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Артиллерийские боеприпасы и продуктовые наборы: Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Эстония передает Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных с целью укрепления позиций Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х.

"Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония направляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов. При первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Также Михал отметил, что Украина сама решает свое будущее, но всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос вступления Украины в НАТО должен оставаться на столе, - премьер Эстонии Михал

Помощь от Эстонии

Автор: 

боеприпасы (2374) помощь (7906) Эстония (1466)


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Топ комментарии
+16
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23.02.2025 09:24 Ответить
+5
Suur aitäh väike riik suure südamega!
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23.02.2025 10:02 Ответить
+5
Велика подяка маленькій Естонії за допомогу. А яку допомогу власним ЗСУ надав головний мародер і ворюга Боневтік? За 6 років він спромігся узурпувати владу, повисити оклади своїм слугам в офісі і тим, хто проводять репресії, збільшити фінансуванняф олігархічним телеканалам(медведчука-коломойського "1+1"), профінансувати російськомовні телеканали такі як "фрідом", навіть для дружбана відкрити програму "поле чудес"...Складається таке враження, що для України він дорожчий за всвю нашу армію, бо армію фінансує і озброює Захід, а він за бюджет свою мародерно-антимайданну комаенду.
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23.02.2025 10:16 Ответить
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23.02.2025 09:24 Ответить
волосся
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23.02.2025 09:59 Ответить
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23.02.2025 10:04 Ответить
Suur aitäh väike riik suure südamega!
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23.02.2025 10:02 Ответить
Велика подяка маленькій Естонії за допомогу. А яку допомогу власним ЗСУ надав головний мародер і ворюга Боневтік? За 6 років він спромігся узурпувати владу, повисити оклади своїм слугам в офісі і тим, хто проводять репресії, збільшити фінансуванняф олігархічним телеканалам(медведчука-коломойського "1+1"), профінансувати російськомовні телеканали такі як "фрідом", навіть для дружбана відкрити програму "поле чудес"...Складається таке враження, що для України він дорожчий за всвю нашу армію, бо армію фінансує і озброює Захід, а він за бюджет свою мародерно-антимайданну комаенду.
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23.02.2025 10:16 Ответить
не плутайте - мародер то інший - принаймні його тут так називали
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23.02.2025 10:32 Ответить
не згоден... Естонія це робить не за цим принципом ... а тому що тут справді добрі люди, які пам'ятають окупацію їхньої держави совком у 1940 році ...
і біженців приймають і перший час на паромі поселили і кормили безкоштовно (3 місяці) ... а жінки розповідали - сидять два бугаї-ухилянта та міркують, як вони тачки будут ганяти з Європи ...
а ще компенсацію на оренду житла видавали - 1200 євро - а були такі біженці - що хотіли ******* цю країну - типу зробити фейковий договір оренди ... і грощі привласнити
проїзд надавали безкоштовний ...
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23.02.2025 11:29 Ответить
про Фінляндію я чув інше - їх жінки питали - чому у Фінляндії так багато мужиків-ухилянтів? Якщо б на нас напала рашка - наші мужики були б у окопах, а ми б їм підносили снаряди ... отак от
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23.02.2025 11:23 Ответить
Якого х#я ти сидиш в Фінляндії і обсираєш українців, естонців і фінів?
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23.02.2025 12:30 Ответить
Я на Донеччині "сиджу", можеш завітати.
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23.02.2025 15:26 Ответить
Не дочекаєшся кацап обісраний, я ще вистюсь на рештки кремля
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23.02.2025 16:19 Ответить
Щира дяка Естонії за допомогу! Доречі,вони допомагають найбільше в % від ВВП! Сума допомоги в порівнянні з загальним доходом країни--величезна! 2,2% від ВВП! В той час,як США виділило тільки 0,53 % ВВП, хоча в доларах це значно більше.Просто суми ВВП годі й порівнювати-величезна Америка й маленька Естонія. Дякуємо тим,хто віддає більше,маючи незрівнянно менше!
https://www.slovoidilo.ua/2025/02/18/infografika/ekonomika/xto-soyuznykiv-nadav-najbilshu-dopomohu-********
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23.02.2025 21:00 Ответить
 
 