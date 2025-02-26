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Новости Война
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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Вечером среды, 26 февраля, в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - сообщили ВС в 18:09.

"Скоростная цель через Сумщину", - сообщили ВС в 18:12.

В 18:34 последовали отбои воздушной тревоги по областям.

мапа тривог

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Автор: 

воздушная тревога (774) баллистические ракеты (359) война в Украине (3459)


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Уже прилетело...
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26.02.2025 18:17 Ответить
Прийшло сповіщення - ні слова про балістику. В застосунку "Тривога" теж. Як і завжди. В телегє відкривається тільки прямі лінки. Моніторити kpszsu не дає - став приложугу. Навіщо мені в телефоні ФСБшна приложуха з доступом до геотегов і так далі? Ви що там їбанулися нафіг!
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26.02.2025 18:27 Ответить
Так кацапи і фальшцілі запускають .
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26.02.2025 19:29 Ответить
 
 