Встреча Каллас и Рубио в Вашингтоне отменена, - СМИ
Анонсированная встреча высокой представительницы Европейского Союза Каи Каллас с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне отменена.
Об этом стало известно Euronews, сообщил его корреспондент Хорхе Либорейро, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Каллас уже находится в столице США. Она встретится с представителями Палаты представителей и Сената, а также выступит на двух различных мероприятиях.
Причины, по которым была отменена встреча Каллас и Рубио, в настоящее время не известны.
Ранее сообщалось, что высокая представительница Евросоюза Кая Каллас завтра посетит США, где проведет встречу с госсекретарем Марко Рубио.
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+17 ALEX SUROVV #593022
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Трампутіни Європу ще не поділили. Треба зачекати.
пані Каллас заявила кацапам: "відвідування Європи то є привілея, а не право", вимагаючи запровадити поголовні візи для них
1. Чому у світі над цим обурюються тільки кацапи, угорці і трампісти ? Взірці демократії взялись її захищати?
2. Найопувати частину країни за допомогою тіктоку - це ж демократія ?