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Сейчас важной остается консолидация международных партнеров, - Шмыгаль

Шигаль о партнерах

На четвертый год полномасштабной войны важной задачей остается консолидация международных партнеров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2025".

"Ключевая задача - сохранить единство внутри украинского общества. Единство власти у нас есть, вы все видите, чувствуете. Мы сконцентрированы и объединены вокруг нашего президента. Конечно, будем двигаться в таком порядке до нашей победы", - сказал Шмыгаль.

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Также он отметил, что важной задачей остается консолидировать и объединить международных партнеров Украины.

По его словам, важно вести прямой диалог, иметь диалог с прессой, СМИ украинских партнеров, обществами, которые поддерживают и болеют за Украину.

"Мы продолжаем эту работу", - добавил премьер.

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Автор: 

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ну, сьогодня найвливовіший в світі як дасть ...здюлей лідерам всіх країн.
вони й консолідуються.
більше всіх бамбулєй отримає трамп!!!
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23.02.2025 15:11 Ответить
Начебто все очевидно і правдиво.
Але підкажіть пане Шмигаль як об'єднатись бізнесу з гетьманцевим, батькам українцям «неповноцінних дітей» з третьяковою, з нею же пенсіонерів «яких занадто багато»?
А як об'єднати Конституцію з її діючою обнуленою версією?
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23.02.2025 15:14 Ответить
через недільку-другу Трампон почне поставки озброєння кацапстану , а через місяц-другий появляться американьські їхтамнети на боці армії РФ . от і все партнертство
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23.02.2025 15:18 Ответить
Шмигаль это менеджер ахметова!!! Всё делает против народа, всё делает для олигархов!! Вечный премьер хаоса! Подонка давно нужно судить
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23.02.2025 15:20 Ответить
Все партнери да партнери, імпотенти. Чому тоді дивуєтесь що "партнери" без вас домовляються.
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23.02.2025 15:23 Ответить
зелений гівночерпій шмиглець прокинувся
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23.02.2025 15:29 Ответить
Ви б ляді зелені , консолідацію з українцями налагодили , бо Україна то наша , а не ваша .
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23.02.2025 15:36 Ответить
Как все забегали засуетились , партнеры , важно, к чему , АА ?
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23.02.2025 15:38 Ответить
Трамп дійсно "постарався" - розбуркав не тільки Канаду з Мексикою, а й сплячу Європу. Консолідація відбувається на антиТрампо-*********** платформі. Яке до цього дійства відношення мають Шмігаль с Зєлєнскім і єрмаком? питання риторичне...
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23.02.2025 15:55 Ответить
 
 