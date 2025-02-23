Швейцария, теоретически, могла бы отправить в Украину 200 миротворцев, - главнокомандующий Зюссли

Швейцария теоретически могла бы прислать около 200 военных для будущей миротворческой миссии в Украине, в случае, если бы получила соответствующую просьбу и правительство страны согласовало бы ее.

Об этом Reuters заявил в интервью, опубликованном в воскресенье, главнокомандующий вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Разговоры о введении миротворцев в Украину пока являются чисто гипотетическими, поскольку остается непонятным, как будет развиваться ситуация между двумя враждующими сторонами, отметил Зюссли.

"Мира еще нет, и не было ни одного запроса со стороны ООН", - сказал он в интервью газете SonntagsBlick.

В то же время он подчеркнул, что Швейцария, вероятно, могла бы направить "около 200 солдат в течение 9-12 месяцев".

Он подчеркнул, что если в Швейцарию поступит соответствующая просьба, то этот вопрос будут решать правительство и парламент.

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Нейтральная Швейцария участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, крупнейшая из которых - в Косово, где ее солдаты поддерживают силы НАТО (KFOR).

Европейские государства обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину.