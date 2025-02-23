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Украина способна защищаться самостоятельно с поддержкой Европы до конца года, - Сикорский

Сикорский считает, что Украина самостоятельно способна защищаться до конца года

При европейской поддержке Украина самостоятельно способна защищаться от российской агрессии до конца года.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина способна бороться сама с нашей европейской поддержкой остаток этого года и, думаю, Путин должен принять это во внимание",- сказал дипломат.

На вопрос, считает ли он после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, что Украина получит от Соединенных Штатов гарантии безопасности, Сикорский ответил, что лучшей гарантией для Украины "является ее почти миллионная армия, сопротивляющаяся российской агрессии".

Читайте также: Рубио и Сикорский обсудили увеличение оборонных расходов НАТО

Автор: 

Европа (1941) помощь (7906) Сикорский Радослав (441) США (27336) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+15
"Дональд, забудь про це!": так канадський депутат Чарлі Анhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D2%91%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D1%8C ґус відповідає на останні заяви Трампа.
"Український народ пережив Голодомор. Він пережив Сталіна. Він пережив Чорнобиль. Він переживе й Путіна.
Ви справді думаєте, що Дональд Трамп зможе зламати український народ
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23.02.2025 22:50 Ответить
+7
Они только шакалили никогда реально не воевали, только один раз против советских большевиков в 20х прошлого века
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23.02.2025 22:50 Ответить
+7
Чого ж ніпрічьом? він тепер фактично союзник путлєра.
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23.02.2025 23:29 Ответить
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Краще,разом з Військом Польським.
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23.02.2025 22:49 Ответить
Они только шакалили никогда реально не воевали, только один раз против советских большевиков в 20х прошлого века
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23.02.2025 22:50 Ответить
А хто брав Москву? А як яскраво вийшло з "Диво на Віслі"? Тоді поляки врятували німців...а потім ті поділили їх з радянським союзом.
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23.02.2025 22:57 Ответить
Воювати-мало.Вони розбили советских большевиков в 20х прошлого века, відстоявши свою державу.
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23.02.2025 23:02 Ответить
І в цьому є значна заслуга українців.
Так, в серпні 1920-го року Будьоний, рухаючись паралельно військам Тухачевського у напрямку на Варшаву, вирішив своєю 1-ю Кінною армією з нальоту захопити Львів. Однак 17 серпня біля станції Задвір'я відбувся бій преважаючих сил більшовиків із польським батальйоном, сформованим переважно з цивільних мешканців Львова - ополченців. Там сили червоних зазнали значних втрат, тому Будьоний відмовився від захоплення Львова попрамував на Варшаву через місто Замость, де його знову зупинили, на цей раз бійці 6-ї української дивізії Січових Стрільців армії УНР під командуванням полковника Безручка.
Тож, 1-а Кінна армія врешті відійшла від Замосця і була розбита у битві під Комаровим, а відтак і не змогла приєднатись до військ Тухачевського, які були розгромлені Пілсудським під Варшавою.

Під час бою під Задвір'ям загинуло 318 добровольців - оборонців Львова. Тож, поляки назвали цей бій "Польськими Термопілами".
Ось неповний список загиблих етнічних українців за свободу та незалежність Польщі в бою з частинами Першої кінної армії Будьонного біля станції Задвір'я 17 серпня 1920 року (архівні дані):
Бабійчук Марко, ополченець (цивільний)
Баліга Іван, ополченець (цивільний)
Баль Іван, ополченець (цивільний)
Баран Іван, сержант
Білавський Павло, ополченець (цивільний)
Божула Іван, ополченець (цивільний)
Божула Михайло, ополченець (цивільний)
Будрін Владислав, ополченець (цивільний)
Ванюк Михайло, ополченець (цивільний)
Вінницький Володимир, підхорунжий
Гавриш Станіслав, ополченець (цивільний)
Галка Роман, ополченець (цивільний)
Говзан Володимир, ополченець (цивільний)
Жабай Роман, сержант
Журко Михайло-Микола, ополченець (цивільний)
Закалюк Іван, ополченець (цивільний)
Замрій Петро, ​​ополченець (цивільний)
Заругевич Костянтин, унтер-офіцер
Квірц Мар'ян, ополченець (цивільний)
Козак Мечислав, ополченець (цивільний)
Козловський Мар'ян, ополченець (цивільний)
Копша Владислав, ополченець (цивільний)
Корбут Мар'ян, ополченець (цивільний)
Кравчук Іван, ополченець (цивільний)
Лихва Іван, ополченець (цивільний)
Лукасевич Роман, унтер-офіцер
Марко Іван, ополченець (цивільний)
Матвій Йосип, ополченець (цивільний)
Муха Владислав, ополченець (цивільний)
Патріка Антон, ополченець (цивільний)
Платуквіч Мар'ян, ополченець (цивільний)
Поклад Михайло, ополченець (цивільний)
Процько Іван, ополченець (цивільний)
П'юревич Мирон, ополченець (цивільний)
Романишин Франко, ополченець (цивільний)
Рута Антон, ополченець (цивільний)
Скрипка Казимир, ополченець (цивільний)
Стадкевич Михайло, ополченець (цивільний)
Стефанський Роман, ополченець (цивільний)
Ткачук Петро, ​​ополченець (цивільний)
Шостак Віктор, унтер-офіцер
Шпакович Антон, ополченець (цивільний)...
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23.02.2025 23:53 Ответить
І без хрипатого недочерчілля
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23.02.2025 23:00 Ответить
"Дональд, забудь про це!": так канадський депутат Чарлі Анhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D2%91%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D1%8C ґус відповідає на останні заяви Трампа.
"Український народ пережив Голодомор. Він пережив Сталіна. Він пережив Чорнобиль. Він переживе й Путіна.
Ви справді думаєте, що Дональд Трамп зможе зламати український народ
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23.02.2025 22:50 Ответить
Чого ж ніпрічьом? він тепер фактично союзник путлєра.
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23.02.2025 23:29 Ответить
Жирний кореєць теж НИПРИЧЕМ.
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23.02.2025 23:46 Ответить
В носіїв свинособачої і в голові насрано добряче.
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24.02.2025 03:04 Ответить
Свинособако, подивися в свою методичку - ти виклав кількість втрат ×уйлостану на кінець минулого року. Обісрався, як твій ботоксний шеф у валізку. ))
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24.02.2025 03:09 Ответить
Яке ж москалятко тупе - обісралося в усіх сенсах та ще й зізналося, що дебільна методичка заміняє мізки. )))
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24.02.2025 03:23 Ответить
Бодрить Украіну
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23.02.2025 22:52 Ответить
У него чёрный юмор, ЗСУ нужны снаряды, патроны и тд .. без артиллерии фронт не удержать. Они за 3 года уже могли запустить заводы в ЕС по производству снарядов и патронов, станки -всё есть, для этого в Европе
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23.02.2025 22:57 Ответить
Если Трамп прекратит (к чему и идет) военно-техническую и финансовую помощь, то Украина продержится до конца года. Вот только лбс будет далеко не там , где сейчас.
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23.02.2025 22:58 Ответить
Тоді нахіба ху-йлу підписувати перемир'я про яке звіздить Трамп? Він же вродь хоче війну зупинити, а по факту виходить що лише підсилює послаблюючи Україну.
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23.02.2025 23:32 Ответить
Если .. у минулому. Не треба Трампа вже просити. Він давно прийняв рішення. А наші юні зєлєнскіє палець об палець не вдарили, щоб допомогти йому торік прийняти ПРАВИЛЬНЕ рішення.
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23.02.2025 23:49 Ответить
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23.02.2025 22:58 Ответить
Прикольненько
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23.02.2025 22:59 Ответить
Шчиро віримо(ні)
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23.02.2025 23:31 Ответить
Жоден президент не перетворив Україну у "дівку, яка від всіх бере". Чи дає ? І жоден президент не говорив красиві гасла вголос. Замість працювати по укріпленню економіки держави. Сильна країна - це і є благо та захист країни. А сильні слова - це лише слова.
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23.02.2025 23:53 Ответить
А де там сила? Це чмо, як завжди ставить на один важиль нереальні умови, а на інший себе. Його з банкової не виженеш, він мівіну буде жерти, але просто так не піде
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24.02.2025 00:12 Ответить
А далі що? Трамп як мінімум на 4 роки, а MAGA в цілому може і на довше.
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23.02.2025 23:17 Ответить
Капітуляція/окупація України і кілька років на відновлення ху***ом запасів зброї. А за ці кілька років багато що може змінитися, може і ху***ло здохне, тому сікорський з усіх сил і топить за продовження війни та розказує байки про потужну підтримку України. Якби в нашій владі були справжні патріоти і професіонали, то вони б поставили всім цим європейським "підтримувачам" просту і зрозумілу вимогу: або ви надаєте свої війська для відбиття навали кацапів або самі станете жертвою вже нашої агресії у складі орди.
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24.02.2025 00:30 Ответить
"Так це вже ж було !!!" (кучма). І не один раз в історії.
Зокрема, відмовилися у 1918-1921 роках захистити свою державу УНР, були уярмлені ордою, зазнали голод 1921 року, Голодомор 1932-33 років, відправлялися ордою на знищення Фінляндії, поклали за інтереси орди мільйони життів під час Другої світової війни, голод 1947 року, кинуті на окупацію Афганістану 1979-89 роки, Чорнобильська трагедія. І нині ти погрожуєш вільному світу нашою агресією у складі авангарду орди??? Був такий козак Іскра. 1707 року разом із генеральним суддеєю Василем Кочубеєм відправив цареві Петру І донос на гетьмана. Через недовіру царя, переданий у руки Мазепи. Страчений із Кочубеєм в селі Борщагівка за Білою Церквою. Ну ти зрозумів, підкацапчику???
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24.02.2025 01:28 Ответить
І вороги, і союзники мають узяти до уваги: Україна боротиметься не просто до кінця року, а й до кінця Світу, бо коли не стане сил боронити свою свободу і життя громадян, коли невблаганна смерть постане біля нашого порогу, коли байдужі союзники покинуть нас напризволяще, а безжальні вороги піднімуть списа для останнього смертельного удару, Україна рішуче здійснить те, чого усі особини - під спотвореною назвою ЛЮДСТВО - заслужили. І не засуджуйте Україну ні тепер, ні потім, бо вибору нас позбавили ви усі, знаючи, що байдужістю одних і жорстокістю інших узгоджено здійснили замах на ЯДЕРНУ ДЕРЖАВУ. П"ять АЕС цілком достатньо, щоб урівняти перед несправедливістю усіх від Уральських гір до Біскайської затоки.
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23.02.2025 23:19 Ответить
Твою бабцю , котрий день усі то торочать ..
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23.02.2025 23:48 Ответить
Красиво, але тільки в театрі. "Так не доставайся ти нікАму!"
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23.02.2025 23:55 Ответить
Это нужные и своевременные для нас слова, только теперь помните, что от каждого неосторожно сказанного украинскими чиновниками слова будет зависеть жизнь наших солдат.
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24.02.2025 08:23 Ответить
А не зміг би пан Сікорський сказати скільки його Польща "змогла би захищатися самотужки (навіть з такою) підтримкою Еуропи?" Мабуть волів би змовчати ясновельможний.... бо його Польща усралася би за кілька днів від такого удару, який витримала і вистояла Україна.
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24.02.2025 12:13 Ответить
 
 