

"Внимание! г.Киев! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с северо-востока!", - сообщалось в 22:30.

"Внимание! г.Черкассы! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока!", - сообщалось в 22:35.

Обновление

Впоследствии ПС сообщили о:

  • новых вражеских ударных БПЛА, которые заходят на севере и юге Сумщины, и Запорожскую область с ВОТ;
  • Внимание! г.Чернигов! На севере города вражеский ударный БПЛА!
  • Внимание! Кировоградская и Житомирская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!
  • Внимание! г.Запорожье! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с запада и несколько с юго-востока!

В 23:14 ВС сообщили о:

  • БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на Запорожье, курс - северный/северо-западный;
  • БПЛА на юго-востоке и юго-западе Днепропетровщины, курс – северо-восточный/северо-западный соответственно;
  • БПЛА на востоке и севере Киевской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на западе Полтавщины, курс – западный;
  • БПЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный/южный/юго-западный;
  • БПЛА на севере Херсона, курс - северо-западный;
  • БПЛА в Кировоградской области, курс - южный/юго-западный.

"Внимание! Киев, Запорожье, Черкассы! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА!", - сообщалось в 23:18.

Смотрите: Силы ПВО сбили 82 беспилотника из 162, еще 75 - локально потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3862) Воздушные силы (2481) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+8
де незламний план перемоги зеленого лідора?
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22.02.2025 20:55 Ответить
+5
Антидроновий захист це не панацея. Зарити всю країну під землю - це фантастика і таке життя нікому не потрібне
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23.02.2025 03:39 Ответить
+4
Люсю Арестовича "передивилися"?
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22.02.2025 22:57 Ответить
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де незламний план перемоги зеленого лідора?
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22.02.2025 20:55 Ответить
Так же пишут, что есть большая вероятность очередного ракетного удара ночью...
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22.02.2025 21:05 Ответить
Почали запускати вдвічі більше шахедів. Лише уявіть масштаб виробництва, якщо раніше 70-80 штук, зараз 180.
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22.02.2025 21:41 Ответить
Нічого. Вже скоро рашка видихається і розвалиться.
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22.02.2025 22:47 Ответить
Люсю Арестовича "передивилися"?
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22.02.2025 22:57 Ответить
Я Арестовича не дивлюсь. Лише читаю коментарі на Цензорі. 90% коментаторів в це вірять. Чому б і мені не повірити?
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22.02.2025 23:00 Ответить
Судячи з настрою , то ти не Цензор читаєш , а текст скабєєвої .
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22.02.2025 23:17 Ответить
Судячи з твого настрою, ти на тєлємарахвон серйозно підсів.
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23.02.2025 00:48 Ответить
Судячи з мого настрою , я підсів на Цензор , от тільки іноді придурки, зрідні тобі , тут чомусь з'являються . Їх модератор як тарганів труїть , але деякі по шпаринах буває на тиждень-другий встигають сховатися .
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23.02.2025 00:54 Ответить
Ти постійно ригаєш тєлємарахвоновську маячню. Але сам чомусь в окопи не поспішаєш. Чому? Чекаєш братів?
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23.02.2025 00:58 Ответить
Какцап , ти такий банальний , перекинь ще бояри та йди спати поки обісцяні портки не охололи .
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23.02.2025 01:08 Ответить
Не сци , китай свої північні території не дасть образити , тільки хана вам призначить . Одна проблема , вам когось замість ***** молодшого потрібно , бо ***** вже коня за уздечку не поведе. .
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22.02.2025 23:20 Ответить
Збираєшся Україну віддати Китаю?
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23.02.2025 00:47 Ответить
ВІдколи це болота стали Україною ? Нам ваші мухосранськи навіть у сні не потрібні , до нас не лізьте , блохасті ,
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23.02.2025 00:50 Ответить
Не переводь стрілки, ухилянт. Чому не в окопах? Чекаєш своїх братів-бурятів?
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23.02.2025 00:52 Ответить
Нє , чекаю поки тебе поруч з твоїми земляками косоокими закопають . Звісно , якщо тебе до того свині не зжеруть ((
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23.02.2025 00:56 Ответить
До мене твої косоокі не доберуться. Далеко. А от до тебе можуть.
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23.02.2025 00:59 Ответить
Не сци , кацап , там де ти "далеко" вистачає не тільки косооких , а іще і бородатих . Якщо досі на пляшку не посадили , то не довго тобі чекати залишилося ))
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23.02.2025 01:06 Ответить
Схоже, в тебе в сидінні на пляшці неабиякий досвід. Садили тебе і косоокі, і бородаті.
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23.02.2025 01:14 Ответить
Кацапе , не мавпуй , бо перестануть на щі срублі давати )) Давай щось своє придумуй !
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23.02.2025 02:12 Ответить
Ти спалився, кацап, розкрив свою збочену сутність. Тепер не відмажешся, пітух кислоокий.
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23.02.2025 11:23 Ответить
Довго думав , болотяний !
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23.02.2025 17:50 Ответить
Навiть ранiше нiж тобi здаеться
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23.02.2025 00:13 Ответить
Уявив , що далі ? Лякатися пора ? Якби іноземці розум мали , то у нас би на сьогодні повинна була черга стояти на практичні заняття з їхнього збиття . По кому там іран їх запускав вже - по саудитах чи еміратцях як нафтопереробку розлупашив ? Придурки , кращих умов для навчання хрін знайдуть ((
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22.02.2025 23:26 Ответить
Не треба вам лякатися! Зайвий кортизол руйнує здоров'я. Лягайте спати. Добраніч.
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22.02.2025 23:31 Ответить
Не переживайте про мене , про себе попіклуйтеся , бо ваша нервозність до добра не доведе . Спати я лягаю десь о п'ятій , тому за побажання дякую звісно , але мені ранувато , швидше ви валер'яночки прийміть та і в люлю , досить вам Цензора на сьогодні .
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22.02.2025 23:38 Ответить
Тому що втричі більше шахедів почали "локаційно втрачатись" під Бобруйском, вони навіть налагодили їх збір і ремонт.
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23.02.2025 03:35 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 Ну шо вам сказати?

Їх міліон через Сумщину та Чернігівщину;

Десяток на Київщині;

Десь 5 на Житомирщині;

Штук 6 на Черкащині;

https://t.me/eRadarrua/41816 23:03
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22.02.2025 23:10 Ответить
Замість того щоб шукати мир в очах *****, вже зараз треба готуватись до цілодобових атак шахедами - переносити виробництво, освіту і сектор послуг під землю як мінімум на всій Лівобережній частині України включно з Києвом і Житомиром.
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22.02.2025 23:12 Ответить
Про електростанції забули. Будинки всі теж під землю?
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23.02.2025 00:15 Ответить
Електростанції вже повинні мати антидроновий захист, а будинки - програми відселення на випадок пошкоджень. В будь-якому разі, якщо ворог перейде на виробництво 500+ шахедів на добу - повітряні тривоги і атаки будуть тривати майже або цілодобово у більшій частині України, до цього треба бути готовим вже зараз, а не смажити шашликі.
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23.02.2025 01:36 Ответить
Вілкул в Кривому Розі офігенний протидроновий захист придумав. Обклали трансформаторні будки мішками з гравієм. При прямому влучанні цей гравій розлітається по району, як уражаючі елементи...
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23.02.2025 03:38 Ответить
Там колись в минулому році був ракетний удар по Кривому Рогу, в результаті якого постраждало 150 автівок - оце воно було.
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23.02.2025 03:39 Ответить
Антидроновий захист це не панацея. Зарити всю країну під землю - це фантастика і таке життя нікому не потрібне
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23.02.2025 03:39 Ответить
Цікаво, невже ті, хто пропонує заритися під землю, мілітаризуватись з 1-го класу, ввести обов"язкову службу для жінок та інше подібне, не розуміють, що з такої країни за першої ж нагоди розбіжаться всі адекватні залишки населення?
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23.02.2025 12:37 Ответить
О, Потужний вийшов з бліндажа, командира задобрив )
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23.02.2025 00:16 Ответить
Санітари задрімали
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23.02.2025 00:24 Ответить
Вибух від чогось збитого пролунало практично одночасно із ввимкненням сирени..причому іпануло конкретно, двері у квартирі бахкали, ішакеди не так гучно вибухають( та й зениток нечутно було..Київ..

Дяка ППО!
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22.02.2025 23:45 Ответить
От що трапляється, якщо не вміти думати стратегічно, і замість виносу виробництва шахедів, ракет, аеродромів, складів, пуляти, як тупорилі макаки, по нафтобазам.
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23.02.2025 00:36 Ответить
Це ти ЗСУ зараз "тупорилими макаками" обізвала, кінчене?
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23.02.2025 03:41 Ответить
Цікаво оператори ішахедів вже понапивалися чи тільки готують технічні рідини
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23.02.2025 05:31 Ответить
 
 