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Папа Римский Франциск в критическом состоянии,- Ватикан

Ватикан рассказал о состоянии Папы Римского

Состояние Папы Римского Франциска, у которого обнаружили пневмонию, остается критическим. Он до сих пор в больнице.

Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 22 февраля понтифик пережил астмоподобный дыхательный криз длительной интенсивности, что требовало введения кислорода в его организм "в большом количестве". Также Франциску провели переливание крови, поскольку анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией.

"Святейший Отец остается бодрым и весь день провел в кресле, хотя чувствует себя более неудобно, чем вчера. В настоящее время прогноз остается осторожным",- говорится в сообщении.

Напомним, что 14 февраля понтифика госпитализировали из-за обострения бронхита. Впоследствии у него обнаружили начало двусторонней пневмонии.

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Автор: 

Ватикан (215) здоровье (1388) Папа Римский (454)


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Топ комментарии
+42
Да *****, знову не той дід. В Смерті що, приціл збився?
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22.02.2025 22:29 Ответить
+34
так пох на шісток **** ... шо аж невдобно
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22.02.2025 22:26 Ответить
+26
Ну почему же сразу пох ? Мне вот не пох, я, например, желаю Папе скорейшей встречи с начальством.
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22.02.2025 22:39 Ответить
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так пох на шісток **** ... шо аж невдобно
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22.02.2025 22:26 Ответить
Ну почему же сразу пох ? Мне вот не пох, я, например, желаю Папе скорейшей встречи с начальством.
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22.02.2025 22:39 Ответить
чорти вже пательню розігрівають .
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23.02.2025 02:14 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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23.02.2025 20:33 Ответить
карма
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22.02.2025 22:29 Ответить
Старість.
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22.02.2025 22:42 Ответить
...введення кисню в його організм "у великій кількості".

Він що - здувся? Надувная папа?
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22.02.2025 22:29 Ответить
резино-техническое изделие
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22.02.2025 23:32 Ответить
Да *****, знову не той дід. В Смерті що, приціл збився?
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22.02.2025 22:29 Ответить
навігатор
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22.02.2025 22:30 Ответить
Цей дід теж нам не друг.
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23.02.2025 00:39 Ответить
всем дают шанс исправиться
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23.02.2025 02:17 Ответить
кобзон зачекався
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22.02.2025 22:29 Ответить
В них різні конфесії. Папу може призвати до себе Сам, а папа його намісник на Землі.
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23.02.2025 21:06 Ответить
Треба бути милосердним до всього, і до хвороби також, тож помолімося за неї.
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22.02.2025 22:30 Ответить
Ага. По його словах: прихватила хвороба, то позви і другу.
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22.02.2025 22:34 Ответить
Боженько робить свої діла - так що хай іде в пекло
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22.02.2025 22:31 Ответить
Ну та вже ж і старенький зовсім. Так що… І пуйла беріть із собою.
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22.02.2025 22:32 Ответить
Табор папа уходит в небо ад.
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22.02.2025 22:34 Ответить
Бог не фраер, увидел его любовь к кацапам.
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22.02.2025 22:36 Ответить
Тримаємо кулачки ))
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22.02.2025 22:37 Ответить
Не пиши дурню. Папа не путін.
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22.02.2025 22:44 Ответить
Таке ж лайно .
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22.02.2025 23:05 Ответить
Крім чорного та білого кольору щось бачиш? Папа навіть не союзник путіна. Максимум корисний ідіот.
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23.02.2025 02:29 Ответить
У війні нема відтінків - лише чорне й біле. Або - або.
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23.02.2025 05:47 Ответить
"Папа Римський Франциск перебуває у критичному стані"

Слава Богу!
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22.02.2025 22:38 Ответить
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23.02.2025 09:26 Ответить
Не может иметь смелость и выбросить белый флаг?
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22.02.2025 22:38 Ответить
на коричневые штаны
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22.02.2025 23:34 Ответить
Час покаятись за гріхи перед Україною

.
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22.02.2025 22:38 Ответить
Ой Боже! Та вже ж під сраку років! Може хоч наступник буде не таким облудним! Хоча, дивлячись на Ватікан, надії мало!
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22.02.2025 22:38 Ответить
Почитайте йому достоевского
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22.02.2025 22:42 Ответить
толстоевского в оригинале
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22.02.2025 23:35 Ответить
novayagazeta.eu

12 лет назад, в марте 2013 года, впервые в истории католической церкви папой римским стал монах-иезуит Хорхе Марио Бергольо. После избрания он принял имя Франциск.

Ко второй половине XVIII века иезуиты стали самой могущественной церковной организацией в мире, влияющей не только на церковную, но и на политическую и экономическую жизнь католических стран. Методика «Духовных упражнений», примененная к самым разным народам, полностью себя оправдала. Миссионеры ордена Игнатия имели большой успех в Азии, Африке, Латинской Америке, коренные народы которых, убежденные иезуитами, принимали крещение и несли новому Богу богатые подношения. Золото и драгоценные камни, полученные в провинциях, служили хорошим рычагом для решения многих вопросов в Европе.

Кроме того, успеху ордена помог и специальный устав, разработанный Лойолой. Некоторым монахам-иезуитам, принявшим постриг, позволялось вести вполне светскую жизнь, скрывая свою принадлежность к ордену.

В конце концов глобальное вмешательство иезуитов во все сферы жизни (в середине XVIII века они даже затеяли кампанию по поводу того, что занимать королевский престол может лишь просвещенный монарх, прямо намекая на то, что уровень просвещенности будут определять именно иезуиты) стало вызывать сильные опасения у европейских королевских домов. В 1758 году деятельность ордена была запрещена в Португалии. В 1762-м иезуиты были изгнаны из Франции, а их монастыри со всем содержимым переданы казне. После этого монахов выставили из Италии, Австрии, а также Латинской Америки. Гетте в своем труде утверждает, что истинной причиной гонений на иезуитов стали их богатства, накопленные в монастырях и оказавшиеся в итоге добычей светских властей.

В конце лета 1773 года Климент IV, избранный папой римским лишь благодаря поддержке династии Бурбонов и короля Людовика XV (оба умерли ровно через год после запрещения иезуитов), обещавший «решить вопрос с иезуитами», издает буллу, согласно которой деятельность иезуитов запрещается по всей Европе. Не подчинилась этому указу лишь Российская империя. Более того, Екатерина II предложила иезуитам перебраться в Россию - но при условии, что те не будут вмешиваться во внутренние дела страны. Иезуиты пообещали и слово свое сдержали. На следующие 40 лет Россия стала штаб-квартирой Общества Иисуса, что помогло ордену сохраниться как единой организации.

В конце 1815 года российский император под усиливающимся давлением православного духовенства издает указ о запрещении деятельности иезуитов на территории России и передаче их имущества казне. Впрочем, особых сокровищ в миссиях и коллегиумах иезуитов в России обнаружить не удалось.

Наученные прошлым опытом, иезуиты больше не хранили ценности в собственных монастырях и миссиях. Вообще, 40-летний запрет пошел Обществу Иисуса только на пользу. После возобновления деятельности иезуиты перестали активно вмешиваться в светскую жизнь государств. Они сосредоточились на миссионерской деятельности, а также на просветительстве и добились впечатляющих успехов. В настоящее время учебные заведения иезуитов считаются одними из лучших не только среди церковных, но и среди общеобразовательных.
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22.02.2025 22:42 Ответить
А як же воля Божа? Бог хоче одне, а лікарі...
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22.02.2025 22:45 Ответить
Здоров'я тобі бажаю, на два дні.
Кривой Рог дві балістики прилетіло.
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22.02.2025 22:46 Ответить
Заберіть його чорти, разом з тими алмазами і золотом , доларами і євро диктаторів, які він для них зберігає ! Країна в країні... Хто наважиться потрясти тих "святих" гоміків ? Там багато чого можна було б накопати. Але ж це ікона !!!
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22.02.2025 22:54 Ответить
Там трясти архіви потрібно а не коштовності , ящо ті архіви оприлюднити - багатьом очі відкриються .
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22.02.2025 23:11 Ответить
Нема нічого таємного, що не стане явним, каже Слово Боже
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23.02.2025 05:01 Ответить
Відкривати очі потрібно помаленьку та потихеньку, щоб не вилізли від побаченого.
Взяти хоча б Надію Крупську, коли вона дізналася, що і як виробляв Валодєнька з Інессою Арман та другими "достойнимі дєвіцами", то в неї, як вилізли очі,так назад і не влізли. Ось така повчальна історія.
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23.02.2025 21:13 Ответить
Не ті вже римляни,
Тибр-річка не та.
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22.02.2025 22:54 Ответить
Хоть бы покаяться перед смертью успел.
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22.02.2025 22:55 Ответить
Так вони ж католики , там індульгенцією наперед все можна відкупити, думаю що все вже давно "порішали " .
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22.02.2025 23:12 Ответить
Та нет.Бога не купишь за деньги...Ему индульгенции не нужны
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23.02.2025 00:25 Ответить
Невже пробували і він вам відмовив ? Чи може просто мало давали ? ((
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23.02.2025 00:27 Ответить
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23.02.2025 21:14 Ответить
Це від смерті неможливо відкупитися. Ось тому вона худюща - одні кістки, в обдертому ганчір'ї і коса іржава та щербата. Від неї ще жоден імператор, цар, генсек чи папа не відкупилися.
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23.02.2025 21:17 Ответить
Хай собі думкою багатіють, а Божий Суд не купиш
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23.02.2025 04:58 Ответить
А він є той суд ? Бо щось як подивитися на те що у світі твориться , то або людина - бракований виріб у Бога , або питання чи він взагалі існує і чи йому є справа до нас ((
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23.02.2025 18:06 Ответить
Всевишній вирішив, що "миротворча" діяльність цього попа не від повідає політиці церкви і забирає його на перевиховання.
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22.02.2025 22:55 Ответить
Католики вірять у чистилище
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23.02.2025 04:56 Ответить
З того ,що він останній десяток років казав,то стан був завжди поганий))
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22.02.2025 22:58 Ответить
Вангую, що наступний папа буде таким самим 3.14дором, якщо не гіршим. Бо бабло кацаське на ватіканських рахунках нікуди ж не зникне 😉
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22.02.2025 23:00 Ответить
Скоро вибори нового папи? Може на цей раз бог пошле порядну людину...
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22.02.2025 23:04 Ответить
з фсб чи гру.
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22.02.2025 23:26 Ответить
Ще не раз будемо згадувати Кароля Войтилу! Були ж люди...
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22.02.2025 23:05 Ответить
О, ця безглузда смерть! Це так погано, коли помирають люди.
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22.02.2025 23:07 Ответить
Най би здох пошвидше той агент путлєра.
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22.02.2025 23:07 Ответить
Здається, після Іоанна-Павла 2 обирали дуже старих пап - якихось римських дідусів чи прадідусів.
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22.02.2025 23:09 Ответить
сьорбнув новичка гандон у рясі
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22.02.2025 23:23 Ответить
якщо він вже починає чути кобзона то пар пекти пиріжки...
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22.02.2025 23:33 Ответить
Божья кара за костры, за Яна Гуса - привет от Kingdom Come, сдохните твари!!!
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22.02.2025 23:34 Ответить
кто этот чел ? Какоя от него польза ?
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22.02.2025 23:37 Ответить
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22.02.2025 23:37 Ответить
Час замолювати гріхи, бо може не встигнути.
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22.02.2025 23:48 Ответить
як буде у пеклі, хай візьме хрест і несе його разом із сатаною. Як він нас змусив це зробити
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23.02.2025 00:40 Ответить
Ми дуже раді за цього дебіла.....
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23.02.2025 05:30 Ответить
Пусть выберут следующего папу из стран Балтии..
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23.02.2025 07:45 Ответить
Папа як і всі віруючі так сильно вірить в рай, але чомусь не хоче відправлятися туди.
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23.02.2025 08:33 Ответить
... поскорше вже б до чортів. чого він чекає?
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23.02.2025 09:27 Ответить
збирається на зустріч з роботодавцем
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23.02.2025 09:55 Ответить
не желаю ему ничего плохого, хотя мудак он редкий
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23.02.2025 11:19 Ответить
Да и хрен с ним... Тупее этого недоумка на престоле Ватикана ещё не было. Его и выбрали то за то, что он был НИКАКИМ по отношению ко всем и вся. Ни тебе реформатор, ни тебе сильный духом прелат... Дерьмо.
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23.02.2025 11:49 Ответить
Скоро піде чорний дим з димоходу аргентинського штгуделя,бо коли його кидатимуть у піч для утилізації ,кацапи зі свого агента не знімуть ялові чоботи.
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23.02.2025 18:39 Ответить
БОГ НЕ ТЕЛЯ. Баче, кого треба прибрати за отруйний язик.
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23.02.2025 21:03 Ответить
прошу пробачення, сам пробачаю...
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23.02.2025 21:20 Ответить
РЯСУ ЕМУ НАДО НА ФЛИСЕ !!!
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23.02.2025 23:01 Ответить
 
 