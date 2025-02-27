Враг атаковал позиции Сил обороны в Волчанске, проводил штурмы в районах Константинополя и Раздольного, - ОСГВ "Хортиця"
На востоке враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Несмотря на все украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОСГВ "Хортиця".
На Харьковском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в Волчанске: успеха не имел.
На Купянском направлении также безуспешно подразделения российской армии пытались прорвать нашу оборону возле Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении оккупанты штурмовали позиции наших войск неподалеку Колодязов. Ухудшение тактического положения не допущено.
На Сиверском направлении противник атаковал наши укрепления в районе Верхнекаменского: понес потери, отошел.
На Краматорском и Торецком направлениях продолжались бои в городской застройке Часова Яра, Торецка, в районах Ступочек и Крымского. Наши подразделения не допустили ухудшения тактического положения.
На Покровском направлении оккупанты пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать наши оборонительные порядки в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Котлиное, Удачное и Надиевка. Продолжаются бои в Лисовке, Песчаном и Даченском. Для доставки штурмовых подразделений к нашим позициям неподалеку Успеновки противник применил три автомобиля, которые были уничтожены огнем нашей артиллерии.
На Новопавловском направлении враг проводил штурмовые действия в районах Константинополя и Раздольного. Неподалеку Бурлацкого пытался переместить личный состав квадроциклами, два из которых были уничтожены. Наши воины продолжают сдерживать силы противника.
Потери оккупантов за сутки
В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" потери врага за 26 февраля составляют:
- личного состава - 877;
- танков - 8;
- боевых бронемашин - 8;
- пушек и минометов - 52;
- реактивных систем залпового огня - 1;
- противотанковых средств - 2;
- автомобильной техники - 94;
- специальной техники - 65;
- средств РЭБ - 5;
- пунктов управления БПЛА - 8;
- укрытий - 164;
- складов боеприпасов - 7;
- складов ГСМ - 1.
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Україна глушить російські КАБи по всій лінії фронту, зводячи нанівець одну з головних переваг росії на полі бою. Тепер, щоб завдати удару по одній цілі, ворогові доводиться використовувати до 16 плануючих авіабомб. Ще 2024 року російська авіація щодня скидала до сотні плануючих авіабомб по всій лінії фронту, https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/02/26/ukraine-is-jamming-russian-glide-bombs-all-along-the-front-line-erasing-one-of-russias-main-battlefield-advantages/ інформує ресурс Forbes.
Ще рік тому наведені із супутників КАБи були "чудо-зброєю" окупантів, а ЗСУ практично не мали контрзаходів. Після удару плануючих авіабомб зазвичай у бій йшла російська піхота, щоб захопити той чи інший опорний пункт ЗСУ. Саме така тактика і допомогла торік окупувати Авдіївку. Проте майже рік армія путіна застрягла в районі Покровська і не може просунутися у бік міста. "Золота ера божественних авіабомб виявилася недовговічною", - заявив адмін Z-пабліки Fighterbomber. Авіабомби все ще скидає російська авіація на прифронтові міста, проте є одна проблема. Лінія фронту так перенасичена радіоглушилками ЗСУ, що авіабомби втрачають зв'язок із супутником. Без постійного з'єднання для корекції курсу КАБи мають тенденцію відхилятися і безпечно вибухати десь у полях. Тепер для ураження якоїсь однієї конкретної цілі армії путіна доводиться скидати до 16 авіабомб, скаржиться той самий канал Fighterbomber. І хоча самі авіабомби не такі й дорогі (близько 25 тисяч доларів за одиницю), проте дорого обходиться підняття у повітря літаків "Су". Інтенсивне глушіння з боку України також зупинило багато російських безпілотників, змусивши зневірених російських операторів перейти на дорожчі оптоволоконні безпілотники, які відправляють і приймають сигнали довгими тонкими кабелями, а не радіо.
Глушення фактично виконало те, чого українські ВПС намагалися добитися за допомогою своїх дорогих, вразливих батарей "С-300", Patriot та SAMP/T "земля - повітря", які можуть уражати російські літаки, але завжди були надто нечисленні, щоб повністю захистити лінію фронту та українські міста. Експерти кажуть, що глушить радіосигнали ЗСУ та російська армія, проте ворожі глушилки не такі ефективні. Не менш важливо, що найкращі українські ********** - плануючі бомби Joint Direct Attack Munition і Hammer - включають наведення GPS, але також мають резервні інерційні навігаційні системи, які повністю автономні і, таким чином, несприйнятливі до перешкод.
Аналітик Марк Шнайдер у своєму есе для Proceedings, професійного журналу ВМС США, за 2022 рік дійшов висновку, що точність російських ракет найчастіше становить лише десяту частину від точності, яку заявляють їхні творці.