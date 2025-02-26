Войска РФ ударили КАБами по Гуляйполю: под завалами могут быть люди

Вечером 26 февраля российские войска ударили управляемыми авиационными бомбами по Запорожью, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне по меньшей мере трижды ударили авиабомбами по прифронтовому городу. Разрушены здания. Предварительно, под завалами могут находиться люди. На месте попаданий специалисты ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы", - рассказал Федоров.

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