В течение дня захватчики обстреляли 12 громад Сумщины, пострадали три человека, повреждены дома и автомобили

В течение среды, 26 февраля, российские захватчики совершили 138 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 232 взрыва на территории 12 громад области. Пострадали три человека.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Николаевская громада: враг бил из РСЗО 4 взрыва. В результате обстрела два человека получили ранения. Повреждены помещения лицея, 13 частных домов и 4 гражданских автомобиля ;

; Глуховская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА и пуск КАБов. В результате обстрела 1 гражданское лицо получило ранения. Повреждены 2 гражданских автомобиля, 2 частных дома, 3 нежилых помещения ;

; Краснопольская громада: враг бил из минометов, FPV-дронами и сбросил ВОГ с БпЛА;

Великописаревская громада: россияне ударили из минометов, артиллерии, FPV-дронами и сбросили ВОГ с БпЛА. Также был авиационный обстрел НАР;

Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, атака FPV-дронов;

Шалыгинская громада: осуществлены минометные обстрелы, сброс ВОГ с БпЛА, атака FPV-дрона;

Хотинская громада: осуществлен пуск КАБа, атака FPV-дронов, минометные обстрелы, артиллерийский обстрел, сброс ВОГ с БпЛА;

Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии, минометов, FPV-дронами и сбросили ВОГ с БпЛА;

Середино-Будская громада: произошла атака FPV-дронов, минометный обстрел, артиллерийские обстрелы;

Эсманская громада: нанесена атака FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА, минометные обстрелы;

Новослободская громада: зафиксирована атака FPV-дронов;

Хутор-Михайловская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.

Читайте также: Армия РФ ударила по Глухову КАБами: повреждены оптовая база и пожарная часть (обновлено)