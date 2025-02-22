Папа Римский Франциск в критическом состоянии,- Ватикан

Состояние Папы Римского Франциска, у которого обнаружили пневмонию, остается критическим. Он до сих пор в больнице.

Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 22 февраля понтифик пережил астмоподобный дыхательный криз длительной интенсивности, что требовало введения кислорода в его организм "в большом количестве". Также Франциску провели переливание крови, поскольку анализы выявили тромбоцитопению, связанную с анемией.

"Святейший Отец остается бодрым и весь день провел в кресле, хотя чувствует себя более неудобно, чем вчера. В настоящее время прогноз остается осторожным",- говорится в сообщении.

Напомним, что 14 февраля понтифика госпитализировали из-за обострения бронхита. Впоследствии у него обнаружили начало двусторонней пневмонии.

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