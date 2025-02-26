С начала суток на фронте произошло 58 боестолкновений, больше всего атак - на Покровском направлении, - Генштаб
По состоянию на 16:00 среды, 26 февраля, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 58. Больше всего атак врага на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны врагом, отмечают в Генштабе.
Вражеские обстрелы
Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и осуществлять наземные атаки.
Захватчики продолжают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Турья, Стариково, Великая Писаревка, Студенок, Чернацкое. Под авиаударами были Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево.
Боевые действия на Харьковщине
Два штурмовых действия захватчиков состоялись в сторону Волчанска и Двуречной на Харьковском направлении. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.
Враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызово на Купянском направлении, продолжается один бой.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении агрессор атакует в районе Колодязев.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часова Яра, еще одна атака продолжается.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, пять боестолкновений продолжаются.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака - продолжается до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг проводит два штурмовых действия в направлении Чаривного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Зализнычному.
На Ореховском направлении продолжается два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.
На Сиверском и Гуляйпольском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.
Операция ВСУ в Курской области РФ
Десять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, пять - до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил девять КАБов и совершил 193 артиллерийских обстрела.
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