Сейчас важной остается консолидация международных партнеров, - Шмыгаль

На четвертый год полномасштабной войны важной задачей остается консолидация международных партнеров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2025".

"Ключевая задача - сохранить единство внутри украинского общества. Единство власти у нас есть, вы все видите, чувствуете. Мы сконцентрированы и объединены вокруг нашего президента. Конечно, будем двигаться в таком порядке до нашей победы", - сказал Шмыгаль.

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Также он отметил, что важной задачей остается консолидировать и объединить международных партнеров Украины.

По его словам, важно вести прямой диалог, иметь диалог с прессой, СМИ украинских партнеров, обществами, которые поддерживают и болеют за Украину.

"Мы продолжаем эту работу", - добавил премьер.

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