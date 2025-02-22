Враг 34 раза пытался прорвать оборону на Покровском направлении, потерял 265 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 107 боевых столкновений. На Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону, но понесли значительные потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 22 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

Российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, применив 107 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 755 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг атаковал пять раз в сторону Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. Авиаударам подверглись Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций наших защитников в районе Загрызово. Украинские защитники отбили две атаки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

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Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Ивановка, Колодязи, Ямполевка и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

Силы обороны трижды отражали наступательные действия захватчиков в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Васюковки, Ступочек и Белой Горы, все атаки отбиты украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенного пункта Торецк и в направлении Дилиевки.

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С начала этих суток на Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Проминь, Даченское, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 265 оккупантов, 112 из них - безвозвратно. Также уничтожено десять единиц автомобильной техники, две антенны БПЛА, одно средство спутниковой связи, средство РЭБ, два мотоцикла, БТР, два миномета, кроме того, значительно повреждены три артиллерийские системы и БМП захватчиков.

На Новопавловском направлении украинскими подразделениями отражено восемь вражеских атак вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

Одна попытка противника атаковать наши подразделения потерпела неудачу на Приднепровском направлении. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Херсону, Тягинке, Казацкому и Шляховому.

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Курская область

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 12 штурмов позиций украинских подразделений, которые были успешно отбиты нашими защитниками. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив при этом 27 управляемых бомб и совершил 330 артиллерийских обстрелов.

В Генштабе добавили, что на Гуляйпольском направлении враг активных наступательных действий не проводил. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.