Последствия удара РФ по ЧАЭС: новых очагов тления не обнаружено, радиационный фон в пределах нормы, - ГСЧС
По состоянию на 23 февраля в результате российского удара по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС новых очагов тления не обнаружено.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мониторинг ситуации продолжается с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Верхолазы и спасатели ГСЧС находятся в готовности к выполнению работ в случае необходимости.
Также сообщается, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет.
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Az AZLK
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Ольга Костыря #552360
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Магирус
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