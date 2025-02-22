Папа Римский Франциск в критическом состоянии,- Ватикан
Состояние Папы Римского Франциска, у которого обнаружили пневмонию, остается критическим. Он до сих пор в больнице.
Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что утром 22 февраля понтифик пережил астмоподобный дыхательный криз длительной интенсивности, что требовало введения кислорода в его организм "в большом количестве". Также Франциску провели переливание крови, поскольку анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией.
"Святейший Отец остается бодрым и весь день провел в кресле, хотя чувствует себя более неудобно, чем вчера. В настоящее время прогноз остается осторожным",- говорится в сообщении.
Напомним, что 14 февраля понтифика госпитализировали из-за обострения бронхита. Впоследствии у него обнаружили начало двусторонней пневмонии.
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Він що - здувся? Надувная папа?
Таборпапа уходит в небоад.
Слава Богу!
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12 лет назад, в марте 2013 года, впервые в истории католической церкви папой римским стал монах-иезуит Хорхе Марио Бергольо. После избрания он принял имя Франциск.
Ко второй половине XVIII века иезуиты стали самой могущественной церковной организацией в мире, влияющей не только на церковную, но и на политическую и экономическую жизнь католических стран. Методика «Духовных упражнений», примененная к самым разным народам, полностью себя оправдала. Миссионеры ордена Игнатия имели большой успех в Азии, Африке, Латинской Америке, коренные народы которых, убежденные иезуитами, принимали крещение и несли новому Богу богатые подношения. Золото и драгоценные камни, полученные в провинциях, служили хорошим рычагом для решения многих вопросов в Европе.
Кроме того, успеху ордена помог и специальный устав, разработанный Лойолой. Некоторым монахам-иезуитам, принявшим постриг, позволялось вести вполне светскую жизнь, скрывая свою принадлежность к ордену.
В конце концов глобальное вмешательство иезуитов во все сферы жизни (в середине XVIII века они даже затеяли кампанию по поводу того, что занимать королевский престол может лишь просвещенный монарх, прямо намекая на то, что уровень просвещенности будут определять именно иезуиты) стало вызывать сильные опасения у европейских королевских домов. В 1758 году деятельность ордена была запрещена в Португалии. В 1762-м иезуиты были изгнаны из Франции, а их монастыри со всем содержимым переданы казне. После этого монахов выставили из Италии, Австрии, а также Латинской Америки. Гетте в своем труде утверждает, что истинной причиной гонений на иезуитов стали их богатства, накопленные в монастырях и оказавшиеся в итоге добычей светских властей.
В конце лета 1773 года Климент IV, избранный папой римским лишь благодаря поддержке династии Бурбонов и короля Людовика XV (оба умерли ровно через год после запрещения иезуитов), обещавший «решить вопрос с иезуитами», издает буллу, согласно которой деятельность иезуитов запрещается по всей Европе. Не подчинилась этому указу лишь Российская империя. Более того, Екатерина II предложила иезуитам перебраться в Россию - но при условии, что те не будут вмешиваться во внутренние дела страны. Иезуиты пообещали и слово свое сдержали. На следующие 40 лет Россия стала штаб-квартирой Общества Иисуса, что помогло ордену сохраниться как единой организации.
В конце 1815 года российский император под усиливающимся давлением православного духовенства издает указ о запрещении деятельности иезуитов на территории России и передаче их имущества казне. Впрочем, особых сокровищ в миссиях и коллегиумах иезуитов в России обнаружить не удалось.
Наученные прошлым опытом, иезуиты больше не хранили ценности в собственных монастырях и миссиях. Вообще, 40-летний запрет пошел Обществу Иисуса только на пользу. После возобновления деятельности иезуиты перестали активно вмешиваться в светскую жизнь государств. Они сосредоточились на миссионерской деятельности, а также на просветительстве и добились впечатляющих успехов. В настоящее время учебные заведения иезуитов считаются одними из лучших не только среди церковных, но и среди общеобразовательных.
Кривой Рог дві балістики прилетіло.
Взяти хоча б Надію Крупську, коли вона дізналася, що і як виробляв Валодєнька з Інессою Арман та другими "достойнимі дєвіцами", то в неї, як вилізли очі,так назад і не влізли. Ось така повчальна історія.
Тибр-річка не та.