Туск: ЕС не может согласиться на капитуляцию Украины перед дерзкими требованиями России
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз занять четкую позицию по поддержке Украины и не соглашаться ни на какие уступки Кремлю.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не можем согласиться на капитуляцию Украины перед, как бы мы это не назвали, дерзкими требованиями России, в частности территориальными", - заявил Туск.
Он также подчеркнул, что Европа стремится к скорейшему завершению войны, но одновременно должна сохранять единство и твердость в своей позиции относительно российской агрессии.
По словам Туска, Польша не планирует отправлять свои войска в Украину в рамках возможной миротворческой миссии, однако готова оказывать логистическую поддержку в еще больших масштабах, если возникнет такая необходимость.
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