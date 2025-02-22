Россияне 112 раз атаковали приграничье Сумщины: четверо раненых, повреждены дома
В течение дня 22 февраля россияне совершили 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 241 взрыв.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Поповская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская громады.
- Краснопольская громада: враг атаковал FPV-дронами (10 взрывов), бил из артиллерии (15 взрывов) и РСЗО (36 взрывов), минометов (3 взрыва) и сбросил ВОГ с БПЛА (20 взрывов). В результате обстрелов получили ранения 3 гражданских лица, повреждены два частных дома.
- Хотинская громада: осуществлена атака FPV-дронами (10 взрывов), пуск КАБов (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), танковый обстрел (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (11 взрывов). В результате обстрелов ранения получил один гражданский человек.
- Великописаревская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (13 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва), атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: россияне ударили из артиллерии (11 взрывов).
- Белопольская громада: 11 мин сбросил враг на территорию громады. Также состоялся сброс ВОГ с БПЛА (7 взрывов) и атака FPV-дрона (1 взрыв). В результате обстрелов повреждены 2 частных жилых дома, легковой автомобиль.
- Хутор-Михайловская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (4 взрыва).
- Миропольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), артиллерийский обстрел (4 взрыва).
- Эсманьская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), атака FPV-дронов (6 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (36 взрывов).
- Путивльская громада: россияне били из минометов (6 взрывов).
- Середино-Будская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва), минометные обстрелы (8 взрывов).
- Новослободская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады. Также зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Поповская громада: произошла атака БПЛА (1 взрыв). В результате атаки повреждены нежилые помещения.
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