Рашисты ударили КАБами по Константиновке: 5 человек погибли, 11 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

По меньшей мере 5 человек погибли и 11 ранены в результате ударов РФ по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации - 3 штуки.

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"В последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими. Оставаться в городе опасно!", - отмечает глава региона.

ОБНОВЛЕНИЕ

"Пять погибших и 11 раненых в Константиновке в результате российских авиаударов. РФ сбросила на город и окрестности, по меньшей мере, шесть авиабомб "ФАБ-250". Продолжаются спасательные мероприятия", - написали впоследствии в МВД Украины.

Также отметили, что разрушения получили 52 гражданских объекта, из них более - 20 жилые дома.









Ранее сообщалось, что 22 февраля рашисты снова ударили авиабомбами по Константиновке: погибла женщина, три человека ранены.