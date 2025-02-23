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Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию

Пресс-конференция Зеленского

Сегодня, 23 февраля 2025 года, состоится форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов, который завершится пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

О времени и месте проведения мероприятия пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форум "Украина. Год 2025" с участием Зеленского состоится 23 февраля

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+25
"Моніка" "засуєтілась под клієнтом"... і що б вона не робила і яку б хуцпу не несла, "***** ето состояніє душі"...
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23.02.2025 07:27 Ответить
+19
Даже не збираюсь його слухати.Довбаний нарцис заради того,щоб його підтримав трамп(разом з х...м) на майбутнх виборах готов лягти хоч під буть кого.Гніда з своїми менеджерами-шакалами готова на все.Знову буде нити що "захід" винен,попередники,опозіція,но тіки не від з своїми 5-6 менеджерами.Гніліше за нього в нас ще презідентів не було.Янек щоч не приховував,що хоче покласти Україну під рашку.
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23.02.2025 07:58 Ответить
+17
Та не радійте завчасно!

Які очікувані слова - "я устал, я ухожу" (с)
Головне - не дати змитись. Камера на Лук'янівці зачекалась..
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23.02.2025 08:19 Ответить
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потужно.... тощо ... звонву буде бекати-шмекати ...
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23.02.2025 11:37 Ответить
що на цей раз??? чеченці були, бої з диверсантами були, розповість як вони на Банковій всім офісом разом з радниками з рогаток шахеди і іскандери збивали???
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23.02.2025 12:10 Ответить
И арестович на звездолёте.
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23.02.2025 13:01 Ответить
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