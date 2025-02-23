Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию
Сегодня, 23 февраля 2025 года, состоится форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов, который завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
О времени и месте проведения мероприятия пока не сообщается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий23.02.2025 11:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Victor Frey #551639
показать весь комментарий23.02.2025 12:10 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Юрий #499168
показать весь комментарий23.02.2025 13:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Які очікувані слова - "я устал, я ухожу" (с)
Головне - не дати змитись. Камера на Лук'янівці зачекалась..