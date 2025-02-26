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После войны Украина сохранит максимальный количественный состав ВСУ, это гарантия безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

После окончания войны необходимо сохранить максимальный количественный состав украинской армии, который нужен для защиты интересов государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что украинская армия - самая главная гарантия безопасности.

"Мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят. И поэтому именно из таких принципов, что мы верим в нашу армию и это будет одна из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - отметил президент.

Он добавил, что сейчас среди партнеров есть разное видение количества войск, которые должны направить в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине не может быть прекращением огня без гарантий безопасности, - Макрон

Автор: 

армия (8492) Зеленский Владимир (20210) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+15
Зеленський - феноменальний лицемір. Що - дороги вже не так важливо?
Що тільки не скажеш, коли розігріта праска наближається до дупи - пообіцяєш все і ща трішечки більше.
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26.02.2025 17:00
+10
ТИПІЛ!
Половина армії - не придатні інваліди, яких ТЦК заміло.
А у тилу взагалі працювати НІКОМУ!
Дефіцит Бюджету у СОТНІ МІЛЬЯРДІВ.
Ти вважаєш, що увесь Світ і далі буде вливати сюди трилйони долярів, тільки за твої "красіви глазки"?
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26.02.2025 17:03
+9
Капєць ! Ну просто голова ! За перші два роки скорочував-скорочував. А тут одразу став вумним за всіх інших. Наче його хтось крім памощьніков примушували скорочувати ЗСУ. Ну не гнида підколодна ! ? Спочатку треба закінчити війну, щоб себе РЕКЛАМУВАТИ на другий довічний строк.
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26.02.2025 16:59
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Правила форума Совет форумчан
усе залежатиме від фінансів та їхньої кількості
та й мотивація не буде зайвою
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26.02.2025 16:57 Ответить
будуть фінанси, буде і мотивація. Але де ті фінанси взяти, все ж розворовують і за кордон...
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26.02.2025 17:05 Ответить
Капєць ! Ну просто голова ! За перші два роки скорочував-скорочував. А тут одразу став вумним за всіх інших. Наче його хтось крім памощьніков примушували скорочувати ЗСУ. Ну не гнида підколодна ! ? Спочатку треба закінчити війну, щоб себе РЕКЛАМУВАТИ на другий довічний строк.
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26.02.2025 16:59 Ответить
Зеленський - феноменальний лицемір. Що - дороги вже не так важливо?
Що тільки не скажеш, коли розігріта праска наближається до дупи - пообіцяєш все і ща трішечки більше.
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26.02.2025 17:00 Ответить
дурилка !

послухай інтервью Залужного !
не максимльний, а оптимальний, а головне - резерв: навчені та мотивовані люди, які стануть до захисту в разі потреби
це - модель Ізраілю
модель КНДР - міліонна армія,в якій служать7-10 років і займаються сільським господарством або будівництвом замість військової підготовки
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26.02.2025 17:00 Ответить
ТИПІЛ!
Половина армії - не придатні інваліди, яких ТЦК заміло.
А у тилу взагалі працювати НІКОМУ!
Дефіцит Бюджету у СОТНІ МІЛЬЯРДІВ.
Ти вважаєш, що увесь Світ і далі буде вливати сюди трилйони долярів, тільки за твої "красіви глазки"?
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26.02.2025 17:03 Ответить
а що Оманською Гнидою Зенелоха вже називати не можна ?
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26.02.2025 17:06 Ответить
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26.02.2025 17:57 Ответить
Ну хоч тут у нього хватило клепки.
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26.02.2025 17:18 Ответить
За своє Президенство Зеленський багато чого заявив. Питання в тому що він погодить. Арахамія он в 2022 вже показав дипломатичну майстерність Слуг Народу практично погодив знищення ЗСУ. Якби не Джонсон, то була б катастрофа.
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26.02.2025 17:20 Ответить
"После войны" 80% ВСУ( НГУ и пограничников тоже) отправятся домой или говнокомандующий считает,что мобилизованные это навсегда? Отож.
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26.02.2025 17:21 Ответить
Максимальний, це той, який вказаний у Стамбульському договорі?
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26.02.2025 17:22 Ответить
тому я збережу в будь-якому випадку кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - зазначив президент. кількісний склад можна збільшитти і в тричі, але без ******** зброї, це потенційні покійники .
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26.02.2025 17:24 Ответить
Якщо не буде негайно після закінчення війни демобілізації мобілізованих і ти хто не один рік в окопах то військові винесуть всіх.Такі заяви пана Зе деморалізують армію і в половину збільшать СЗЧ !Всіх обмеженно придатних списати ! Це як би не звучало баланс армії люди виснажені і не можуть вже воювати по стану здоров'я ,це знущання над людьми яких і не списують і тримають як рабів поки вони замість обмеження отримують інвалідність.Потрібно оновити і оптимізувати всю армію.
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26.02.2025 17:42 Ответить
Обычная бредятина, ничего нового. Миллиард деревьев, одним словом. Единственный вывод из бесконечного словесного поноса это то, что зелейоптадент начал предвыборную кампанию.
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26.02.2025 17:48 Ответить
Гарантії - це живий паркан. Бо нічого іншого крадії не можуть запропонувати.
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26.02.2025 17:54 Ответить
А цей "максимальний склад армії" буде утримувати армія поліціантів, ДПСУ, СБУ, прокурорів, чиновників та пенсіонерів...
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26.02.2025 18:15 Ответить
Не получиться залишити мобілізованих бо після відміни воєнного стану ,проводиться демобілізація. Так написано в одній розумній книжці.
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26.02.2025 18:22 Ответить
 
 