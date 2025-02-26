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Войска РФ ударили КАБами по Гуляйполю: под завалами могут быть люди

Последствия обстрела Гуляйполя

Вечером 26 февраля российские войска ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне по меньшей мере трижды ударили авиабомбами по прифронтовому городу. Разрушены здания. Предварительно, под завалами могут находиться люди. На месте попаданий специалисты ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы", - рассказал Федоров.

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Автор: 

Гуляйполе (83) обстрел (26872) Запорожская область (3039) КАБ (344) Пологовский район (37) война в Украине (3459)


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26.02.2025 19:12 Ответить
Де ж та протидія такому типу війни?(Казали,що ф 16 можуть цьому запобігти((
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26.02.2025 19:16 Ответить
"Ввечері 26 лютого російські війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю..." ?????? чи по області??????
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26.02.2025 19:20 Ответить
По області. Балістикою по місту вдень було.
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26.02.2025 19:34 Ответить
та це я для адміна........
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26.02.2025 19:44 Ответить
Все стабільно блін, при тому й там кацапня вже лізе.. 🤬🤬🤬
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26.02.2025 19:33 Ответить
 
 