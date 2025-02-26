После войны Украина сохранит максимальный количественный состав ВСУ, это гарантия безопасности, - Зеленский

После окончания войны необходимо сохранить максимальный количественный состав украинской армии, который нужен для защиты интересов государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что украинская армия - самая главная гарантия безопасности.

"Мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят. И поэтому именно из таких принципов, что мы верим в нашу армию и это будет одна из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - отметил президент.

Он добавил, что сейчас среди партнеров есть разное видение количества войск, которые должны направить в Украину.

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