Силы обороны уничтожили 3 танка, пушку, грузовик с БК, бензовоз, 7 автомобилей, ретранслятор оккупантов. ВИДЕО
Пограничники РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" за неделю уничтожили 3 танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, 7 автомобилей, ретранслятор и мотоблок оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий26.02.2025 22:11 Ответить Мне нравится 0
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