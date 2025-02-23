РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11520 посетителей онлайн
Новости
6 324 80

Дуда встретился с Трампом: Польско-американский альянс крепче, чем когда-либо

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на странице канцелярии польского президента в соцсети Х.

"Почти 10 лет эффективной и последовательной политики президента Республики Польша Анджея Дуды укрепляют безопасность нашей страны. Польско-американский альянс крепче, чем когда-либо, и сегодняшняя встреча между Анджеем Дудой и Дональдом Трампом - лучшее доказательство этого", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда встретится с Трампом в Вашингтоне, - СМИ

Автор: 

Польша (8546) США (27336) Дуда Анджей (781) Трамп Дональд (5855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
ти це розкажи тим 6 млн українців, яких Польща прийняла в лютому-березні 2022 року, коли твій нелизодуп мівіну жер у погребі, не дочекавшись майських шашличков
показать весь комментарий
23.02.2025 00:13 Ответить
+13
Анджей ти третій в черзі після Орбана і Фіцо до вилизування дупи рудого дурня
показать весь комментарий
23.02.2025 00:09 Ответить
+11
Завдання янелоха посваритися з усіма, та віддати Україну )(уйлу, тільки дурні це не бачать ну звісно зєрмаковські боти, які зараз намагаються перевиконати план, бо їх господарю йде пі.. да.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
т.е. если русня нападет на Польшу то трампон не будет от них требовать ресурсы ?
показать весь комментарий
23.02.2025 00:08 Ответить
та да - кам'яна сіль і буре вугілля трампу не треба.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:13 Ответить
поки не треба, але після всіх катаклізмів на них найбільший попит
показать весь комментарий
23.02.2025 00:15 Ответить
це залишать вижившим, коли технофашисти зїбуться на Марс)
показать весь комментарий
23.02.2025 00:21 Ответить
Можуть позичити Трампу фермерів - мексіканський кордон блокувати.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:11 Ответить
Анджей ти третій в черзі після Орбана і Фіцо до вилизування дупи рудого дурня
показать весь комментарий
23.02.2025 00:09 Ответить
ти це розкажи тим 6 млн українців, яких Польща прийняла в лютому-березні 2022 року, коли твій нелизодуп мівіну жер у погребі, не дочекавшись майських шашличков
показать весь комментарий
23.02.2025 00:13 Ответить
може твій бо ти таке саме бидло? чи ти кацап ?
показать весь комментарий
23.02.2025 00:17 Ответить
не пались так тупо, бонуси зріжуть
показать весь комментарий
23.02.2025 01:06 Ответить
бидлота , допросишся я матом пошлю ! підеш бонуси шукати .
показать весь комментарий
23.02.2025 01:32 Ответить
Ти порахуй, скільки вони економлять на наших *заробітчанах*.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:07 Ответить
Не будь таким цинічним, вони наших дітей, жінок і пенсіонерів в 2022 році приймали, селили і годували без гарантій як від майбутніх заробітчан.
показать весь комментарий
23.02.2025 02:04 Ответить
Пенсюки, на кшталт мене з дружиною, і зараз можуть жити і отримувати харчування безкоштовно у місцях колективного розміщення, переважно у невеликих містечках (навіть у курортних).
показать весь комментарий
23.02.2025 11:33 Ответить
Скільки-скільки мільонів українців? Щось мені це нагадує 500 млрд. $ ...
показать весь комментарий
23.02.2025 03:25 Ответить
Диванний соціолог намалювався. Тебе сильно не вистачало в лютому-березні 2022 року нашим волонтерам на кордоні з Польщею. Ти би все вірно порахував, біженцям від того стало би набагато легше.
показать весь комментарий
23.02.2025 15:46 Ответить
По-перше, в лютому-березні 2022 р. я сидів під обстрілами у підвалі свого будинку у Сєверодонецьку, по-друге, бабі своїй будеш тикати, ти диви з'явилось тут ...давай вже про окопи щось висри ...
показать весь комментарий
23.02.2025 18:11 Ответить
ми теж так думали..
показать весь комментарий
23.02.2025 00:10 Ответить
Доречі, Фіцо теж там був на з"їзді.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:10 Ответить
У нього ломка. Як дупу диктатора не поцілує або прутня не відсмокче, його ковбасить ніпадєццкі, два місяці вже не смоктав *******, не витримав і поїхав до рудофюрера. Ерзац, звичайно, но шо поробиш?
показать весь комментарий
23.02.2025 00:16 Ответить
а де зустріч з Найвеличнішим? а найвеличніший навіть на інавгурацію не соізволив поїхати, бо корона впаде, бо не запросили цяцю персонально. хоча Трамп говорив, коли його запитували журналісти, що якщо Найвеличніший приїде, то він, Трамп, буде радий його бачити.. такі слова рівнозначні запрошенню. і Клімкін говорив, що було помилкою не поїхати на інавгурацію. Тепер найвеличніший в опалі..
показать весь комментарий
23.02.2025 00:11 Ответить
Завдання янелоха посваритися з усіма, та віддати Україну )(уйлу, тільки дурні це не бачать ну звісно зєрмаковські боти, які зараз намагаються перевиконати план, бо їх господарю йде пі.. да.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:27 Ответить
коли дивишся як зермак носився більше року із тим самітом миру, а потім то все заглохло, то мимоволі починаєш все більше думати і про таке. а чи не спецом він ту муйню мутив замість того, щоб дійсно зайнятися дієвішими варінтами, наприклад, плясати навколо статті 51 Статуту ООН про право країни, яка зазнала агресії, на колективну оборону. ні разу на найвищому рівні наші зелені очільники не звернулися до світової спільности з проханням створити коаліцію військ, щоб вони зайшли в Україну на допомогу ЗСУ. навіть кацапи посилаються на цю статтю 51, коли закликали вояків пухляша для колективної оброни на Курщині. тільки кацапам то не можна робити так, бо вони не оброняються, а вони і є агресори. а ми мали це зробити буквально з перших днів повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:38 Ответить
Яка коаліція? Поставити всіх раком? Ніхто не згодився б.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:10 Ответить
а цього ми достеменно і не знаємо. от якби ми звернулися до світової спільноти із таким закликом і нас би послали, то тоді би це було би зрозуміло. до наших зелених очільників питань не було би. а так, то вони є. і їх є багато. потрібно було звертатись із закликом формувати військову антипутінську коаліцію, а не носитися із тими самітами миру, з яких вийшов повний пшик. а може спецом так зробили, щоб той пшик вийшов. ну або не спецом, а по завданню з боліт.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:28 Ответить
як там: "Виглядає як качка, крякає як качка- значить качка?" Якщо, взяти до уваги весь той члін, який віслюк забив на оборону, закупівля електрики у пюрера, доведення Енергоатому до жіночого органу, розтринькування казни на позолочений асфальт в сторону вторгнення, розмінування, вагнергейт із довжелезною брехнею та повинною віслюка, Баканов, Резников, заміна успішних військових на зебільних - хіба тоді не логічно, що воно вбивця українців бо знав і дату вторгнення?
показать весь комментарий
23.02.2025 01:11 Ответить
Для мене давно очевидно що роль цього зеленого попугая, під видом некомпетентності
створювати своїми висловами і діями скандали для зіпсування відносин з союзниками.
Як що уважніше подивитись на всі події що відбувалися то ,майже перед кожною
більш меньш значущою зустьччю він спричиняв якійсь скандал . От і зараз , у відносинах
з новою адміністрацією США відбувається теж саме.
показать весь комментарий
23.02.2025 09:03 Ответить
Далеко не фанат зешмарклі, але от саме зара він усе правил'но робе. Не відповідати на закідони Трампо, і нехай кацапи собі вже празднуют' перемоґу. Трампо сам зрозуміе шо фатерлянду піхій на ті йоґо хороводи з кацапами. Доречі, ці хороводи, цє жу жу неспроста, як правіл'но казав містер ВінніПух.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:47 Ответить
робило би воно правильно, то тих закідонів взагалі не повинно було бути.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:00 Ответить
Є така думка шо тіл'ки диктатури виґрают' війни, жорстка цензура, уся економіка для фронту, етсетера.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:22 Ответить
от тільки у нас зробили цензуру для преси, а от щодо економіки, то є дуже багато питань. кому війна, а кому бруківку перекладати, стадіони реконструйовувати і гроші на цьому пизтити..
показать весь комментарий
23.02.2025 01:31 Ответить
Так я теж так думаю, але цє ваші справи після перемоґи. Але шоб перемоґти кацапа, зешмаркля завжди правий.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:40 Ответить
в тому то і проблема, що із тою шмарклею ми все далі від перемоги.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:43 Ответить
Шановний, від тих шахедів і повітряних тревоґ ви там усі на фатерлянді троха куку, і цє цілком зрозуміло. Шо ви там переживаете кожноґо дня, то капец', дай Вам бoже здороввячка усім. Але от самі подумайте, кацапи люто ненавидят' зешмарклю, куди йому діватися?
показать весь комментарий
23.02.2025 01:50 Ответить
Та тут просто ботів багато. Пам'ятаю, як в 2016, навіть під фотографіями оголеної Меланії Трамп, частина коментарів була присвячена Порошенку, тобто розповідям, який він гнида, зараз аналогічна ситуація з Зеленським. Я не фанат зелені, швидше навпаки, порохобот, бо голосувала за нього на останніх виборах, але очевидно ж, що Зеленський зараз неугодний ні Путлера, ні його рудому партнеру. Хоча, не сумніваюсь, що цю угоду про корисні копалини, він, зрештою, підпише...
показать весь комментарий
23.02.2025 04:05 Ответить
Пані Анна, та вам вже оці шахеди і іскандери кацапс'кі шо якис' комахи влітку. Подивітся серіал Землевласник Landman, і ви будете єksспертом по корисним копалинам.
показать весь комментарий
23.02.2025 04:53 Ответить
Це все гра. Сказало ***** нєлєгітівний, отже, назло йому будемо продовжувати вдавати з себе нарідного препіЗЄдєнта, незламного і непохитного, за якого усі міськради сьогодні сраки рвуть, висловлюючи свою підтримку. ***** ж спецом це робить, чудово знаючи, що воно таке, щоб воно якомога далі сиділо в кремлі, і шкодило шкодило шкодило. Такого буратіни у ***** більше не буде...
показать весь комментарий
23.02.2025 07:44 Ответить
а ти не ку-ку? згадай як ху йло перед виборами лепетало, що для нього було би краще, якби Камала виграла вибори. а по факту там всі в кремлі молилися на перемогу Трампа... а кацапи люто ненавидять усіх. ти і без шахедів і повітряних тривог виглядаєш як ку-ку...
показать весь комментарий
23.02.2025 05:24 Ответить
Добре, добре, Ви бережіт' себе і свою фамілі,ок.
показать весь комментарий
23.02.2025 05:34 Ответить
В'їбати геть, щоб був створений тимчасовий єдиний уряд. Всі розмови про лєгітівность цього уряду - в смітник. Прибрати єрмачню звідусіль, повернути бойових генералів, Пороха дипломатом, щоб хоч щось корисне Україні вибивав. А не одне й те саме, гундосе створіння з вечірніх відосиків, і фсбєрмачок в ОПі
показать весь комментарий
23.02.2025 07:36 Ответить
Ну раціональне зерно в цьому є. В демократичних країнах люди дуже переживають за своє життя і його рівень, а війна вимагає багато грошей, підвищення податків, відповідно зниження рівня життя, мобілізації тощо. Якщо уряд на це піде, то є велика вірогідність, що на наступних виборах його не підтримають, а диктатори плюють на думку народу і роблять те, що вважають за потрібне. Плюс їм не треба проходити через купу бюрократичних перепон, все робиться набагато швидше й ефективніше.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:58 Ответить
Он корейський пончик з легкістю надіслав на війну своїх солдат, якщо ж якась європейська країна захоче здійснити подібне, особливо, якщо це ще й потребуватиме мобілізації населення, то там на наступний день будуть мітинги і страйки проти влади і падіння її рейтингу.
показать весь комментарий
23.02.2025 02:05 Ответить
Демократичні країни посилали, і не на одну війну. Тільки за останні 30 років скільки їх було. Ніяких мітингів я не бачив.
показать весь комментарий
23.02.2025 02:58 Ответить
То були війни, де апріорі можна було легко здобути перемогу, бо воно велися з безядерними країнами, не займали багато часу і не вимагали загальної мобілізації. Колективно нападали на якусь одну безядерну країну і заганяли її під плінтус. Під час в'єтнамської війни мітинги були.
показать весь комментарий
23.02.2025 03:17 Ответить
Тобто вони класні бо посилають армію тільки туди де легко можна перемогти. Чим вони відрізняються від пончика, хитрістю?
показать весь комментарий
23.02.2025 03:25 Ответить
Ну, ми ще не знаємо, які умови надання військової допомоги Пончиком. Може пончик не такий-то й дурний і теж мають певний гешефт з того. До того ж він теж посилає своїх юнітів воювати проти безядерної країни. Але демократичні країни все ж забезпечують своїм громадянам більш-менш достойний рівень життя. Тому й класні, опустимо те, що, як правило, це досягається за рахунок менш розвинутих країн, які стають джерелом дешевої робочої сили, дешевих корисних копалин, і пішаками на геополітичній шахівниці.
показать весь комментарий
23.02.2025 03:33 Ответить
Перестаньте сліпо поклонятися Заходу. Навчіться думати своєю головою. Це допомагає уникнути гірких розчарувань.
показать весь комментарий
23.02.2025 03:46 Ответить
Я в добрих самаритян вже давно не вірю, особливо в світлі цієї війни. Але дякую за пораду😉
показать весь комментарий
23.02.2025 03:48 Ответить
Це добре, а то раніше населення України нагадувало секту ідолопоклонників.
показать весь комментарий
23.02.2025 03:56 Ответить
Нічого не змінилось. Новий ідол вже є. Боготворять і хочуть бачити президентом. Але не мине і пів року після інавгурації, як почнуть поливати брудом. Такий нарід.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:39 Ответить
В цьому плані найефективніша освічена абсолютна монархія.
показать весь комментарий
23.02.2025 12:02 Ответить
Це якщо ціль - перемога, а не робота на ворога і мародерство, та намагання залишитися при владі за будь-яку ціну.
показать весь комментарий
23.02.2025 07:32 Ответить
Ердоган дочекався свого зіркового часу - і дав під дих рудому американцю: • територіальна цілісність і суверенітет України є важливими для Анкари • зовнішні гравці, в т.ч. Трамп, не вирішуватимуть за спиною України, які території мають їй належати.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:21 Ответить
Сліпа ненависть до США, нас непомітно і плавно приведе в обійми Китаю. Такої " єдності" чомусь навіть проти ***** зараз не зустрінеш в інтернеті.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:27 Ответить
Єрмак працює........ А як ви хотіли. Так працює агентура!
показать весь комментарий
23.02.2025 00:30 Ответить
Ну так думали до дна вибрати Україну.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:34 Ответить
Китай вибере ще глибше дна. не варто іллюзій плекати стосовно тих комуняк. вони кацапам постачають не лише товари подвійного значення, але і вже зброю. ховаючись щоправда. як постачали колись зброю Ірану таємно, коли той воював проти Іраку.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:05 Ответить
Україна (як завжди 😢) вимушена вибирати менше із зол. Я вибираю Трмпа. За принципом "ліш би нє Парашенко ПТН".
показать весь комментарий
23.02.2025 12:21 Ответить
Мені *****, що за країна, якщо вона кладе ноги на мою країну, і витирає їх об неї. Кацапія, сша, іран, кндр, кітай - зараз це один ряд.
показать весь комментарий
23.02.2025 08:16 Ответить
Чекаємо чергового удару ножем від польських друзів нам у спину. Маємо бути готові . Вони з Орбаном мають схожу мрію. Хай запхають її собі у сrаку. Пани пшеки, ви так і не зробили висновків з історії. Бумеранг буде потрійний.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:27 Ответить
Нам у спину сьогодні ножа встромили Макрон та Мелоні. Дуду ми вже навіть не відчуємо.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:31 Ответить
Полякам так сцикотно, що вони не знають за що хапаться, чи за хрін, чи за яйця.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:29 Ответить
Вспоминают 1939, союзников Великобританию и Францию
показать весь комментарий
23.02.2025 00:37 Ответить
У поляків тоді була сильна армія, яка після Першої світової захопила багато територій. Але вони виявилися боягузами. Хто винен. Звичайно Великобританія, яка повинна була прилетіти з острова і створити диво.
показать весь комментарий
23.02.2025 03:10 Ответить
Ну, заради справедливості, коли з одного боку гітлерівська Німеччина наступає, а з іншого сталінський СССР подальші перспективи очевидні.
показать весь комментарий
23.02.2025 13:07 Ответить
Тільки до того моменту, коли кацапські танки з ********** попруть на Сувалкський коридор.
ЄС приречений на цю війну.
І це добре для України.
Тільки так Європа нарешті роздуплиться, дасть гроші і зброю.
А не ті досі жалюгідні подачки в розмірі 0,3% від власного ВВП.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:29 Ответить
Как-то пофиг, лучше плешивый возьмёт часть орков с нашего фронту, и направит с востоку Украины их на Польшу
показать весь комментарий
23.02.2025 00:38 Ответить
Скоріше б!
показать весь комментарий
23.02.2025 00:39 Ответить
Дурнуватий поляк думкою багатіє.Завербований агент кгб трумп вішає лапшу дуді так як піськов вішав лапшу перед вторгненням в Україну!
показать весь комментарий
23.02.2025 00:37 Ответить
Шановні, ображати поляків і Ржеч Посполіта Полска, цє дути в кацапс'ку дуду.
показать весь комментарий
23.02.2025 00:52 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2025 00:54 Ответить
Вірити словам Чубчика- себе не поважати. Обмане і возрадується чужій простоті.
показать весь комментарий
23.02.2025 01:53 Ответить
хто кому прутень ласкає
показать весь комментарий
23.02.2025 04:48 Ответить
В Польщу свого часу Захід влив величезні гроші. (звідти і розвиток) В 2017 зовнішній борг становив 70 відсотків ВВП. Не знаю що там зараз. То Дуда, спостерігаючи як Трамп шантажує нас, злякався, що рудий стане вимагати від Польщі повернення грошей. Так що, Дуда не про нас розмовляє, а про Польщу.
показать весь комментарий
23.02.2025 07:30 Ответить
ось те чого я боявся... Це вже пистець.. ЄСоюзу і цей Удод дуда вже капітулював.. Все.. ЄСоюз молиться про капітуляцію України як і в 22 році.. Те що ми побачимо сьогодні це буде імітації, на кшталт..Спі спапкойно дарогой друг... ми вам будем помніть всегда.. ну і стурбованість..
показать весь комментарий
23.02.2025 07:31 Ответить
трам в знак дружбы разрешит скушать дуде свою какашку
показать весь комментарий
23.02.2025 08:27 Ответить
«Не до смеха. Давайте будем серьезными, потому что ситуация становится действительно серьезной», - написал https://news.rambler.ru/person/tusk-donald/ Туск.

Как пишет портал Do Rzeczy, первоначально планировалось, что беседа президентов продлится около часа. Однако https://news.rambler.ru/person/tramp-donald/ Дональд Трамп сначала опоздал на запланированную встречу, а затем уже через несколько минут отправился на другое мероприятие, где выступил с речью.

В материале отмечается, что встреча двух лидеров длилась всего несколько минут, а своей публикацией премьер-министр пытался «смягчить настроения».

Вот вам и ответ -можно ли после этого верить Дуде?
показать весь комментарий
23.02.2025 10:11 Ответить
Вот что значит эффект большого роста, напора хамства и самоуверенности, Дуда тут же сложил лапки и сдался на милость победителя.

Нужно быть глупцом, чтобы поверить трампу в его заверениях по безопасности Польши, сдал Европу, сдаст и Польшу.
показать весь комментарий
23.02.2025 11:37 Ответить
 
 