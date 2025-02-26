Силы обороны уничтожили 3 танка, пушку, грузовик с БК, бензовоз, 7 автомобилей, ретранслятор оккупантов. ВИДЕО

Пограничники РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" за неделю уничтожили 3 танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, 7 автомобилей, ретранслятор и мотоблок оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили понтонную переправу и уничтожили пушку Д-20 оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО