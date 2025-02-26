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Рашисты ударили КАБами по Константиновке: 5 человек погибли, 11 ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

По меньшей мере 5 человек погибли и 11 ранены в результате ударов РФ по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации - 3 штуки.

Смотрите: Сутки на Донетчине: РФ 37 раз била по области. Погибли 2 человека, 18 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

удар по Константиновке 26 февраля 2025 года

"В последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими. Оставаться в городе опасно!", - отмечает глава региона.

ОБНОВЛЕНИЕ

"Пять погибших и 11 раненых в Константиновке в результате российских авиаударов. РФ сбросила на город и окрестности, по меньшей мере, шесть авиабомб "ФАБ-250". Продолжаются спасательные мероприятия", - написали впоследствии в МВД Украины.

Также отметили, что разрушения получили 52 гражданских объекта, из них более - 20 жилые дома.

авіаудари по Костянтинівці 26 лютого
авіаудари по Костянтинівці 26 лютого
авіаудари по Костянтинівці 26 лютого
авіаудари по Костянтинівці 26 лютого

Ранее сообщалось, что 22 февраля рашисты снова ударили авиабомбами по Константиновке: погибла женщина, три человека ранены.

Автор: 

обстрел (26872) жертвы (2056) Донецкая область (9498) КАБ (344) Краматорский район (184) Константиновка (1724)


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Топ комментарии
+12
Підари.
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26.02.2025 13:28
+11
бідна Костянтинівка..., бідні люди, ще буде одне місто привід...
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26.02.2025 13:58
+8
Чим збивати? Чиновники більшість років незалежності парилися як побудувати собі побільше будинків і вигнати більше багатоповерхівок, а заводи з виробництва зброї нікому не треба були. Також не треба були інженери, токарі, радіотехніки, яких по світу пустили і до ковіду по ТСН вихвалялися, що заробітчани переказали 10 лярдів баксів, це ж як добре для економіки.

Навіть німці розуміють, що інженера треба вирощувати 20 років, 5 років універ + 15 років стажу по спеціальності. А потім люди при нормальному фінансуванні і підтримці почнуть створювати перші прототипи чогось.

Ясне діло це ж не висотка яку побудував за рік-два, розпродав квартири і баблішко.

Але тупі чиновники не розуміють, що зброя "маржа" там шалена, а якщо розробки гарні і ефективні, то там стеля дуже високо і всі їхні висотки і близько не валялися по дохідності. Але вони тупі і далеко не дивляться, бо тут за 5 років треба нарвати, бо інші прийдуть.
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26.02.2025 14:02
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Підари.
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26.02.2025 13:28 Ответить
Що там з ППО і авіацією від західних союзників партнерів ...?
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26.02.2025 13:29 Ответить
Тобі ж написали, що вдарили КАБами. А їх збивати майже не можливо. Це не ракети.
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26.02.2025 13:32 Ответить
КАБ не збити, а носія КАБу аж бігом можна збивати...
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26.02.2025 13:39 Ответить
Каб можна збити також - його швидкість значно менша , а ніж в ракет - проте і ракети збивають ...
А головне - при наявності ППО і авіації - носії КАБів будуть збиватися просто на підльоті
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26.02.2025 13:49 Ответить
Звичайно можна якщо ППО дістане. Весь сенс цих КАБів в тому, що літак який їх скидує не долітає до зони роботи ППО, а далі КАБ летить самотушки. Для цього їх і придумали, щоб ППО не збивала літаки.
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26.02.2025 13:54 Ответить
Чим збивати? Чиновники більшість років незалежності парилися як побудувати собі побільше будинків і вигнати більше багатоповерхівок, а заводи з виробництва зброї нікому не треба були. Також не треба були інженери, токарі, радіотехніки, яких по світу пустили і до ковіду по ТСН вихвалялися, що заробітчани переказали 10 лярдів баксів, це ж як добре для економіки.

Навіть німці розуміють, що інженера треба вирощувати 20 років, 5 років універ + 15 років стажу по спеціальності. А потім люди при нормальному фінансуванні і підтримці почнуть створювати перші прототипи чогось.

Ясне діло це ж не висотка яку побудував за рік-два, розпродав квартири і баблішко.

Але тупі чиновники не розуміють, що зброя "маржа" там шалена, а якщо розробки гарні і ефективні, то там стеля дуже високо і всі їхні висотки і близько не валялися по дохідності. Але вони тупі і далеко не дивляться, бо тут за 5 років треба нарвати, бо інші прийдуть.
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26.02.2025 14:02 Ответить
Ось відео і не старе видео, НОВІ станки в металолом, приватизували завод за безцінь схематозні наближені нащадки ссср і все ріжуть за безцінь, а потім "ДЕ РАКЕТИ?", то ракети треба чимось різати, чи ножівкою вручну вони ріжуться? І ціни таких станків вимірються від сотень тисяч грн за штуку і все в метололом НОВЕ https://www.youtube.com/watch?v=jgD_MwVPdqU
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26.02.2025 14:11 Ответить
А тепер питання, кого посадили за те, що нищать дороговартісне обладнання. Ви в курсах скільки вартують навіть совкові старі станки? А у відео вище знищені НОВІ станки, деякі з який по вартості легко вийдуть за мільйон грн взагалі без питань. Ви на ******* станки ціни бачили? І це тільки одне відео і одна металоприйомка.

А потім пишуть: треба збивати ... Вам не смішно?

Для початку треба мати цілий парк великих станків, щоб могти виготовляти ті ракети.

І знаєте що найбільш ПЛАЧЕВНО, що за ті станки багато мільйонів українців голод 32-33 не пережили, а "ефективні нащадки" приватизували через схематози і ті станки порізали і по ціні брухту.

Ганьба... Ото і не пишіть єрунду.

Плоскошліфувальний середненький станок Європейський на зараз від 35 000 ЄВРО !!! це без митниці і доставки. Про різні фрезерні, зуборізи, довбальні, токарні і т.д. також ціни ого. А це ще не дійшла мова до 3Д ЧПУ, де ціни вже на десятки мільйонів ГРН.
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26.02.2025 15:21 Ответить
Для прикладу що я знаю, проїздом був в Житомирі, ось завод станків і автоматів, приватизований був і РОЗГРАБОВАНИЙ, або ця будівля, або поблизу. Поблизу там ще декілька таких також розграбованих пусток в декілька поверхів.
https://www.google.com.ua/maps/@50.2499289,28.7275793,3a,56.5y,229.78h,92.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssWbr3WvFyUhwAytfAuAsBg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-2.809572185515478%26panoid%3DsWbr3WvFyUhwAytfAuAsBg%26yaw%3D229.77550279398363!7i13312!8i6656?hl=ru&amp;entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D https://www.google.com.ua/maps/@50.2499289,28.7275793,3a,90y,225.77h,87.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssWbr3WvFyUhwAytfAuAsBg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.8888986590314545%26panoid%3DsWbr3WvFyUhwAytfAuAsBg%26yaw%3D225.77465353594516!7i13312!8i6656?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoJLDEwMjExNDUzSAFQAw%3D%3D

Ось ВерстатУніверсалМаш - РОЗГРАБОВАНО також, пустка
https://www.google.com.ua/maps/@50.2501441,28.7239617,3a,85.6y,181.26h,86.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssyBNJs6iFZYddoee2R0zGQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.193608881620378%26panoid%3DsyBNJs6iFZYddoee2R0zGQ%26yaw%3D181.25881234435823!7i13312!8i6656?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIyMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Хто сидить за таке? Там було обладнання вартісне, так багато совкове, але не дешеве, і кого посадили?

І це тільки Житомир і тільки одне місце, а різного там вистачало.

А ви тут про "збивати треба", порізали заводи і на тому все, які вони не були, просто на металолом порізали. Кого посадили за диверсійну діяльність проти держави Україна? нікого. Накупили цяцьок, тачок, квартир і на тому кінець, чекають москалів.
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26.02.2025 16:57 Ответить
Зрозуміло, боти срочать "БУКОВИ", лиш би строчити ... ТРЕБА, було б чим ... Ти для початку почни з металообробки, бо від електроніки там мозок закипить. ТРЕБА .... всі знають як треба, а ЧИМ? Відкрив Америку ...

Ракета - це мінімум три схеми: металообробка і матеріалознавство, електроніка, хімічна промисловість. Зробити ракету, це дуже складний цикл і взаємодія + треба для цього люди знаючі + треба праця влади ефективна + бабло, а не крадівнича.

Коли влада думає тупо як украсти на наступному тендері і купити собі новий Ролс Ройс, то прокрадуться до москалів.

А потім певно москалям будуть папірець і резерв з бронею показувати ...
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26.02.2025 18:24 Ответить
Повністю з вами згоден. За першою освітою інженер-технолог з обробки металів різанням.
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26.02.2025 19:26 Ответить
Да тут ботів багато, які навіть близько не розуміють що таке виробництво, тим паче складне, коли треба мінімум ТРИ різні види синхронізувати, а просто строчать тупі коментарі. А може це тупі боти, чи тупі люди - хто його знає. Однією рукою бутерброд жере, а іншою друкує, така робота.
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26.02.2025 20:45 Ответить
бідна Костянтинівка..., бідні люди, ще буде одне місто привід...
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26.02.2025 13:58 Ответить
мразота кончена! Здохніть підари лапотні!
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26.02.2025 14:24 Ответить
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу ,жодного дня не проходить без жертв серед мирного населдення, саме тому донбасівське бидло звало "русский мир" що б ворог перетворив Донбас на руїну ? І чому рашиська труслива істота яка пренесла війну вбила понад дві сотні тисяч українців до цієї пори ще не здохло?
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26.02.2025 14:26 Ответить
Це шантаж!! ( Здається, що згідно змови осіб в кількох протилежних "країнах")
Кнут і пряник, щоб ішли на поступки і сдавали ресурси. ******** насмерть руйнують - і обіцяють обіцянки цяцянки
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26.02.2025 16:29 Ответить
Сусідня новина: окупант прив'язав свого поплічника до дерева.
Орки з Пітьми приносять в жертву навіть "своїх"!
Хоча б скоріше б було кому донести до світу ці прості істини!!!
Агов, пора повертати Справжнього Президента та Дієздатну дипломатію
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26.02.2025 16:27 Ответить
что там с Крымским мостом, железной дорогой в Мариуполе и т.д а да забыл Оно в своей пронюханной башке войну уже закончило, сейчас главное надры Украины втюхать и не забыть свою безопасность выторговать и фсбэшника Елдака...
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26.02.2025 18:13 Ответить
 
 