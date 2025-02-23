РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11527 посетителей онлайн
Новости
2 651 7

Глава Евросовета Кошта созывает внеочередной саммит лидеров ЕС по Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта собирает лидеров Европейского Союза на внеочередной саммит 6 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кошта написал в соцсети Х.

"Я решил созвать внеочередное заседание Европейского совета 6 марта. Мы живем в определяющий момент для Украины и европейской безопасности. Во время моих консультаций с европейскими лидерами я услышал общее обязательство противостоять этим вызовам на уровне ЕС: усиление европейской обороны, решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины", - заявил президент Евросовета.

Кроме того, он добавил, что будет продолжать работать вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Читайте: Фон дер Ляйен и Кошта посетят Киев на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля

"И все государства-члены должны быть готовы принимать решение 6 марта", - отметил Кошта.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский станут сопредседателями совместного заседания ЕК и украинского правительства.

Автор: 

саммит (1230) Евросоюз (17343) Антониу Кошта (55) война в Украине (5001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ФОТОФАКТ! Илон Маск сообщает Джей-Ди Вансу ожидаемые результаты выборов в Германии
показать весь комментарий
23.02.2025 20:10 Ответить
Прокатали німці зігонавта...
показать весь комментарий
23.02.2025 20:35 Ответить
орбана і фіцу не запрошуйте - бо все зіпсують
показать весь комментарий
23.02.2025 20:11 Ответить
Так,вже хвати жувати.Обеднуйтесь у коаліцію або теріториальни союз для захісту Европи і Украіни.
показать весь комментарий
23.02.2025 20:12 Ответить
Лідерам ЄС важливо нагадати слова В.Черчіля, - Якщо країна ,вибираючи між війною і ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і ганьбу, і війну! -
Тільки в цьому випадку слід замінити слово "країна" на слово "самміт".
показать весь комментарий
23.02.2025 20:23 Ответить
Мабудь будуть заставляти Україну вибачатися перед кацапстаном та США
показать весь комментарий
23.02.2025 20:27 Ответить
Позасідали старікани у кріслах й руйнують світ!!!
показать весь комментарий
23.02.2025 23:05 Ответить
 
 