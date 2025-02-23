Последствия удара РФ по ЧАЭС: новых очагов тления не обнаружено, радиационный фон в пределах нормы, - ГСЧС

По состоянию на 23 февраля в результате российского удара по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС новых очагов тления не обнаружено.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мониторинг ситуации продолжается с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Верхолазы и спасатели ГСЧС находятся в готовности к выполнению работ в случае необходимости.

Также сообщается, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет.

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