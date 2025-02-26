В течение дня захватчики обстреляли 12 громад Сумщины, пострадали три человека, повреждены дома и автомобили
В течение среды, 26 февраля, российские захватчики совершили 138 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 232 взрыва на территории 12 громад области. Пострадали три человека.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Николаевская громада: враг бил из РСЗО 4 взрыва. В результате обстрела два человека получили ранения. Повреждены помещения лицея, 13 частных домов и 4 гражданских автомобиля;
- Глуховская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА и пуск КАБов. В результате обстрела 1 гражданское лицо получило ранения. Повреждены 2 гражданских автомобиля, 2 частных дома, 3 нежилых помещения;
- Краснопольская громада: враг бил из минометов, FPV-дронами и сбросил ВОГ с БпЛА;
- Великописаревская громада: россияне ударили из минометов, артиллерии, FPV-дронами и сбросили ВОГ с БпЛА. Также был авиационный обстрел НАР;
- Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, атака FPV-дронов;
- Шалыгинская громада: осуществлены минометные обстрелы, сброс ВОГ с БпЛА, атака FPV-дрона;
- Хотинская громада: осуществлен пуск КАБа, атака FPV-дронов, минометные обстрелы, артиллерийский обстрел, сброс ВОГ с БпЛА;
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии, минометов, FPV-дронами и сбросили ВОГ с БпЛА;
- Середино-Будская громада: произошла атака FPV-дронов, минометный обстрел, артиллерийские обстрелы;
- Эсманская громада: нанесена атака FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА, минометные обстрелы;
- Новослободская громада: зафиксирована атака FPV-дронов;
- Хутор-Михайловская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.
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Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий26.02.2025 23:31 Ответить Мне нравится 0
Блукач Світами
показать весь комментарий27.02.2025 02:45 Ответить Мне нравится 0
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