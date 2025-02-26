В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

Вечером среды, 26 февраля, в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - сообщили ВС в 18:09.

"Скоростная цель через Сумщину", - сообщили ВС в 18:12.

В 18:34 последовали отбои воздушной тревоги по областям.

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