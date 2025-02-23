Глава Евросовета Кошта созывает внеочередной саммит лидеров ЕС по Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта собирает лидеров Европейского Союза на внеочередной саммит 6 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кошта написал в соцсети Х.

"Я решил созвать внеочередное заседание Европейского совета 6 марта. Мы живем в определяющий момент для Украины и европейской безопасности. Во время моих консультаций с европейскими лидерами я услышал общее обязательство противостоять этим вызовам на уровне ЕС: усиление европейской обороны, решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины", - заявил президент Евросовета.

Кроме того, он добавил, что будет продолжать работать вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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"И все государства-члены должны быть готовы принимать решение 6 марта", - отметил Кошта.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский станут сопредседателями совместного заседания ЕК и украинского правительства.