Артиллерийские боеприпасы и продуктовые наборы: Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи

Эстония передает Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных с целью укрепления позиций Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х.

"Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония направляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов. При первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Также Михал отметил, что Украина сама решает свое будущее, но всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии.

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