Курская область даст нам возможность обменять ее на наши территории, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что подконтрольную ВСУ часть Курской области РФ можно обменять на временно оккупированные Россией территории Украины.
Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства подчеркнул, что Украину интересуют только собственные территории.
"Нас интересуют наши территории. Курская область даст нам возможность обменивать эту область на наши территории. Я думаю, что когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, вопрос тех или иных шагов, я думаю, что это нам поможет", - сказал глава государства.
Топ комментарии
+23 Small Jerboa
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+14 Серый Вовк
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+11 ПП Уксусов
показать весь комментарий23.02.2025 18:55 Ответить Ссылка
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Ось чим він збирається "торгувати":
.
так як за відповідальність комаедирів...
так, я згоден що має бути відповідальність, особливо за великі, необгрунтовані втрати
але так само мають відповідати начальникі за підлеглих
міністри за заступеників
през за міністрів
то чому зе не відповів за тих кого він напризначав???
чи ето нє то???
Але Вава не чує. Ще досі не зрозумів,що москаль впертий та гоноровий. Бахнуть ядеркою по Суджі,на крайняк. Ніхто їм за це не буде нарікати.
Для касапів легше дорогу перекрити назад.
Може,в односторонньому порядку збирається обмінювати?
А так,ви все правильно розставили...
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