Подрыв российской военной машины и уменьшение доходов: Великобритания введет крупнейший пакет санкций против РФ

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, Великобритания обнародует масштабный пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Он отметил, что санкции станут крупнейшим пакетом против России с первых дней войны. Они будут направлены на "подрыв их военной машины и уменьшение доходов, подпитывающих огонь разрушения в Украине", - заявил Лемми.

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Кроме того, глава МИД Британии подтвердил военную поддержку Украины, которая включает в себя обязательство предоставлять 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,78 миллиарда долларов) ежегодно, а также готовность предоставить британские войска в составе миротворческих сил в случае необходимости.

"Вне поля боя мы будем работать с американскими и европейскими партнерами для достижения устойчивого, справедливого мира, и при этом четко осознавая, что не может быть ничего об Украине без Украины", - добавил Лемми.

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