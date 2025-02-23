Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию

Сегодня, 23 февраля 2025 года, состоится форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов, который завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

О времени и месте проведения мероприятия пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форум "Украина. Год 2025" с участием Зеленского состоится 23 февраля