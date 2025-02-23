Швейцария, теоретически, могла бы отправить в Украину 200 миротворцев, - главнокомандующий Зюссли
Швейцария теоретически могла бы прислать около 200 военных для будущей миротворческой миссии в Украине, в случае, если бы получила соответствующую просьбу и правительство страны согласовало бы ее.
Об этом Reuters заявил в интервью, опубликованном в воскресенье, главнокомандующий вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Разговоры о введении миротворцев в Украину пока являются чисто гипотетическими, поскольку остается непонятным, как будет развиваться ситуация между двумя враждующими сторонами, отметил Зюссли.
"Мира еще нет, и не было ни одного запроса со стороны ООН", - сказал он в интервью газете SonntagsBlick.
В то же время он подчеркнул, что Швейцария, вероятно, могла бы направить "около 200 солдат в течение 9-12 месяцев".
Он подчеркнул, что если в Швейцарию поступит соответствующая просьба, то этот вопрос будут решать правительство и парламент.
Нейтральная Швейцария участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, крупнейшая из которых - в Косово, где ее солдаты поддерживают силы НАТО (KFOR).
Европейские государства обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину.
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Україна таку кількість не зможе прохарчувати?
з алебардами і в костюмах Леонардо Давінчі.
від папської гвардії дін-дони рамзанки охрєнєють
.
бо Україна це - Європа !
а єдінурод
.
.
а НЕ єдінурод
.
За гроші можна це зробити.
.
а так, да алєбарду орку в попу встромлять...
Ох, аби тільки не навпаки...
"Убірайтє ваши манатки..."
.
Тут важлива я сам факт такої заяви, а не кількість солдат.
Обіцяють, що все буде або в лайні, або в швейцарському шоколаді.
у вуликпід Рахів. Хай їдять бризну і не ***********.
у Європі наразі - 48 країн
навіть якщо кожна надішле по 200 воїнів - то це менше 10 000 вояків
для розуміння: Україна мобілізує щомісяця десь 30 тис, і цього - недостатньо
То від Папи Римського залишилось.
Йому охорона зараз ні до чого