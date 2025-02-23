Сейчас важной остается консолидация международных партнеров, - Шмыгаль
На четвертый год полномасштабной войны важной задачей остается консолидация международных партнеров Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Украина. Год 2025".
"Ключевая задача - сохранить единство внутри украинского общества. Единство власти у нас есть, вы все видите, чувствуете. Мы сконцентрированы и объединены вокруг нашего президента. Конечно, будем двигаться в таком порядке до нашей победы", - сказал Шмыгаль.
Также он отметил, что важной задачей остается консолидировать и объединить международных партнеров Украины.
По его словам, важно вести прямой диалог, иметь диалог с прессой, СМИ украинских партнеров, обществами, которые поддерживают и болеют за Украину.
"Мы продолжаем эту работу", - добавил премьер.
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вони й консолідуються.
більше всіх бамбулєй отримає трамп!!!
Але підкажіть пане Шмигаль як об'єднатись бізнесу з гетьманцевим, батькам українцям «неповноцінних дітей» з третьяковою, з нею же пенсіонерів «яких занадто багато»?
А як об'єднати Конституцію з її діючою обнуленою версією?