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Сенат Румынии одобрил закон о сбивании беспилотников на территории страны

В Румынии упал шахед

Сенат (верхняя палата парламента) Румынии одобрил два законопроекта, которые позволяют сбивать беспилотники и мирное проведение военных миссий и операций на территории румынского государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства был одобрен 78 голосами "за", 11 было "против" и 2 воздержались.

Законопроект о мирном проведении военных миссий и операций на территории румынского государства был проголосован 80 голосами "за", 12 "против" и 2 воздержались.

"Первый закон регулирует сбивание несанкционированных дронов, которые нарушают воздушное пространство Румынии. Второй закон позволяет более эффективное сотрудничество румынской армии с партнерами по НАТО на национальной территории, в военных миссиях и операциях в мирное время", - сообщил временно исполняющий обязанности главы Сената Мирча Абрудян.

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Напоминаем, на территории Румынии неоднократно фиксировались падения беспилотников после атак РФ на украинские порты в Одесской области.

Автор: 

беспилотник (3529) Румыния (1086) дроны (3841) Шахед (936)


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Топ комментарии
+15
Так і запишемо - в разі нападу на Румунію, вони ухвалять рішення відкрити вогонь у відповідь через 3 роки.
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26.02.2025 22:34
+12
******* яка сміливість! А якщо ********* нападе на Румунію, дозвіл на збройний опір, мабуть, будуть кілька місяців узгоджувати!
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26.02.2025 22:36
+10
Аааа, для цього і дозвіл був потрібен. Ось цікаво скільки разів путін вже пожалкував, що вперся в Україну. Точно за 3 роки пів НАТО відрізав.
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26.02.2025 22:29
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Аааа, для цього і дозвіл був потрібен. Ось цікаво скільки разів путін вже пожалкував, що вперся в Україну. Точно за 3 роки пів НАТО відрізав.
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26.02.2025 22:29 Ответить
Круті хлопці ці нащадки римських легіонерів!
І прор@шистську сvолоту заарештували, не те, що zeмародерня цілується з опзж, замість буцегарню їм на пожиттєве
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26.02.2025 22:30 Ответить
Отакоі, ті 3 дня Київ брали, ці 3 дні закон ухвалювали, мабудь під час 2 світовоі румуни зрозуміли шо вони воювали не на ті стороні в 48 мабудь!!!
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26.02.2025 22:31 Ответить
Так і запишемо - в разі нападу на Румунію, вони ухвалять рішення відкрити вогонь у відповідь через 3 роки.
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26.02.2025 22:34 Ответить
Якщо сенат проголосує..
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26.02.2025 22:58 Ответить
******* яка сміливість! А якщо ********* нападе на Румунію, дозвіл на збройний опір, мабуть, будуть кілька місяців узгоджувати!
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26.02.2025 22:36 Ответить
А якщо росія заявить, що це МВО (мирна військова операція) - то все ОК, можна.
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26.02.2025 23:24 Ответить
3 роки тільки пройшло, навіщо так поспішати…
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26.02.2025 22:36 Ответить
о так, мамалиги-воювателі під'їхали.
де ж ви були три роки тому?
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26.02.2025 22:37 Ответить
Безуглість румунського Сенату потроху підбирається до нашої Ради.
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26.02.2025 22:37 Ответить
а чи не занадто поспішне рішення?
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26.02.2025 22:39 Ответить
Та навіщо так радикально.

Давайте по кожному шахеду зібрання сенату, голосування, і якщо всі за - то цей конкретний шахед можна збивати.
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26.02.2025 22:42 Ответить
З НАТО-й забули узгодити!
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26.02.2025 22:45 Ответить
Тут потрiбен всенарiдний референдум!
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26.02.2025 22:44 Ответить
Закон румини то ухвалили про збиттся кацапських штахетів,
а чи будуть вони виконувати цей закон ,
побачимо !!
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26.02.2025 22:52 Ответить
ніхрєна ж собі! оце оперативно! величезна вам шана за сміливість та безкомпромісність!
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26.02.2025 22:55 Ответить
Надеюсь будут сбивать
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26.02.2025 23:01 Ответить
И ТАМ АРМЯНИ !?)
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26.02.2025 23:06 Ответить
Якщо балістика то ні? Тобто безпілотники,горобці і більше нічого.
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26.02.2025 23:30 Ответить
ПРОКИНУЛИСЯ!

Таким чином, їх можливо було ТРИ РОКИ, безкарно, "гібридно" БОМБИТИ?
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26.02.2025 23:30 Ответить
Україна чи приймала такий потрібний закон???
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27.02.2025 02:49 Ответить
А без закону при порушенні повітряного румунського простору румунські солдати повинні були просто дивитись в небо.
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27.02.2025 03:29 Ответить
Та ви шо .....куколди срані
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27.02.2025 06:28 Ответить
тепер на позачерговій сесії треба визначитись якими саме силами та засобами, з"ясувати точки їх розташування, рівень потужності прожекторів та склад МВГ поособово
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27.02.2025 07:23 Ответить
 
 