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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Швейцария, теоретически, могла бы отправить в Украину 200 миротворцев, - главнокомандующий Зюссли

швейцарія

Швейцария теоретически могла бы прислать около 200 военных для будущей миротворческой миссии в Украине, в случае, если бы получила соответствующую просьбу и правительство страны согласовало бы ее.

Об этом Reuters заявил в интервью, опубликованном в воскресенье, главнокомандующий вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Разговоры о введении миротворцев в Украину пока являются чисто гипотетическими, поскольку остается непонятным, как будет развиваться ситуация между двумя враждующими сторонами, отметил Зюссли.

"Мира еще нет, и не было ни одного запроса со стороны ООН", - сказал он в интервью газете SonntagsBlick.

В то же время он подчеркнул, что Швейцария, вероятно, могла бы направить "около 200 солдат в течение 9-12 месяцев".

Он подчеркнул, что если в Швейцарию поступит соответствующая просьба, то этот вопрос будут решать правительство и парламент.

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Нейтральная Швейцария участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, крупнейшая из которых - в Косово, где ее солдаты поддерживают силы НАТО (KFOR).

Европейские государства обсуждают возможность отправки миротворцев в Украину.

Автор: 

миротворцы (1185) Швейцария (620) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+8
Це швейцарських гвардійців, які у Ватикані несуть караул? А чого? Непогана ідея.

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23.02.2025 13:17 Ответить
+7
Краще хай тримають оборону Ватикану, кажуть папа геть поганий, мабуть достоєвського перечитався!
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23.02.2025 13:13 Ответить
+7
а якщо без сміху, то тут головне участь всіх країн Європи

бо Україна це - Європа !
а єдінурод
.
.
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23.02.2025 13:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
спасибо, оставьте себе.
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23.02.2025 13:07 Ответить
що, занадто бвгвто?
Україна таку кількість не зможе прохарчувати?
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23.02.2025 13:10 Ответить
нехай надсилають !

з алебардами і в костюмах Леонардо Давінчі.
від папської гвардії дін-дони рамзанки охрєнєють

.
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23.02.2025 13:14 Ответить
а якщо без сміху, то тут головне участь всіх країн Європи

бо Україна це - Європа !
а єдінурод
.
.
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23.02.2025 13:17 Ответить
.
а НЕ єдінурод
.
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23.02.2025 13:23 Ответить
Да нет, зачем такая щедрость. Дайте два !!!
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23.02.2025 13:09 Ответить
У середньовічних строях, як охорона Папєжа?
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23.02.2025 13:09 Ответить
Якраз вистачить - одне поле перегородить...
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23.02.2025 13:11 Ответить
Ну ,200 й це добре.Для охорони пропускного пункту ,наприклад.
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23.02.2025 13:12 Ответить
Це, в будь якому випадку добре, і потрібно бути вдячними, оскільки перші... Але вулик форумний гудить та жалить сарказмом по повній, накачали всіх тут Трампами-колонізаторами...
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23.02.2025 13:19 Ответить
Та хоч би й 20 - як кажуть, лиха біда початок. Далі легше, приклад вже ж є.
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23.02.2025 13:44 Ответить
ще й нейтральні швейцарці.
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23.02.2025 13:45 Ответить
Краще хай тримають оборону Ватикану, кажуть папа геть поганий, мабуть достоєвського перечитався!
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23.02.2025 13:13 Ответить
Чекайте нового Краснова на папському місці.
За гроші можна це зробити.
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23.02.2025 13:49 Ответить
У щєлі в кортежі більше квадратнопиких охоронців калоМойши чим в оцій "пропозиції".
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23.02.2025 13:13 Ответить
Та Господь з вами,це занадто багато!Можу свій сільський будиночок здати під казарму,якщо вже це полчище пошлете.
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23.02.2025 13:15 Ответить
Заворушились стерв'ятники!
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23.02.2025 13:16 Ответить
тобі із рашки видніше

.
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23.02.2025 13:19 Ответить
Це швейцарських гвардійців, які у Ватикані несуть караул? А чого? Непогана ідея.

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23.02.2025 13:17 Ответить
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23.02.2025 13:18 Ответить
в цю гвардію шалений конкурс, між іншим, і гвардійці мають дуже гарну військову підготовку.

а так, да алєбарду орку в попу встромлять...
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23.02.2025 13:22 Ответить
а так, да алєбарду орку в попу встромлять...

Ох, аби тільки не навпаки...
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23.02.2025 13:31 Ответить
камуфляж ********, під осінній кленовий ліс.
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23.02.2025 13:27 Ответить
Комусь же потрібно починати - рушаите!
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23.02.2025 13:19 Ответить
Що починати ? Робити потужні заяви кожен день ? Так вони і так їх роблять, єдине що вони ніколи не зроблять, то це не відправлять ні яких військ і ні коли не візьмуть нас в нато та в єс.
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23.02.2025 13:21 Ответить
так, бо заяви це політика:

"Убірайтє ваши манатки..."

.
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23.02.2025 13:25 Ответить
Швейцарія? А що ся стало?
Тут важлива я сам факт такої заяви, а не кількість солдат.
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23.02.2025 13:24 Ответить
А практично відправить 200 вагонів занепокоєності і заяв.
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23.02.2025 13:25 Ответить
Швейцарія, теоретично, могла б відправити в Україну 200 миротворців - з алебардами чи без?
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23.02.2025 13:38 Ответить
Це миротворці, звичайно без.
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23.02.2025 13:41 Ответить
В Косово вони без зброї. Їм парламент Швейцарії заборонив. Аби не провокувати сторони конфлікту і таке подібне лгбт...
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23.02.2025 13:46 Ответить
Ну, так не цікаво...
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23.02.2025 13:50 Ответить
А що,хочете аби вони за нас воювали? Вони за себе 200 років не воюють.
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23.02.2025 13:52 Ответить
Ну, хоча б одну алебарду на усіх ...
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23.02.2025 13:54 Ответить
У швейцарських офіцерів на місіях є пістолети. Цього вони вважають більше ніж достатньо.
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23.02.2025 13:57 Ответить
Двічі новину перечитав, думав помилився з цифрою, 200 так 200 аби не двухсотих.
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23.02.2025 13:45 Ответить
А куди саме? В Чоп чи Виноградово???
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23.02.2025 13:49 Ответить
На угорський берег Тіси ...
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23.02.2025 13:52 Ответить
Деякі швейцарські банки досі приймають перекази в дерев'яних руплях, якщо сума становить 10 млн.зелених доларів. Вони дуже допоможуть в цій війні.
Обіцяють, що все буде або в лайні, або в швейцарському шоколаді.
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23.02.2025 13:56 Ответить
Потужні санкції. Усі заборони тільки для голодупих росіян, для заможних - велкам!
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23.02.2025 14:00 Ответить
Киньте їх у вулик під Рахів. Хай їдять бризну і не ***********.
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23.02.2025 14:01 Ответить
Скажіть лідору він вам людоловів пришле
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23.02.2025 14:03 Ответить
ну це Захід знову нахлобучує з варіантом такого собі смердючого ОБСЕ.
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23.02.2025 14:04 Ответить
Точно! Тепер стає зрозумілим,чому 200 осіб - по кількості вільних місць в донецьких саунах.
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23.02.2025 14:09 Ответить
Краще один Банк Суіс
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23.02.2025 14:13 Ответить
Дякуємо, залиште їх собі
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23.02.2025 14:20 Ответить
То Ви 1 за 200 будете?
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23.02.2025 14:22 Ответить
а ще 15 кілограмів шоколаду, та 10 годинників...
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23.02.2025 14:30 Ответить
Анекдот.Сын спрашивает отца чем отличается теория от практики.Ответ- сейчас покажу,подходят к маме и спрашивают может ли она переспать с негром,нет нет нет,а за миллион,ну детям и в отпуск и безделушки,в общем могу.Подходят к сестре с тем же вопросом,нет!нет!нет! а за миллион,ну ништяки всякие,шмотки,ну за миллион могу.Подходят к дедушке с тем же вопросом,нет!!!нет!!!нет!!! а за миллион,ну детям помочь,за границу смотаться,лекарства дорогие,в общем за миллион могу.Тас вот сынок, теоретически мы очень богатые люди а на практике имеем двух проституток и одного пи**са.
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23.02.2025 14:30 Ответить
Якщо кожна європейська країна надішле скільки зможе, набереться якесь військо здатне патрулювати.
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23.02.2025 14:36 Ответить
до таблиці множення ще не дійшли у школі?

у Європі наразі - 48 країн

навіть якщо кожна надішле по 200 воїнів - то це менше 10 000 вояків

для розуміння: Україна мобілізує щомісяця десь 30 тис, і цього - недостатньо
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23.02.2025 15:26 Ответить
Не всі ж пошлють 200. На жаль, це все що може мильна бульбашка під назвою Європа.
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23.02.2025 15:28 Ответить
Краще замість 20 вояків дали би 20 бойових машин
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23.02.2025 14:43 Ответить
Нашо так багато?
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23.02.2025 15:00 Ответить
Там то не все написали. Швейцарія могла б відправити, коли вже буде перемирʼя - для гарантування отого самого перемирʼя. Так що дискусії можна завершувати.
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23.02.2025 15:02 Ответить
klirik
То від Папи Римського залишилось.
Йому охорона зараз ні до чого
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23.02.2025 15:58 Ответить
200 військових чи волонтерів з країни де дозвіл на зброю майже вільний . Нема освічених війскових , чи освідомлених ворогів діктатури ? Нашо ті статті про кожну швейцарську родину зі зброєю ?
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23.02.2025 16:43 Ответить
Куди? Гарна ідея - Драгобрат. Трохи небезпечно, але вони впораються.
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23.02.2025 16:51 Ответить
"Швейцарія, теоретично, могла б відправити в Україну 200 миротворців, - головнокомандувач Зюсслі", але ми тоді не змогли б будувати дороги
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23.02.2025 17:51 Ответить
Там кажуть що це на цілих 200 чоловік більше ніж поляки😃
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23.02.2025 20:51 Ответить
 
 