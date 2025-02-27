Враг атаковал позиции Сил обороны в Волчанске, проводил штурмы в районах Константинополя и Раздольного, - ОСГВ "Хортиця"

На востоке враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Несмотря на все украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОСГВ "Хортиця".

На Харьковском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в Волчанске: успеха не имел.

На Купянском направлении также безуспешно подразделения российской армии пытались прорвать нашу оборону возле Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали позиции наших войск неподалеку Колодязов. Ухудшение тактического положения не допущено.

На Сиверском направлении противник атаковал наши укрепления в районе Верхнекаменского: понес потери, отошел.

На Краматорском и Торецком направлениях продолжались бои в городской застройке Часова Яра, Торецка, в районах Ступочек и Крымского. Наши подразделения не допустили ухудшения тактического положения.

На Покровском направлении оккупанты пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать наши оборонительные порядки в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Котлиное, Удачное и Надиевка. Продолжаются бои в Лисовке, Песчаном и Даченском. Для доставки штурмовых подразделений к нашим позициям неподалеку Успеновки противник применил три автомобиля, которые были уничтожены огнем нашей артиллерии.

На Новопавловском направлении враг проводил штурмовые действия в районах Константинополя и Раздольного. Неподалеку Бурлацкого пытался переместить личный состав квадроциклами, два из которых были уничтожены. Наши воины продолжают сдерживать силы противника.

Потери оккупантов за сутки

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" потери врага за 26 февраля составляют:

личного состава - 877;

танков - 8;

боевых бронемашин - 8;

пушек и минометов - 52;

реактивных систем залпового огня - 1;

противотанковых средств - 2;

автомобильной техники - 94;

специальной техники - 65;

средств РЭБ - 5;

пунктов управления БПЛА - 8;

укрытий - 164;

складов боеприпасов - 7;

складов ГСМ - 1.

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