Это соглашение не о полезных ископаемых, а о возможности Украины сопротивляться России, - Порошенко

Петр Порошенко, отвечая на вопросы американских журналистов, прокомментировал предстоящее соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.

"Для меня это соглашение точно не о деньгах и не о полезных ископаемых. Это соглашение о сохранении государства и возможность Украины сопротивляться России.

Вполне понимаю сложность момента. Что Украине нужна помощь. Что наши Вооруженные силы, как и раньше, если не больше, нуждаются в новых поступлениях западного оружия и боеприпасов, новейших образцов техники. Все, что идет на пользу этой цели, следует поддерживать, ведь армия - это главное и сегодня, и завтра", - отметил лидер "ЕС".

Также, по мнению Порошенко, соглашение надо обсуждать с учетом всех приложений, которые будут к нему.

"Без приложений пока нет смысла обсуждать этот текст. Надо подождать, когда состоится встреча двух президентов, и дать возможность Зеленскому защитить украинский интерес. Ключевой принцип дипломатии: ничего не согласовано, пока все не согласовано", - подчеркнул политик.

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Порошенко также вспомнил, как в 2017 году соглашение с США по закупке угля разблокировало предоставление Украине летального оружия.

"В связи со всем этим также хочу напомнить, что в 2017 году, когда я имел переговоры с президентом Трампом, мы заключили соглашение об угле из Пенсильвании. А взамен получили первое летальное оружие со стороны США. Поэтому все возможно", - сказал он.