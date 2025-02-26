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Встреча Каллас и Рубио в Вашингтоне отменена, - СМИ

Каллас не встретится с Рубио в США: что известно

Анонсированная встреча высокой представительницы Европейского Союза Каи Каллас с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне отменена.

Об этом стало известно Euronews, сообщил его корреспондент Хорхе Либорейро, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Каллас уже находится в столице США. Она встретится с представителями Палаты представителей и Сената, а также выступит на двух различных мероприятиях.

Причины, по которым была отменена встреча Каллас и Рубио, в настоящее время не известны.

Ранее сообщалось, что высокая представительница Евросоюза Кая Каллас завтра посетит США, где проведет встречу с госсекретарем Марко Рубио.

Также читайте: Украина должна стать частью НАТО, - Каллас

Автор: 

США (26381) Евросоюз (17060) Каллас Кая (183) Рубио Марко (133)


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Топ комментарии
+17
Рубіо з Маском обдовбались коксом і в неадекваті
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26.02.2025 15:32
+13
обісрався
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26.02.2025 15:33
+12
рубіо не захотів щоб його вмокали в гівно
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26.02.2025 15:29
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Чллен команди рижих п.дорів комизиться?
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26.02.2025 15:29 Ответить
рубіо не захотів щоб його вмокали в гівно
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26.02.2025 15:29 Ответить
а що не так ? )
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26.02.2025 15:45 Ответить
схоже ви Світлана з московських боліт)
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26.02.2025 15:57 Ответить
Скасована зустріч з Каллас, а не з кацапами.
Трампутіни Європу ще не поділили. Треба зачекати.
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26.02.2025 15:31 Ответить
Рубіо з Маском обдовбались коксом і в неадекваті
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26.02.2025 15:32 Ответить
Зараз треба бути трампосісьом, щоб мати можливість для зустрічі з шавками рудого. А Каллас до них не належить.
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26.02.2025 15:32 Ответить
обісрався
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26.02.2025 15:33 Ответить
засцяв, ой засцяв...
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26.02.2025 15:38 Ответить
не дарма New Statesman назвав пані Каллас "новою залізною леді Європи" - іпашить кацапів по повній на всіх фронтах: зовнішні відносини, візи, енергетика, паливні ресурси
пані Каллас заявила кацапам: "відвідування Європи то є привілея, а не право", вимагаючи запровадити поголовні візи для них
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26.02.2025 15:56 Ответить
Струхнув Марко..
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26.02.2025 15:39 Ответить
Трампісти не співпрацюють з ЄК,типу з кожною країною окремо.бо ЄС то "кулак",а то просто "пальці".
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26.02.2025 15:42 Ответить
каллас - то не ж лавров, трампістам так не цікаво
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26.02.2025 15:45 Ответить
2 питання:
1. Чому у світі над цим обурюються тільки кацапи, угорці і трампісти ? Взірці демократії взялись її захищати?

2. Найопувати частину країни за допомогою тіктоку - це ж демократія ?
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26.02.2025 22:38 Ответить
Відмінив зустріч тому,що не знає,як коментувати усю маячню,що набалакав Трамп...А може Ілона заборонив з передозу....
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26.02.2025 17:02 Ответить
 
 