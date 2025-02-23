Дуда встретился с Трампом: Польско-американский альянс крепче, чем когда-либо

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп провели встречу в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на странице канцелярии польского президента в соцсети Х.

"Почти 10 лет эффективной и последовательной политики президента Республики Польша Анджея Дуды укрепляют безопасность нашей страны. Польско-американский альянс крепче, чем когда-либо, и сегодняшняя встреча между Анджеем Дудой и Дональдом Трампом - лучшее доказательство этого", - говорится в сообщении.

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