Дуда встретился с Трампом: Польско-американский альянс крепче, чем когда-либо
Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на странице канцелярии польского президента в соцсети Х.
"Почти 10 лет эффективной и последовательной политики президента Республики Польша Анджея Дуды укрепляют безопасность нашей страны. Польско-американский альянс крепче, чем когда-либо, и сегодняшняя встреча между Анджеем Дудой и Дональдом Трампом - лучшее доказательство этого", - говорится в сообщении.
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+18 Volodymyr Kobylianskyi
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+13 роман #583809
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+11 Саня Мантула #401270
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створювати своїми висловами і діями скандали для зіпсування відносин з союзниками.
Як що уважніше подивитись на всі події що відбувалися то ,майже перед кожною
більш меньш значущою зустьччю він спричиняв якійсь скандал . От і зараз , у відносинах
з новою адміністрацією США відбувається теж саме.
ПарашенкоПТН".
ЄС приречений на цю війну.
І це добре для України.
Тільки так Європа нарешті роздуплиться, дасть гроші і зброю.
А не ті досі жалюгідні подачки в розмірі 0,3% від власного ВВП.
Как пишет портал Do Rzeczy, первоначально планировалось, что беседа президентов продлится около часа. Однако https://news.rambler.ru/person/tramp-donald/ Дональд Трамп сначала опоздал на запланированную встречу, а затем уже через несколько минут отправился на другое мероприятие, где выступил с речью.
В материале отмечается, что встреча двух лидеров длилась всего несколько минут, а своей публикацией премьер-министр пытался «смягчить настроения».
Вот вам и ответ -можно ли после этого верить Дуде?
Нужно быть глупцом, чтобы поверить трампу в его заверениях по безопасности Польши, сдал Европу, сдаст и Польшу.