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Новости Помощь Украине
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Около 56% норвежцев выступают за увеличение помощи Украине, - опрос

Более половины норвежцев выступают за большие объемы помощи Украине

Количество граждан Норвегии, которые боятся войны, выросло до более 35%. На фоне опасений войны растет и поддержка Украины среди норвежцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Omnibus по заказу Вооруженных сил Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, новый опрос показывает, что 35,1% норвежцев боятся войны. Для сравнения - летом 2024 года таких было 30,5%.

Больше всего среди опрошенных в Норвегии страх войны испытывают женщины (44,6% против 25,7% среди мужчин) и молодежь в возрасте 18-29 лет (около 40%).

Авторы опроса отмечают, что вместе с ростом страха перед войной растет и поддержка Украины среди граждан Норвегии.

В целом 55,8% респондентов хотят давать значительно больше или чуть больше помощи, чем Норвегия предоставляет сегодня Украине. Нынешним уровнем поддержки довольны 23%, и только 4,2% хотят прекратить любую поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия предоставит Украине $107 млн на новые средства ПВО, - минобороны страны

Автор: 

Норвегия (724) опрос (2870) помощь (7906)


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Топ комментарии
+6
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23.02.2025 00:54 Ответить
+3
А запутінська м@нда на свої тупій хвилі з дебільною методичкою.
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23.02.2025 01:34 Ответить
+2
було би добре, як би приїхала бригада пенсіонерів-авіатехніків. Для початку.
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23.02.2025 01:22 Ответить
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23.02.2025 00:54 Ответить
Очень богатые викинги
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23.02.2025 11:16 Ответить
56 відсотків американців скажуть "ета всьо мі і ві нам далжні 800 трлн". Як казав Венс - Трамп єдина причина існування України
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23.02.2025 01:08 Ответить
"Автори опитування зауважують, що разом зі зростанням страху перед війною зростає і підтримка України серед громадян Норвегії."

Звісно. Хай краще гине хтось...
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23.02.2025 01:16 Ответить
А запутінська м@нда на свої тупій хвилі з дебільною методичкою.
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23.02.2025 01:34 Ответить
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23.02.2025 01:36 Ответить
Можеш в мене дозволу не питати - іди, куди хочеш, мені на тебе пох. ))
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23.02.2025 04:33 Ответить
Причому, за її логікою виходить, погано, що Норвегія надає допомогу, нехай росія знищує Україну.
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23.02.2025 09:15 Ответить
Справжня допомога - це бити разом, а не підштовхувати ззаду, заховавшись за спиною: "давай-давай, ми з вами, скільки потрібно"...
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23.02.2025 11:33 Ответить
Невже за таку тупу ×ерню кацапи щось платять, чи ти по життю дегенерат. ))
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24.02.2025 02:18 Ответить
було би добре, як би приїхала бригада пенсіонерів-авіатехніків. Для початку.
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23.02.2025 01:22 Ответить
невже "наш" півтора метровий лідор, ніяк не знайде наступну бл.дь-сексологиню, щоб зіпсувати стосунки із цією чудовою країною, що так нам допомагає? Відправте їм Стефанчука, цього свина, що у держави гроші пи..ив на компенсацію тещі, допоки "халупку" собі добудовував- нехай налякає цих дохляків...
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23.02.2025 01:23 Ответить
Ну звичайно ж, такий поганий Захід. Це також одна з кремлівських маніпуляцій, щоб розсварити нас з Європою.
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23.02.2025 17:45 Ответить
 
 