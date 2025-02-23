Около 56% норвежцев выступают за увеличение помощи Украине, - опрос
Количество граждан Норвегии, которые боятся войны, выросло до более 35%. На фоне опасений войны растет и поддержка Украины среди норвежцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Omnibus по заказу Вооруженных сил Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, новый опрос показывает, что 35,1% норвежцев боятся войны. Для сравнения - летом 2024 года таких было 30,5%.
Больше всего среди опрошенных в Норвегии страх войны испытывают женщины (44,6% против 25,7% среди мужчин) и молодежь в возрасте 18-29 лет (около 40%).
Авторы опроса отмечают, что вместе с ростом страха перед войной растет и поддержка Украины среди граждан Норвегии.
В целом 55,8% респондентов хотят давать значительно больше или чуть больше помощи, чем Норвегия предоставляет сегодня Украине. Нынешним уровнем поддержки довольны 23%, и только 4,2% хотят прекратить любую поддержку.
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