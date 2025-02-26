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Новости Война
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Силы обороны уничтожили 3 танка, пушку, грузовик с БК, бензовоз, 7 автомобилей, ретранслятор оккупантов. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" за неделю уничтожили 3 танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, 7 автомобилей, ретранслятор и мотоблок оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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армия РФ (19035) война (1364) Госпогранслужба (6370) уничтожение (6823)


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26.02.2025 22:11 Ответить
 
 