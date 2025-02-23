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Подрыв российской военной машины и уменьшение доходов: Великобритания введет крупнейший пакет санкций против РФ

Британия санкции против РФ

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, Великобритания обнародует масштабный пакет санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Он отметил, что санкции станут крупнейшим пакетом против России с первых дней войны. Они будут направлены на "подрыв их военной машины и уменьшение доходов, подпитывающих огонь разрушения в Украине", - заявил Лемми.

Также читайте: Европа должна быть за столом переговоров по окончанию войны, - Зеленский

Кроме того, глава МИД Британии подтвердил военную поддержку Украины, которая включает в себя обязательство предоставлять 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,78 миллиарда долларов) ежегодно, а также готовность предоставить британские войска в составе миротворческих сил в случае необходимости.

"Вне поля боя мы будем работать с американскими и европейскими партнерами для достижения устойчивого, справедливого мира, и при этом четко осознавая, что не может быть ничего об Украине без Украины", - добавил Лемми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания готовится объявить о новом пакете помощи для Украины

Автор: 

Великобритания (5046) россия (96472) санкции (11590) Лемми Дэвид (64)


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Топ комментарии
+20
Дякуємо, Британці!
Ось так і дізнаєшся, хто є друг, хто є ворог, а хто просто так!
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23.02.2025 13:11 Ответить
+14
Браво Британіє!
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23.02.2025 13:10 Ответить
+13
Щиро дякуємо, Друзі.
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23.02.2025 13:13 Ответить
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Браво Британіє!
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23.02.2025 13:10 Ответить
Дякуємо, Британці!
Ось так і дізнаєшся, хто є друг, хто є ворог, а хто просто так!
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23.02.2025 13:11 Ответить
А теперь представьте, что Пристайко не спас тогда наши отношения с Британией ценой демарша против Зеленского и ценой своей отставки. И британцы ********** в ответ на бычарство Зеленского. Жаль в Америке не нашлось своего Пристайка.
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23.02.2025 13:27 Ответить
Невже діточок та утриманок/утриманців росолігархів депортують?
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23.02.2025 13:13 Ответить
у багатьох з них громадянство... а Королева Великої Британії та Північної Ірландії це не трепло хрипате яке казало - якщо щось не влаштовує - змінюйте громадянство ...
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23.02.2025 14:04 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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23.02.2025 13:13 Ответить
перднув в муку?
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23.02.2025 13:23 Ответить
зміни мандричку! Застаріла,,,,,
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23.02.2025 13:29 Ответить
У калюжу
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23.02.2025 13:59 Ответить
Головне це лити солодкий мед у вуха, глядачам телемарафону і свідкам "друзів України" таке подобається.
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23.02.2025 13:24 Ответить
Вчора ЄС з ранку 200 ярдів обіцяв, під вечір всралися, бо у франції і італії дірки в бюджетах !
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23.02.2025 13:17 Ответить
тобі обіцяли?
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23.02.2025 13:22 Ответить
Ні, твоїй бабці !
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23.02.2025 13:32 Ответить
Яким чином збираються "підривати військову машину"? Додатковою локшиною на вухах?
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23.02.2025 13:32 Ответить
мабуть, думають, що там уже не "військова машина", а баггі або "буханка"
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23.02.2025 13:37 Ответить
рідкоземи хапнули, хай зараз відпрацьовують.
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23.02.2025 13:38 Ответить
Це все вже, як мертвому припарки.
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23.02.2025 13:34 Ответить
На третій рік війни введуть санкції проти військової машини Росії … капець …
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23.02.2025 13:47 Ответить
як по хфранцузьки Ганьба!
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23.02.2025 13:51 Ответить
Вони будуть спрямовані на "підрив їхньої військової машини Джерело: https://censor.net/ua/n3537416

бЕлоусОВУ въезд запретят.
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23.02.2025 13:58 Ответить
Якби нерухомість та активи росіян арештували і ті гроші на зброю для України направили, ото було б діло
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23.02.2025 14:01 Ответить
Теперка раші точно піззєц!
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23.02.2025 14:04 Ответить
Писець не писець, а Брітам респект! Якби всі європейські країни так робили, то оркостан був би вже в повній дупі! Імхо!
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23.02.2025 14:15 Ответить
На українців показуха завжди працює.
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23.02.2025 14:47 Ответить
Дурень, ти хоч трохи знаєш історію України ? Почитай ---Під час холодної війни Великобританія таємно допомагала ОУН - організації спорідненій з УПА. А саме, британські розвідники допомагали українським воякам підтримувати контакти з діаспорою та західними урядами. Британська розвідка МІ-6 навчила групу українців спускатися з парашутів і на літаках без розпізнавальних знаків забрала їх із баз на Кіпрі та Мальті, спустивши на українській території.
https://www.radiosvoboda.org/a/892150.html
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23.02.2025 16:52 Ответить
 
 