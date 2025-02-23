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Новости Удар дрона по ЧАЭС
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Последствия удара РФ по ЧАЭС: новых очагов тления не обнаружено, радиационный фон в пределах нормы, - ГСЧС

Последствия атаки на ЧАЭС

По состоянию на 23 февраля в результате российского удара по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС новых очагов тления не обнаружено.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мониторинг ситуации продолжается с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Верхолазы и спасатели ГСЧС находятся в готовности к выполнению работ в случае необходимости.

Также сообщается, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет.

Также смотрите: Удар дроном по ЧАЭС: на арке тушат один очаг тления, радиация в пределах нормы, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (28254) ЧАЭС (569) ГСЧС (5052)


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А гроші пилять і пилять
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23.02.2025 13:00 Ответить
Пиляють. Яке, ****, тление в бетонном саркофаге?
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23.02.2025 13:39 Ответить
Прокоментували? А тепер поцікавтеся конструкцією об'єкта "Арка". Добре, що наші партнери не читають форум "Цензор"
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23.02.2025 13:50 Ответить
Одиними грошима погасити можна було, 1,5 мільярда гривень!!!
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23.02.2025 13:51 Ответить
Не треба недооцінювати серйозність ситуації. Якщо доводиться розбирати якусь частину даху об'єкту "Укриття", то все більш ніж серйозно. Якби деякі коментуючі більше читали , а менше коментували.. З цим зешоблом цілком можливий і Чорнобиль-2..
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23.02.2025 14:33 Ответить
 
 