Макрон не смог убедить Трампа предоставить гарантии безопасности Украины, визит был бесполезным, - Politico
Президент Франции Эмманюэль Макрон не смог получить конкретных заверений от Дональда Трампа относительно гарантий безопасности США для Украины. В Евросоюзе обеспокоены.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Так, отмечает издание со ссылкой на дипломата ЕС, Макрон заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний относительно механизма безопасности.
"Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется", - говорит собеседник.
Администрация Трампа дала понять, что войска США не будут участвовать в миротворческой миссии, однако в Европе не теряют надежды, что США смогут предложить другую поддержку. Например, ПВО, логистику, разведданные.
"Это была пустая трата времени", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя визит Макрона в Белый дом.
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чи ти не читав і не слухав виступів рудого донні?
В своем блоге Unqualified Reservations , который он писал с 2007 по 2014 год, и в своем более позднем информационном бюллетене Gray Mirror , который он начал в 2020 году, он утверждает, что американская https://en.m.wikipedia.org/wiki/Democracy демократия - это неудачный эксперимент https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-Vox-Aug16-MoreThanWarmedOver-5 [ 5 ] , который следует заменить подотчетной https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monarchy монархией , похожей на структуру управления корпораций. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-6 [ 6 ] В 2002 году Ярвин начал работу над личным программным проектом, который в конечном итоге стал сетевой вычислительной платформой https://en.m.wikipedia.org/wiki/Urbit Urbit . В 2013 году он стал соучредителем компании Tlon для надзора за проектом Urbit и помогал руководить им до 2019 года. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-FOOTNOTESmithBurrows2021152-7 [ 7 ]
Ярвина описывают как «неореакционера», «неомонархиста https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monarchist » и « https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neo-feudalism неофеодалиста », который «видит в https://en.m.wikipedia.org/wiki/Liberalism либерализме создание https://en.m.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism тоталитарной системы, подобной https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Matrix Матрице , и хочет заменить американскую демократию своего рода https://en.m.wikipedia.org/wiki/Technocracy техномонархией ». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-8 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-8 8 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-8 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-VoxMonarchist-9 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-VoxMonarchist-9 9 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-VoxMonarchist-9 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:2-10 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:2-10 10 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:2-10 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-11 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-11 11 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-11 ] Он защищал институт https://en.m.wikipedia.org/wiki/Slavery рабства и предполагал, что некоторые расы могут быть более склонны к рабству, чем другие. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-12 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-12 12 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-12 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-13 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-13 13 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-13 ] Он утверждал, что у белых людей https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient IQ выше, чем у черных, но не считает себя белым националистом. Он критикует программы США https://en.m.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement по гражданским правам и называет движение за гражданские права «индустрией черной ярости». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-14 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-14 14 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-14 ]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism https://en.m.wikipedia.org/wiki/Technocracy https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-8 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-VoxMonarchist-9 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:2-10 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-11 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Slavery https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-12 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-13 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient https://en.m.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-14
Ярвин оказал влияние на некоторых видных инвесторов https://en.m.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley Кремниевой долины и политиков- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) республиканцев , а венчурный капиталист https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel Питер Тиль был назван его «самым важным контактом». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-FOOTNOTETait2019200-15 [ 15 ] Политический стратег https://en.m.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon Стив Бэннон читал и восхищался его работой. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-FOOTNOTETait2019199-16 [ 16 ] Вице-президент США https://en.m.wikipedia.org/wiki/JD_Vance Дж. Д. Вэнс«сам называл Ярвина своим влиянием». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-auto1-17 [ 17 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-auto2-18 [ 18 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-19 [ 19 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Anton Майкл Антон, директор https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_State Государственного департамента https://en.m.wikipedia.org/wiki/Director_of_Policy_Planning по планированию политики во время https://en.m.wikipedia.org/wiki/Second_presidency_of_Donald_Trump второго президентства Трампа , также обсуждал идеи Ярвина. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:1-20 [ 20 ] В январе 2025 года Ярвин посетил инаугурационный гала-концерт Трампа в Вашингтоне; https://en.m.wikipedia.org/wiki/Politico Politicoсообщило, что он был «неофициальным почетным гостем» из-за его «огромного влияния на правых сторонников https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trumpian Трампа».
Вгалі ми чули від трампа, під час зустрічі туж саму фразу: Ми повернемо свої гроші...
они нашли друг друга.как в свое время гитлер и сталин, а это ведет к неминуемой третьей мировой, хотя по факту она УЖЕ идет с 2014 года или даже с 2008 с нападения на Грузию
вивчи спочатку матчастину хлопчику, що там відбувалося, а потім коментуй новини на поважному сайті. Інакше твій папірець лише підтверджує факт про кончених дебілів.