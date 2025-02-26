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Новости Война
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В течение дня захватчики обстреляли 12 громад Сумщины, пострадали три человека, повреждены дома и автомобили

На Сумщине есть раненые в результате обстрелов РФ

В течение среды, 26 февраля, российские захватчики совершили 138 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 232 взрыва на территории 12 громад области. Пострадали три человека.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Николаевская громада: враг бил из РСЗО 4 взрыва. В результате обстрела два человека получили ранения. Повреждены помещения лицея, 13 частных домов и 4 гражданских автомобиля;
  • Глуховская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА и пуск КАБов. В результате обстрела 1 гражданское лицо получило ранения. Повреждены 2 гражданских автомобиля, 2 частных дома, 3 нежилых помещения;
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов, FPV-дронами и сбросил ВОГ с БпЛА;
  • Великописаревская громада: россияне ударили из минометов, артиллерии, FPV-дронами и сбросили ВОГ с БпЛА. Также был авиационный обстрел НАР;
  • Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, атака FPV-дронов;
  • Шалыгинская громада: осуществлены минометные обстрелы, сброс ВОГ с БпЛА, атака FPV-дрона;
  • Хотинская громада: осуществлен пуск КАБа, атака FPV-дронов, минометные обстрелы, артиллерийский обстрел, сброс ВОГ с БпЛА;
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии, минометов, FPV-дронами и сбросили ВОГ с БпЛА;
  • Середино-Будская громада: произошла атака FPV-дронов, минометный обстрел, артиллерийские обстрелы;
  • Эсманская громада: нанесена атака FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА, минометные обстрелы;
  • Новослободская громада: зафиксирована атака FPV-дронов;
  • Хутор-Михайловская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.

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обстрел (26872) Сумская область (2996) война в Украине (3459)


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А з Басівки кацапів виперли , чи ні ...?!
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26.02.2025 23:31 Ответить
ага, а на брифінгу - Суми врятовані курською операцією від бомбардування.
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27.02.2025 02:45 Ответить
 
 