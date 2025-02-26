В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)
Вечером среды, 26 февраля, в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - сообщили ВС в 18:09.
"Скоростная цель через Сумщину", - сообщили ВС в 18:12.
В 18:34 последовали отбои воздушной тревоги по областям.
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Виталий #548501
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Aleksander Lukashenko
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олексій петренко #550757
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