Курская область даст нам возможность обменять ее на наши территории, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что подконтрольную ВСУ часть Курской области РФ можно обменять на временно оккупированные Россией территории Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что Украину интересуют только собственные территории.

"Нас интересуют наши территории. Курская область даст нам возможность обменивать эту область на наши территории. Я думаю, что когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, вопрос тех или иных шагов, я думаю, что это нам поможет", - сказал глава государства.

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