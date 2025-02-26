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Туск: ЕС не может согласиться на капитуляцию Украины перед дерзкими требованиями России

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз занять четкую позицию по поддержке Украины и не соглашаться ни на какие уступки Кремлю.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не можем согласиться на капитуляцию Украины перед, как бы мы это не назвали, дерзкими требованиями России, в частности территориальными", - заявил Туск.

Он также подчеркнул, что Европа стремится к скорейшему завершению войны, но одновременно должна сохранять единство и твердость в своей позиции относительно российской агрессии.

По словам Туска, Польша не планирует отправлять свои войска в Украину в рамках возможной миротворческой миссии, однако готова оказывать логистическую поддержку в еще больших масштабах, если возникнет такая необходимость.

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Автор: 

Туск Дональд (732) Евросоюз (17060) капитуляция (26) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+9
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ЄС не може погодитися на капітуляцію України перед зухвалими вимогами Росії, ми підготували потужний запас занепокоїнь, сформували фонд стурбованості та готові до того, що Україна нас буде захищати ще років 10
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26.02.2025 15:04
+6
Задовбали ці кукурікання. Йдіть ви всі в сраку.
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26.02.2025 15:25
+2
АХАХХАХХАХАХХХА - та що ти кажеш) ТИ ТУСК як і Польща зробите так як скаже США ви взагалі лягля під США повністю, тоді про що мова
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26.02.2025 15:06
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ЄС не може погодитися на капітуляцію України перед зухвалими вимогами Росії, ми підготували потужний запас занепокоїнь, сформували фонд стурбованості та готові до того, що Україна нас буде захищати ще років 10
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26.02.2025 15:04 Ответить
АХАХХАХХАХАХХХА - та що ти кажеш) ТИ ТУСК як і Польща зробите так як скаже США ви взагалі лягля під США повністю, тоді про що мова
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26.02.2025 15:06 Ответить
Туск в курсі,що тепер Україна лягає під США.ось тому і розуміє.що українське ліжко для США.СТАЄ ТЕПЕР БІЛШ ГРОШОВИТИМ...
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26.02.2025 15:27 Ответить
"ЄС не може погодитися..." - у ЄС як завджи не буде консенсусу ні "погодитися" ані "ні погодитися". Так і будете голосувати , збиратися, їздити один до одного, промовляти промови до тих пір пока США та уйло не вирішать.
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26.02.2025 15:11 Ответить
ага, ЄС має зробити, але ми поляки не ЄС тому ***** робити не будемо. Будемо спостерігати. Хоча вони наступні на черзі. Чому нема хоч одного здорового, який би вказав туску, що то трохи не ок ******* і закликати, але нічого власне не робити.
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26.02.2025 15:13 Ответить
Задовбали ці кукурікання. Йдіть ви всі в сраку.
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26.02.2025 15:25 Ответить
ну так вводите війська, або ж, подобається - не подобається, терпи, моя красуня
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26.02.2025 15:33 Ответить
"ЄС не може погодитися на капітуляцію України"
"Польща не відправлятиме війська до України"
Дональд Туск
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26.02.2025 17:10 Ответить
 
 