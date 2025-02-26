Это соглашение не о полезных ископаемых, а о возможности Украины сопротивляться России, - Порошенко
Петр Порошенко, отвечая на вопросы американских журналистов, прокомментировал предстоящее соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.
"Для меня это соглашение точно не о деньгах и не о полезных ископаемых. Это соглашение о сохранении государства и возможность Украины сопротивляться России.
Вполне понимаю сложность момента. Что Украине нужна помощь. Что наши Вооруженные силы, как и раньше, если не больше, нуждаются в новых поступлениях западного оружия и боеприпасов, новейших образцов техники. Все, что идет на пользу этой цели, следует поддерживать, ведь армия - это главное и сегодня, и завтра", - отметил лидер "ЕС".
Также, по мнению Порошенко, соглашение надо обсуждать с учетом всех приложений, которые будут к нему.
"Без приложений пока нет смысла обсуждать этот текст. Надо подождать, когда состоится встреча двух президентов, и дать возможность Зеленскому защитить украинский интерес. Ключевой принцип дипломатии: ничего не согласовано, пока все не согласовано", - подчеркнул политик.
Порошенко также вспомнил, как в 2017 году соглашение с США по закупке угля разблокировало предоставление Украине летального оружия.
"В связи со всем этим также хочу напомнить, что в 2017 году, когда я имел переговоры с президентом Трампом, мы заключили соглашение об угле из Пенсильвании. А взамен получили первое летальное оружие со стороны США. Поэтому все возможно", - сказал он.
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ЄС надав гарантіїї підтримки, Байден теж виділив допомогу до кінця року, отож до кінця року нам усього вистачає! А що до копалин, може варто пошукати адекватного покупця та партнера!
Ну і скільки грамів цих козирів Україна накопала, якщо казати про рідкісноземельні метали?
Та ось скільки -
Україна не видобуває та не видобувала рідкісноземельні руди, хоча й має розвідані родовища. Зокрема це повʼязано зі складністю видобутку. По-перше, рідкісноземельні метали перебувають у малій концентрації, по-друге - їх видобуток не екологічний, пояснює Андрій Локтєв:
"Гірська порода, в якій є рідкісноземельні метали, може мати підвищений рівень радіоактивності. Все залежить від конкретного родовища. Це є основний виклик і він впливає на собівартість видобутку".
Вартість рідкісноземельних металів, залежно від від виду, становить від десятків то тисяч доларів за кілограм, каже Локтєв. Але щоб розробляти родовища та видобувати рідкісноземельні метали потрібне дороговартісне обладнання, реактиви та інші коштовні прилади, команди спеціалістів. На думку Локтєва, щоб використовувати весь потенціал рідкісноземельних родовищ в Україні потрібно інвестувати щонайменше десятки мільярдів доларів.
Багато хто у Вашингтоні говорить, що США радше хотіли б бачити, що український титан використовується в західних чи американських винищувачах, або, можливо, в українських, ніж десь ще.
Що таке "ніж десь ще"?
Мабуть ось воно -
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