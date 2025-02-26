Сенат Румынии одобрил закон о сбивании беспилотников на территории страны
Сенат (верхняя палата парламента) Румынии одобрил два законопроекта, которые позволяют сбивать беспилотники и мирное проведение военных миссий и операций на территории румынского государства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Законопроект о контроле за использованием национального воздушного пространства был одобрен 78 голосами "за", 11 было "против" и 2 воздержались.
Законопроект о мирном проведении военных миссий и операций на территории румынского государства был проголосован 80 голосами "за", 12 "против" и 2 воздержались.
"Первый закон регулирует сбивание несанкционированных дронов, которые нарушают воздушное пространство Румынии. Второй закон позволяет более эффективное сотрудничество румынской армии с партнерами по НАТО на национальной территории, в военных миссиях и операциях в мирное время", - сообщил временно исполняющий обязанности главы Сената Мирча Абрудян.
Напоминаем, на территории Румынии неоднократно фиксировались падения беспилотников после атак РФ на украинские порты в Одесской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І прор@шистську сvолоту заарештували, не те, що zeмародерня цілується з опзж, замість буцегарню їм на пожиттєве
де ж ви були три роки тому?
Давайте по кожному шахеду зібрання сенату, голосування, і якщо всі за - то цей конкретний шахед можна збивати.
а чи будуть вони виконувати цей закон ,
побачимо !!
Таким чином, їх можливо було ТРИ РОКИ, безкарно, "гібридно" БОМБИТИ?