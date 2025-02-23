Артиллерийские боеприпасы и продуктовые наборы: Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи
Эстония передает Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных с целью укрепления позиций Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х.
"Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония направляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов. При первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Также Михал отметил, что Украина сама решает свое будущее, но всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии.
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+16 Александр Чуднивец #474549
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+5 Sergei M #570318
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і біженців приймають і перший час на паромі поселили і кормили безкоштовно (3 місяці) ... а жінки розповідали - сидять два бугаї-ухилянта та міркують, як вони тачки будут ганяти з Європи ...
а ще компенсацію на оренду житла видавали - 1200 євро - а були такі біженці - що хотіли ******* цю країну - типу зробити фейковий договір оренди ... і грощі привласнити
проїзд надавали безкоштовний ...
https://www.slovoidilo.ua/2025/02/18/infografika/ekonomika/xto-soyuznykiv-nadav-najbilshu-dopomohu-********