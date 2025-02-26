Рашисты ударили КАБами по Константиновке: 5 человек погибли, 11 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)
По меньшей мере 5 человек погибли и 11 ранены в результате ударов РФ по Константиновке Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации - 3 штуки.
"В последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими. Оставаться в городе опасно!", - отмечает глава региона.
ОБНОВЛЕНИЕ
"Пять погибших и 11 раненых в Константиновке в результате российских авиаударов. РФ сбросила на город и окрестности, по меньшей мере, шесть авиабомб "ФАБ-250". Продолжаются спасательные мероприятия", - написали впоследствии в МВД Украины.
Также отметили, что разрушения получили 52 гражданских объекта, из них более - 20 жилые дома.
Ранее сообщалось, что 22 февраля рашисты снова ударили авиабомбами по Константиновке: погибла женщина, три человека ранены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
союзниківпартнерів ...?
А головне - при наявності ППО і авіації - носії КАБів будуть збиватися просто на підльоті
Навіть німці розуміють, що інженера треба вирощувати 20 років, 5 років універ + 15 років стажу по спеціальності. А потім люди при нормальному фінансуванні і підтримці почнуть створювати перші прототипи чогось.
Ясне діло це ж не висотка яку побудував за рік-два, розпродав квартири і баблішко.
Але тупі чиновники не розуміють, що зброя "маржа" там шалена, а якщо розробки гарні і ефективні, то там стеля дуже високо і всі їхні висотки і близько не валялися по дохідності. Але вони тупі і далеко не дивляться, бо тут за 5 років треба нарвати, бо інші прийдуть.
А потім пишуть: треба збивати ... Вам не смішно?
Для початку треба мати цілий парк великих станків, щоб могти виготовляти ті ракети.
І знаєте що найбільш ПЛАЧЕВНО, що за ті станки багато мільйонів українців голод 32-33 не пережили, а "ефективні нащадки" приватизували через схематози і ті станки порізали і по ціні брухту.
Ганьба... Ото і не пишіть єрунду.
Плоскошліфувальний середненький станок Європейський на зараз від 35 000 ЄВРО !!! це без митниці і доставки. Про різні фрезерні, зуборізи, довбальні, токарні і т.д. також ціни ого. А це ще не дійшла мова до 3Д ЧПУ, де ціни вже на десятки мільйонів ГРН.
https://www.google.com.ua/maps/@50.2499289,28.7275793,3a,56.5y,229.78h,92.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssWbr3WvFyUhwAytfAuAsBg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-2.809572185515478%26panoid%3DsWbr3WvFyUhwAytfAuAsBg%26yaw%3D229.77550279398363!7i13312!8i6656?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D https://www.google.com.ua/maps/@50.2499289,28.7275793,3a,90y,225.77h,87.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssWbr3WvFyUhwAytfAuAsBg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.8888986590314545%26panoid%3DsWbr3WvFyUhwAytfAuAsBg%26yaw%3D225.77465353594516!7i13312!8i6656?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoJLDEwMjExNDUzSAFQAw%3D%3D
Ось ВерстатУніверсалМаш - РОЗГРАБОВАНО також, пустка
https://www.google.com.ua/maps/@50.2501441,28.7239617,3a,85.6y,181.26h,86.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssyBNJs6iFZYddoee2R0zGQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.193608881620378%26panoid%3DsyBNJs6iFZYddoee2R0zGQ%26yaw%3D181.25881234435823!7i13312!8i6656?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Хто сидить за таке? Там було обладнання вартісне, так багато совкове, але не дешеве, і кого посадили?
І це тільки Житомир і тільки одне місце, а різного там вистачало.
А ви тут про "збивати треба", порізали заводи і на тому все, які вони не були, просто на металолом порізали. Кого посадили за диверсійну діяльність проти держави Україна? нікого. Накупили цяцьок, тачок, квартир і на тому кінець, чекають москалів.
Ракета - це мінімум три схеми: металообробка і матеріалознавство, електроніка, хімічна промисловість. Зробити ракету, це дуже складний цикл і взаємодія + треба для цього люди знаючі + треба праця влади ефективна + бабло, а не крадівнича.
Коли влада думає тупо як украсти на наступному тендері і купити собі новий Ролс Ройс, то прокрадуться до москалів.
А потім певно москалям будуть папірець і резерв з бронею показувати ...
Кнут і пряник, щоб ішли на поступки і сдавали ресурси. ******** насмерть руйнують - і обіцяють обіцянки цяцянки
Орки з Пітьми приносять в жертву навіть "своїх"!
Хоча б скоріше б було кому донести до світу ці прості істини!!!
Агов, пора повертати Справжнього Президента та Дієздатну дипломатію