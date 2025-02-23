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Новости Война
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Курская область даст нам возможность обменять ее на наши территории, - Зеленский

Зеленский об обмене Курщины

Президент Владимир Зеленский заявил, что подконтрольную ВСУ часть Курской области РФ можно обменять на временно оккупированные Россией территории Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что Украину интересуют только собственные территории.

"Нас интересуют наши территории. Курская область даст нам возможность обменивать эту область на наши территории. Я думаю, что когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, вопрос тех или иных шагов, я думаю, что это нам поможет", - сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский заслушал доклады о фронте и Курщине: Наши ребята держат позиции

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Курск (1160) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+23
.
Ось чим він збирається "торгувати":
.
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23.02.2025 18:52 Ответить
+14
Правильно, поэтому надо заходить в белгородскую и брянскую, там страдают цапы под гнётом *****.
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23.02.2025 18:49 Ответить
+11
Додай ще:"собраніє трудового калєктіва постановіло признать деятельность пріЗєдєнта удовлєтварітєльной"...
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23.02.2025 18:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Правильно, поэтому надо заходить в белгородскую и брянскую, там страдают цапы под гнётом *****.
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23.02.2025 18:49 Ответить
Нормальный аргумент в сложившихся ситуациях на фронте и в призме переговоров договоров торговли и поиска компромисса
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23.02.2025 18:50 Ответить
Додай ще:"собраніє трудового калєктіва постановіло признать деятельность пріЗєдєнта удовлєтварітєльной"...
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23.02.2025 18:55 Ответить
Не старайся сам переплюнуть иного в части идиотизма...
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23.02.2025 19:05 Ответить
Але тільки Курської мало буде,давай ще Бєлгородську і далі по списку Слава Україні!
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23.02.2025 18:51 Ответить
.
Ось чим він збирається "торгувати":
.
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23.02.2025 18:52 Ответить
казати щось треба.
так як за відповідальність комаедирів...
так, я згоден що має бути відповідальність, особливо за великі, необгрунтовані втрати
але так само мають відповідати начальникі за підлеглих
міністри за заступеників
през за міністрів
то чому зе не відповів за тих кого він напризначав???
чи ето нє то???
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23.02.2025 19:07 Ответить
И чо? Это плюс нейтралитет, невступление в НАТО, достаточно для границ начала 22 года хотя бы
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23.02.2025 23:29 Ответить
"Вава в Зазєркальє"...
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23.02.2025 18:57 Ответить
Йому вже казала " та сторона", що ніякого розміну не буде. Будуть витискати ЗСУ звідти.
Але Вава не чує. Ще досі не зрозумів,що москаль впертий та гоноровий. Бахнуть ядеркою по Суджі,на крайняк. Ніхто їм за це не буде нарікати.
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23.02.2025 18:59 Ответить
Так, вони можуть у себе і ЯЗ застосовувати, накрайняк. Кацапам та нещасна Суджа нафіг не потрібна, щоб її міняти.
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23.02.2025 19:21 Ответить
Ага вихід до моря і порти ***** поміняє на села на болотах... Нє ну від звичайно не адекватний (путін) та не думаю що настільки.
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23.02.2025 19:04 Ответить
Господи, та не будуть вони нічого міняти, навіть розумово відсталий це зрозумів, але тільки не гарант ! Треба буде 100 тис соладт покласти щоб зсу вибити - покладуть. І будуть цим гордитися і пісні складати, ця стратегія для нас, це глухий кут.
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23.02.2025 19:08 Ответить
це добре - чим більше покладуть тим нам буде спокійніше
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23.02.2025 19:18 Ответить
То хіба?
Для касапів легше дорогу перекрити назад.
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23.02.2025 19:23 Ответить
Это работает и в другую сторону . Зеля будет держаться за Курщину до последнего. Надо 100 тысяч положить и их положат
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24.02.2025 03:08 Ответить
Хоч хтось нам розсекретить умови за "мир " по пунктам ? Люди кажуть що є інфа -всі домовленості по Стамбульськім договорам . Ми не бидло тупе , хочемо знати все зараз, а не після !! І не дай Боже по Стамбульським !
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23.02.2025 19:19 Ответить
Чучело! Ти на що збираєшся її обмінювати? На якийсь сортир 2х2 метри? Ти ж нічого не захопив, навіть КурАЕС!
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23.02.2025 19:19 Ответить
Та і пуйло заявляв,що на такий обмін ніколи не піде.
Може,в односторонньому порядку збирається обмінювати?
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23.02.2025 19:26 Ответить
Пуйло не хоче суджанські хутори з корівниками.
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23.02.2025 19:47 Ответить
Пісець,як люди вірять,що він буде міняти територіями
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23.02.2025 19:55 Ответить
Очевидно ж, що від курської ефензиви ККД 0%, лише ресурси строк палить, хєнєрал смаргадовий
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23.02.2025 19:42 Ответить
Ти чмо зелене ,яка нахрін Курська область ,там крихітний Суджанський район.
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23.02.2025 19:43 Ответить
На що ти будеш міняти ,на в чотири рази більші території в Донецкій і Харківській області ,які ти просрав за час Курської авантюри ?
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23.02.2025 19:46 Ответить
Шановний,я отримав бан за одне речення про курську.
А так,ви все правильно розставили...
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23.02.2025 19:57 Ответить
Так я вжестільки разів в бані був ,що і не перерахуєш і повертався.
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23.02.2025 20:26 Ответить
4 дні тому: одне речення про курську-бан.
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23.02.2025 20:30 Ответить
Они же Донецкую внесли, а Харьковскую нет, вот они и отдадут Харьковскую, на Курскую поменяют.
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23.02.2025 20:02 Ответить
Поміняють на таку ж за розмірами територію
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23.02.2025 20:27 Ответить
Я вообще не пойму ! Что делают наши ребята в Курской области пол-года ? Уже за 6 месяцев можно было давно захватить Москву сделать выборы в россии и поставить адекватного президента вместо путина !!!
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23.02.2025 20:09 Ответить
А ти в наших зєльоних "стратєгов " спитай .
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23.02.2025 20:28 Ответить
Посан живет в своем виртуальном мире.
До лета кацапы выдавят зсу с курятника
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23.02.2025 20:10 Ответить
До жопы, пока мы отступаем. В т.ч внезапно в Курской.
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23.02.2025 20:32 Ответить
Курський напрямок

Розпочалися бої за Лебедівку. Сили Оборони стримують противника на кордонах Сумщини (-11 км²) (с)
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23.02.2025 20:37 Ответить
тоді треба поспішати, скоро не буде чим змінюватися
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23.02.2025 21:24 Ответить
Маячня +100500, там лишилося 5 колгоспів під контролем ЗСУ. Нашо брехати. Треба думати як вийти та не затянути на сумщину за собою москальських виродків.
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23.02.2025 21:25 Ответить
Вкотре пишу, кордон по області 563 км а суджанська операція займає по кордону 25 км, так що якби було завдання у орків то уже прийшли самі без затягування в інших районах а не в Сумському.
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23.02.2025 21:41 Ответить
А придурочний не уявляє собі, як це Пуйло обміняє одну свою область на другу? В конституції в кацапів записані Запорізька, Херсонська, Донецька, і Луганська. І по їхньому закону не можна обміняти одну на другу. А цей все тішиться в своїй ванночці зі сцятини своїх спічрайтерів.
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23.02.2025 22:06 Ответить
ВСІ НА ВСІ
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23.02.2025 23:21 Ответить
 
 