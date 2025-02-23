Украина способна защищаться самостоятельно с поддержкой Европы до конца года, - Сикорский
При европейской поддержке Украина самостоятельно способна защищаться от российской агрессии до конца года.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина способна бороться сама с нашей европейской поддержкой остаток этого года и, думаю, Путин должен принять это во внимание",- сказал дипломат.
На вопрос, считает ли он после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, что Украина получит от Соединенных Штатов гарантии безопасности, Сикорский ответил, что лучшей гарантией для Украины "является ее почти миллионная армия, сопротивляющаяся российской агрессии".
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Так, в серпні 1920-го року Будьоний, рухаючись паралельно військам Тухачевського у напрямку на Варшаву, вирішив своєю 1-ю Кінною армією з нальоту захопити Львів. Однак 17 серпня біля станції Задвір'я відбувся бій преважаючих сил більшовиків із польським батальйоном, сформованим переважно з цивільних мешканців Львова - ополченців. Там сили червоних зазнали значних втрат, тому Будьоний відмовився від захоплення Львова попрамував на Варшаву через місто Замость, де його знову зупинили, на цей раз бійці 6-ї української дивізії Січових Стрільців армії УНР під командуванням полковника Безручка.
Тож, 1-а Кінна армія врешті відійшла від Замосця і була розбита у битві під Комаровим, а відтак і не змогла приєднатись до військ Тухачевського, які були розгромлені Пілсудським під Варшавою.
Під час бою під Задвір'ям загинуло 318 добровольців - оборонців Львова. Тож, поляки назвали цей бій "Польськими Термопілами".
Ось неповний список загиблих етнічних українців за свободу та незалежність Польщі в бою з частинами Першої кінної армії Будьонного біля станції Задвір'я 17 серпня 1920 року (архівні дані):
Бабійчук Марко, ополченець (цивільний)
Баліга Іван, ополченець (цивільний)
Баль Іван, ополченець (цивільний)
Баран Іван, сержант
Білавський Павло, ополченець (цивільний)
Божула Іван, ополченець (цивільний)
Божула Михайло, ополченець (цивільний)
Будрін Владислав, ополченець (цивільний)
Ванюк Михайло, ополченець (цивільний)
Вінницький Володимир, підхорунжий
Гавриш Станіслав, ополченець (цивільний)
Галка Роман, ополченець (цивільний)
Говзан Володимир, ополченець (цивільний)
Жабай Роман, сержант
Журко Михайло-Микола, ополченець (цивільний)
Закалюк Іван, ополченець (цивільний)
Замрій Петро, ополченець (цивільний)
Заругевич Костянтин, унтер-офіцер
Квірц Мар'ян, ополченець (цивільний)
Козак Мечислав, ополченець (цивільний)
Козловський Мар'ян, ополченець (цивільний)
Копша Владислав, ополченець (цивільний)
Корбут Мар'ян, ополченець (цивільний)
Кравчук Іван, ополченець (цивільний)
Лихва Іван, ополченець (цивільний)
Лукасевич Роман, унтер-офіцер
Марко Іван, ополченець (цивільний)
Матвій Йосип, ополченець (цивільний)
Муха Владислав, ополченець (цивільний)
Патріка Антон, ополченець (цивільний)
Платуквіч Мар'ян, ополченець (цивільний)
Поклад Михайло, ополченець (цивільний)
Процько Іван, ополченець (цивільний)
П'юревич Мирон, ополченець (цивільний)
Романишин Франко, ополченець (цивільний)
Рута Антон, ополченець (цивільний)
Скрипка Казимир, ополченець (цивільний)
Стадкевич Михайло, ополченець (цивільний)
Стефанський Роман, ополченець (цивільний)
Ткачук Петро, ополченець (цивільний)
Шостак Віктор, унтер-офіцер
Шпакович Антон, ополченець (цивільний)...
"Український народ пережив Голодомор. Він пережив Сталіна. Він пережив Чорнобиль. Він переживе й Путіна.
Ви справді думаєте, що Дональд Трамп зможе зламати український народ?»
Зокрема, відмовилися у 1918-1921 роках захистити свою державу УНР, були уярмлені ордою, зазнали голод 1921 року, Голодомор 1932-33 років, відправлялися ордою на знищення Фінляндії, поклали за інтереси орди мільйони життів під час Другої світової війни, голод 1947 року, кинуті на окупацію Афганістану 1979-89 роки, Чорнобильська трагедія. І нині ти погрожуєш вільному світу нашою агресією у складі авангарду орди??? Був такий козак Іскра. 1707 року разом із генеральним суддеєю Василем Кочубеєм відправив цареві Петру І донос на гетьмана. Через недовіру царя, переданий у руки Мазепи. Страчений із Кочубеєм в селі Борщагівка за Білою Церквою. Ну ти зрозумів, підкацапчику???