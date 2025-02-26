Встреча Каллас и Рубио в Вашингтоне отменена, - СМИ

Анонсированная встреча высокой представительницы Европейского Союза Каи Каллас с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне отменена.

Об этом стало известно Euronews, сообщил его корреспондент Хорхе Либорейро, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Каллас уже находится в столице США. Она встретится с представителями Палаты представителей и Сената, а также выступит на двух различных мероприятиях.

Причины, по которым была отменена встреча Каллас и Рубио, в настоящее время не известны.

Ранее сообщалось, что высокая представительница Евросоюза Кая Каллас завтра посетит США, где проведет встречу с госсекретарем Марко Рубио.

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