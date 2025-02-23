Россияне атаковали Запорожье, ранена женщина, произошел пожар в частном секторе

В ночь на воскресенье, 23 февраля, российские захватчики атаковали Запорожье. В результате вражеской атаки ранена женщина.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне атакуют Запорожье. Произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках. Экстренные службы выехали на место", - сообщил чиновник в 00:55.

Впоследствии в 01:07 Федоров сообщил, что в результате вражеского обстрела ранения получила 53-летняя женщина. Медики оказывают ей помощь.

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