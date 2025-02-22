Захватчики запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 22 февраля, в воздушном пространстве Украины фиксировались российские ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумская область - угроза применения врагом ударных БПЛА",- сообщалось в 18:38.
"Вражеские ударные БПЛА заходят в воздушное пространство на севере Сумщины, курс - юго-западный",-сообщалось в 20:24.
"Черниговская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока",- сообщалось в 20:25.
"Вражеские ударные БПЛА в акватории Черного моря, курс - Одесская/Николаевская область",- сообщалось в 20:48.
Обновленная информация о движении вражеских БПЛА
Впоследствии ВС сообщили:
- "Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА;
- Внимание! г.Запорожье! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с юго-востока!;
- Внимание! г.Одесса, г.Черноморск! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА из акватории Черного моря!;
- Внимание! Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
В 21:33 ВС сообщили о:
- БПЛА на севере и в центре Сумщины, курс – юго-западный;
- БПЛА в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на севере Запорожской области, курс – северный;
- БПЛА на юге Днепропетровщины, курс – северный;
- БПЛА в акватории Черного моря, курс – западный (Одесщина);
- БПЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.
"Внимание! г.Киев! Над городом - вражеский ударный БпЛА!", - сообщалось в 22:27.
"Внимание! г.Киев! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с северо-востока!", - сообщалось в 22:30.
"Внимание! г.Черкассы! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока!", - сообщалось в 22:35.
Обновление
Впоследствии ПС сообщили о:
- новых вражеских ударных БПЛА, которые заходят на севере и юге Сумщины, и Запорожскую область с ВОТ;
- Внимание! г.Чернигов! На севере города вражеский ударный БПЛА!
- Внимание! Кировоградская и Житомирская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!
- Внимание! г.Запорожье! В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с запада и несколько с юго-востока!
В 23:14 ВС сообщили о:
- БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на Запорожье, курс - северный/северо-западный;
- БПЛА на юго-востоке и юго-западе Днепропетровщины, курс – северо-восточный/северо-западный соответственно;
- БПЛА на востоке и севере Киевской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на западе Полтавщины, курс – западный;
- БПЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный/южный/юго-западный;
- БПЛА на севере Херсона, курс - северо-западный;
- БПЛА в Кировоградской области, курс - южный/юго-западный.
"Внимание! Киев, Запорожье, Черкассы! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении вражеские ударные БПЛА!", - сообщалось в 23:18.
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