Наша поддержка Украины является незыблемой, - десятки дипломатов покинули зал Совета ООН по правам человека во время выступления РФ

Десятки делегатов покинули сессионный зал Совета ООН по правам человека во время выступления России. Таким способом они выразили поддержку Украине.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди делегатов, которые покинули заседание, - послы Франции, Великобритании и Германии.

"Наша поддержка Украины является незыблемой. Мы хотим видеть справедливый и прочный мир в соответствии с уставом ООН", - заявил британский посол Саймон Мэнли.

Он добавил, что Украина должна быть за столом переговоров.

Если мы оставим без внимания то, что произошло с Украиной, не отреагировав, то мы откроем дверь к распаду основополагающих принципов, на которых была основана ООН", - сказал представитель Франции Жером Боннафон.

Как отмечает Reuters, США на заседании не было, поскольку в начале этого месяца американский лидер Дональд Трамп вывел свою страну из Совета ООН.

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