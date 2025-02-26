После войны Украина сохранит максимальный количественный состав ВСУ, это гарантия безопасности, - Зеленский
После окончания войны необходимо сохранить максимальный количественный состав украинской армии, который нужен для защиты интересов государства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства подчеркнул, что украинская армия - самая главная гарантия безопасности.
"Мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят. И поэтому именно из таких принципов, что мы верим в нашу армию и это будет одна из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - отметил президент.
Он добавил, что сейчас среди партнеров есть разное видение количества войск, которые должны направить в Украину.
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та й мотивація не буде зайвою
Що тільки не скажеш, коли розігріта праска наближається до дупи - пообіцяєш все і ща трішечки більше.
послухай інтервью Залужного !
не максимльний, а оптимальний, а головне - резерв: навчені та мотивовані люди, які стануть до захисту в разі потреби
це - модель Ізраілю
модель КНДР - міліонна армія,в якій служать7-10 років і займаються сільським господарством або будівництвом замість військової підготовки
Половина армії - не придатні інваліди, яких ТЦК заміло.
А у тилу взагалі працювати НІКОМУ!
Дефіцит Бюджету у СОТНІ МІЛЬЯРДІВ.
Ти вважаєш, що увесь Світ і далі буде вливати сюди трилйони долярів, тільки за твої "красіви глазки"?