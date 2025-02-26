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Наша поддержка Украины является незыблемой, - десятки дипломатов покинули зал Совета ООН по правам человека во время выступления РФ

десятки дипломатов покинули зал Совета ООН по правам человека во время выступления РФ

Десятки делегатов покинули сессионный зал Совета ООН по правам человека во время выступления России. Таким способом они выразили поддержку Украине.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди делегатов, которые покинули заседание, - послы Франции, Великобритании и Германии.

"Наша поддержка Украины является незыблемой. Мы хотим видеть справедливый и прочный мир в соответствии с уставом ООН", - заявил британский посол Саймон Мэнли.

Он добавил, что Украина должна быть за столом переговоров.

Если мы оставим без внимания то, что произошло с Украиной, не отреагировав, то мы откроем дверь к распаду основополагающих принципов, на которых была основана ООН", - сказал представитель Франции Жером Боннафон.

Как отмечает Reuters, США на заседании не было, поскольку в начале этого месяца американский лидер Дональд Трамп вывел свою страну из Совета ООН.

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Автор: 

ООН (4157) россия (95352) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+22
Незабаром при виступі представника США так саме будуть робити притомеі люди.
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26.02.2025 18:40
+12
Чокнутий рудий пацюк доведе сполучені штати до катастрофи!
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26.02.2025 18:42
+7
Величезне Дякуємо!!!
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26.02.2025 18:41
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Незабаром при виступі представника США так саме будуть робити притомеі люди.
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26.02.2025 18:40 Ответить
не будут, сша уже не в оон
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26.02.2025 18:58 Ответить
Та ви шо? Я шось пропустив? А коли вийшли? Силочку на документ пліз.
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26.02.2025 19:15 Ответить
Ето другоє
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26.02.2025 18:59 Ответить
А шо під час виступу України?
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26.02.2025 19:29 Ответить
Величезне Дякуємо!!!
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26.02.2025 18:41 Ответить
Угу.

А рашу агресором,не кажучи вже терористом,не визнали.
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26.02.2025 18:41 Ответить
Чокнутий рудий пацюк доведе сполучені штати до катастрофи!
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26.02.2025 18:42 Ответить
Проснулись типа? НАХ!
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26.02.2025 18:43 Ответить
план трампа: зупинка війни по лінії фронту, ввід миротворчого європейського контингенту в Україну.

путін не згоден ні на зупинку війни по лінії фронту ні на ввід європейського контингенту.

путін відхиляє план трампа.

що Трамп казав буде робити у такому випадку?
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26.02.2025 18:52 Ответить
Трамп введе....
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26.02.2025 18:53 Ответить
***** в свій анус?)...
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26.02.2025 18:58 Ответить
введе направить...
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26.02.2025 18:59 Ответить
мертва організація
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26.02.2025 19:09 Ответить
Молодцы, слушать этих уродов это не уважать себя!
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26.02.2025 19:10 Ответить
Вводьте свої війська нам на допомогу. Демонстративно піти кожен зможе.
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26.02.2025 19:29 Ответить
Патужно перднули і вийшли
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26.02.2025 19:40 Ответить
Пациент (ООН) скорее мёртв чем жив.
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26.02.2025 20:02 Ответить
Я радий. Просто капець як. Але більше ніж слова, хтось збирається робити?
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26.02.2025 20:25 Ответить
 
 