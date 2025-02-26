С начала суток на фронте произошло 58 боестолкновений, больше всего атак - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 среды, 26 февраля, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 58. Больше всего атак врага на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны врагом, отмечают в Генштабе.

Вражеские обстрелы

Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять наземные атаки.

Захватчики продолжают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Турья, Стариково, Великая Писаревка, Студенок, Чернацкое. Под авиаударами были Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево.

Боевые действия на Харьковщине

Два штурмовых действия захватчиков состоялись в сторону Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

Враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении, продолжается один бой.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении агрессор атакует в районе Колодязев.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часова Яра, еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, пять боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака - продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг проводит два штурмовых действия в направлении Чаривного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Зализнычному.

На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.

На Сиверском и Гуляйпольском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Операция ВСУ в Курской области РФ

Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, пять - до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил девять КАБов и совершил 193 артиллерийских обстрела.

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