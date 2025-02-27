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Макрон не смог убедить Трампа предоставить гарантии безопасности Украины, визит был бесполезным, - Politico

Макрон не смог убедить Трампа предоставить гарантии безопасности Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон не смог получить конкретных заверений от Дональда Трампа относительно гарантий безопасности США для Украины. В Евросоюзе обеспокоены.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Так, отмечает издание со ссылкой на дипломата ЕС, Макрон заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний относительно механизма безопасности.

"Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется", - говорит собеседник.

Администрация Трампа дала понять, что войска США не будут участвовать в миротворческой миссии, однако в Европе не теряют надежды, что США смогут предложить другую поддержку. Например, ПВО, логистику, разведданные.

"Это была пустая трата времени", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя визит Макрона в Белый дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Трампа не будет содержать гарантий будущей помощи в войне, - WSJ

Автор: 

Евросоюз (17060) Трамп Дональд (5075) Макрон Эмманюэль (1295) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+21
Ху...ло святкує перемогу свого агента над європою
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27.02.2025 11:10
+19
Що ж мудрий американський народ обрав це руде опудало на якому висіло понад 30 кримінальних справ, невіглас якому подобаются диктатори ,це яка ганьба коли американці в ООН голосували з терористами і маргіналами за те що б не називати росію агресором такого президента ще не було він явно хоче знищити всі демократичні інститути ведучи США до диктатури ,а республіканська партія перетворилась на стадо баранів.
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27.02.2025 11:18
+16
Тому що Тампакс виконує план ***** по захопленню України. Ось вам і всі переговори. Нам потрібно дистанціюватись від Тромба якого доречі вже в сша називають расистом. Без згоди України Тромб продасть ***** лише повітря і втратить рештки свого авторитету, особливо після краху на американських біржах. А там скоро вибори в Конгрес і республіканці завдяки діяльності і ідіотизму Тромба пролітають як фонера над Парижем.
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27.02.2025 11:14
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Правила форума Совет форумчан
То нехай дає ракети, вони більш переконливі
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27.02.2025 11:08 Ответить
підписувати угоду щоб потішити его тармпа і розказувати українцям що ми американців обдуримо якщо що це повна хрінь.
якщо ви не хочете віддавати вашу дочку в бордель то ви не станете жодних угод підписувати, ані рамкових ані кінцевих.
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27.02.2025 11:09 Ответить
Не згоден. Іноді просто треба виграти час.
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27.02.2025 11:35 Ответить
А шо ви хотіли - щоб він не виконав наказ куратора з лубянки?
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27.02.2025 11:09 Ответить
Ху...ло святкує перемогу свого агента над європою
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27.02.2025 11:10 Ответить
біснуватого може заспокоїти тільки "смірітєльная рубашка", але краще - лоботомія.
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27.02.2025 11:10 Ответить
... С трампонацией черепушки!...
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27.02.2025 11:14 Ответить
Смертельна сорочка.
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27.02.2025 11:23 Ответить
Краще куля в лоб.
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27.02.2025 15:55 Ответить
еміку, так у рудого донні друг "владімір" @уйло.
чи ти не читав і не слухав виступів рудого донні?
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27.02.2025 11:10 Ответить
Якщо у Доні друган *****.То хто є Доні?
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27.02.2025 11:26 Ответить
Тому що Тампакс виконує план ***** по захопленню України. Ось вам і всі переговори. Нам потрібно дистанціюватись від Тромба якого доречі вже в сша називають расистом. Без згоди України Тромб продасть ***** лише повітря і втратить рештки свого авторитету, особливо після краху на американських біржах. А там скоро вибори в Конгрес і республіканці завдяки діяльності і ідіотизму Тромба пролітають як фонера над Парижем.
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27.02.2025 11:14 Ответить
Именно так. Зеленский прямо сейчас спасает имидж Трампа как переговорщика. Зачем?
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27.02.2025 11:27 Ответить
Іменно так. Зараз кожне слово Зеленського де він говорить що згоден на компроміси, американські і рашистські журналюги підхоплюють і розкручують так що рашистські акції ростуть як на дріжджах. Всі ці переговори це на користь тільки Тромбу і рашистам
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27.02.2025 11:44 Ответить
Бо гопстоп. Або ти рятуєш імідж рудому балаболу, або Україна стає ворогом США.
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27.02.2025 12:31 Ответить
Не факт. Можливо, якраз ***** виконує план трампоза по захопленню України. Тут багато питань. Занадто багатьом ця війна на користь. Повинен бути спільний ідеолог. От тільки - хто він?
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27.02.2025 12:30 Ответить
Судячи з того що сша вірять що Сосія буде воювати з Китаєм, сша і штовхає постійно Україну підросійську окупацію. Тому що Сосії для війни з Китаєм потрібно багато солдат і ресурсів які і хочуть поповнити за рахунок України. Бо навряд чи Україна в здоровому глузді і будучи незалежною чи даже знаходячись в Європейському альянсі буде воювати за рашистів з китайцями.
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27.02.2025 12:37 Ответить
Кертис Ярвин це ідеолог Трампа та технофашистів
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27.02.2025 15:09 Ответить
Кертис Гай Ярвин (родился в 1973), также известный под https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pen_name псевдонимом Менсиус Молдбаг , американский https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blogger блоггер . Он известен, наряду с философом https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nick_Land Ником Лэндом , тем, что основал https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anti-egalitarian антиэгалитарное и https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anti-democratic антидемократическое философское движение, известное как https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dark_Enlightenment Темное Просвещение или неореакционное движение (NRx).

В своем блоге Unqualified Reservations , который он писал с 2007 по 2014 год, и в своем более позднем информационном бюллетене Gray Mirror , который он начал в 2020 году, он утверждает, что американская https://en.m.wikipedia.org/wiki/Democracy демократия - это неудачный эксперимент https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-Vox-Aug16-MoreThanWarmedOver-5 [ 5 ] , который следует заменить подотчетной https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monarchy монархией , похожей на структуру управления корпораций. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-6 [ 6 ] В 2002 году Ярвин начал работу над личным программным проектом, который в конечном итоге стал сетевой вычислительной платформой https://en.m.wikipedia.org/wiki/Urbit Urbit . В 2013 году он стал соучредителем компании Tlon для надзора за проектом Urbit и помогал руководить им до 2019 года. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-FOOTNOTESmithBurrows2021152-7 [ 7 ]

Ярвина описывают как «неореакционера», «неомонархиста https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monarchist » и « https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neo-feudalism неофеодалиста », который «видит в https://en.m.wikipedia.org/wiki/Liberalism либерализме создание https://en.m.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism тоталитарной системы, подобной https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Matrix Матрице , и хочет заменить американскую демократию своего рода https://en.m.wikipedia.org/wiki/Technocracy техномонархией ». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-8 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-8 8 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-8 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-VoxMonarchist-9 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-VoxMonarchist-9 9 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-VoxMonarchist-9 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:2-10 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:2-10 10 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:2-10 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-11 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-11 11 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-11 ] Он защищал институт https://en.m.wikipedia.org/wiki/Slavery рабства и предполагал, что некоторые расы могут быть более склонны к рабству, чем другие. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-12 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-12 12 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-12 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-13 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-13 13 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-13 ] Он утверждал, что у белых людей https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient IQ выше, чем у черных, но не считает себя белым националистом. Он критикует программы США https://en.m.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement по гражданским правам и называет движение за гражданские права «индустрией черной ярости». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-14 [ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-14 14 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-14 ]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism https://en.m.wikipedia.org/wiki/Technocracy https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-8 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-VoxMonarchist-9 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:2-10 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-11 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Slavery https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-12 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-13 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient https://en.m.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-14

Ярвин оказал влияние на некоторых видных инвесторов https://en.m.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley Кремниевой долины и политиков- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States) республиканцев , а венчурный капиталист https://en.m.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel Питер Тиль был назван его «самым важным контактом». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-FOOTNOTETait2019200-15 [ 15 ] Политический стратег https://en.m.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon Стив Бэннон читал и восхищался его работой. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-FOOTNOTETait2019199-16 [ 16 ] Вице-президент США https://en.m.wikipedia.org/wiki/JD_Vance Дж. Д. Вэнс«сам называл Ярвина своим влиянием». https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-auto1-17 [ 17 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-auto2-18 [ 18 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-19 [ 19 ] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Anton Майкл Антон, директор https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_State Государственного департамента https://en.m.wikipedia.org/wiki/Director_of_Policy_Planning по планированию политики во время https://en.m.wikipedia.org/wiki/Second_presidency_of_Donald_Trump второго президентства Трампа , также обсуждал идеи Ярвина. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curtis_Yarvin#cite_note-:1-20 [ 20 ] В январе 2025 года Ярвин посетил инаугурационный гала-концерт Трампа в Вашингтоне; https://en.m.wikipedia.org/wiki/Politico Politicoсообщило, что он был «неофициальным почетным гостем» из-за его «огромного влияния на правых сторонников https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trumpian Трампа».
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27.02.2025 18:12 Ответить
дурень думкою багатіє...
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27.02.2025 19:42 Ответить
Шо ж иого турбуватись - Трамп сказав шо віина в Європі то и іи потрібно підключатись
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27.02.2025 11:14 Ответить
Багато хто весь час старається побачити якийсь таємний, хитрий план агента фсб "Краснова", а він просто виконує накази кремлівського чмурла.
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27.02.2025 11:15 Ответить
А трамп взагалі усвідомлював про що мова... ? І взагалі, що з ним розмовляють... ?
Вгалі ми чули від трампа, під час зустрічі туж саму фразу: Ми повернемо свої гроші...
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27.02.2025 11:16 Ответить
9-го травня вся чіпуха буде в зборі і той дебілкуватий Доньо, скорше за все буде.Якщо Україна їм там не зробить салют, то немає сенсу в існуванні держави-терпіли.
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27.02.2025 11:16 Ответить
Оце рівень сприйняття неназваного чиновника, чи чергова маніпуляція ******** "ЗМІ". Нічого марного у світі не буває, все має свої причини й наслідки. Навіть якщо ви нічого не будете робити, все одо будете мати наслідки, своєї бездіяльності...
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27.02.2025 11:17 Ответить
ви філософ))
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27.02.2025 18:08 Ответить
Жадность, зависть, лживость и подлость . мания величия (жажда власти). трамп и путин это два сапога пара.

они нашли друг друга.как в свое время гитлер и сталин, а это ведет к неминуемой третьей мировой, хотя по факту она УЖЕ идет с 2014 года или даже с 2008 с нападения на Грузию
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27.02.2025 11:17 Ответить
І знову Стурбовані.Нам необхідно не турбуватись , а робити свою Справу. Бо правда в Силі. А коли думають , що сильні , то вони уже слабкі , бо є сильніші.Но не буть при цьому подлим, а мати свою думку і її відстоювать. Подивіться на голосування в ООН.
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27.02.2025 11:17 Ответить
Що ж мудрий американський народ обрав це руде опудало на якому висіло понад 30 кримінальних справ, невіглас якому подобаются диктатори ,це яка ганьба коли американці в ООН голосували з терористами і маргіналами за те що б не називати росію агресором такого президента ще не було він явно хоче знищити всі демократичні інститути ведучи США до диктатури ,а республіканська партія перетворилась на стадо баранів.
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27.02.2025 11:18 Ответить
Можливо на жаль це наслідок зворотної сторони прогресу в технологіях. Не останню, якщо не першу роль в наш час грають соцмережі, невміння фільтрувати інформацію, тощо. Маск купив перед виборами Twitter, не будемо забувати про свої вибори з "державою в смартфоні", та ж Румунія, де було пряме втручання росії, поява купи ультраправих проросійських партійок в Європі. Штучний інтелект розвивається, людський - падає.
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27.02.2025 12:01 Ответить
Невміння фільтрувати - то наслідок деградації людства. Що робити в тих соцмережах, де лайно лайном поганяє? На біса мені той твіттер, фб і решта? Забивати голову?
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27.02.2025 12:36 Ответить
Кого "мудрий американський нарід обрав" - це проблема цього народу. Я ще не чув ні одного натяку з американської сторони, кого обрав українсьий "мудрий"нарід в 2019-му. Так, що дивіться в корінь зла, а не вказуйте іншим
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27.02.2025 14:37 Ответить
а це Україна забрала у сша 3ій потеніал зброї в світі чи навпаки?? то дійсно хай піндоси стулять пельку
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27.02.2025 18:10 Ответить
Америка забрала ЯЗ, чи Україна віддала ЯЗ кацапії?
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27.02.2025 18:33 Ответить
США наказало Україні віддати яз кацапії. Кончені дебіли
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27.02.2025 18:33 Ответить
Ну, про те, що українці "кончені дебіли" я з тобою згоден. А от інформацією про те, що Америка "наказала" країні віддати ЯЗ кацапії я неволодію і підтвердити правдивість твоїх лів не можу. Знаю тільки, що Америка надала Україні 600 млн. доларів на утилізацію цієї зброї. Що зробила Україна з цими коштами я не знаю. Але в осноному твій посил вірний. Дійсно укрїнці поступли як "кончені дебіли", раз пшли на такий розводняк.
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27.02.2025 21:47 Ответить
американець настільки тупий, що не зрозумів, що кончені дебіли - це саме американці?? буває...
вивчи спочатку матчастину хлопчику, що там відбувалося, а потім коментуй новини на поважному сайті. Інакше твій папірець лише підтверджує факт про кончених дебілів.
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28.02.2025 00:09 Ответить
Ну, кончений не конченй, а в пятницю Трамп покаже хто є хто.
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28.02.2025 03:05 Ответить
нічого він не покаже. Він ні на що не здатний. Слабак, собачка путіна
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28.02.2025 03:35 Ответить
Ну, час покаже. Укаїнський президент вже себе показав: сотні тисяч вбитих і покалічених, знищена країна, втрачена третина території.
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28.02.2025 05:26 Ответить
Трамп ніколи їх би і не дав, цеж не закривавлену Україну торбити , ***** може і послати . А тоді як ? Ніяких папирос від Миски не хватить .
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27.02.2025 11:20 Ответить
Європі вже давно час дорослішати
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27.02.2025 11:22 Ответить
замість того, щоб за швидке добивання подихаючої (завдяки Героям ЗСУ) вжЕ Московії, отримати нобелівську премію миру від вдячної Цивілізації, Трумп швидше отримає балалайку, ковпак блазня з бубенцями та палку ковбаси з "дефіцитними" яйцями від кацапів-людожерів...
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27.02.2025 11:23 Ответить
Може Європа вже зрозуміє, що треба як найшвидше розбудовувати ВПК. На США, поки два дебіла при владі, надії немає.
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27.02.2025 11:23 Ответить
ЄС треба переформатовувати у ВЕЄС - військово-економічний ЄС. Хто не згоден - копняка під зад. Всякі венгрії-нафіг з пляжу ще на стадії формування. Тоді буде зиск.
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27.02.2025 12:40 Ответить
якщо обмежити соціальні питання для бармалєїв, їх коханок і *********, то хватить на ракети бомби танки і все інше
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27.02.2025 11:24 Ответить
НАТО - не буде. Гарантій - не буде. То що буде? Тягнемо час за рахунок України, а там якось воно буде? Про що це все ля-ля взагалі?
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27.02.2025 11:27 Ответить
До обіцяного Подоляком розпаду паРашки залишилося кілька місяців...протримаємося..
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27.02.2025 11:31 Ответить
У Макрона таке хобі. Даремно тратити час на розмови з неадекватами. З ****** по телефону,з рудим уй@бком особисто.
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27.02.2025 11:31 Ответить
а що трамп ************, то не видно?
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27.02.2025 11:32 Ответить
тоді нічого підписувати не потрібно на рахунок рідкоземельних копалин.
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27.02.2025 11:39 Ответить
Двічі несудимого у нас теж вже обирали. Чим це закінчилося? Непокарене зло повертається з новою силою
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27.02.2025 11:44 Ответить
Kto bi samnevalsi , tromb-huilo 2.0
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27.02.2025 11:49 Ответить
Звикайте жити без американських гарантій.
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27.02.2025 11:57 Ответить
Ліберда симулює активну діяльність для прикриття паразитизму і деградації імені Сороса-Атталі.
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27.02.2025 12:34 Ответить
США впали на рівень країн третього світу, які гарантії? Україна й то більш надійні гарантії безпеки дати може.
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27.02.2025 12:34 Ответить
Що семіто-лібералізм робить з людським мозком. Це коли інститут ядерних досліджень розташований на проспекті Науки у Києві, а стаття про Макрона, який літав до Трампа.
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27.02.2025 12:40 Ответить
как можно переубедить тампона, если его яйца в кремле??? как и у бениного, Оманского Нарика...
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27.02.2025 13:32 Ответить
Это что же получается, Трамп и Зеля оба кремлёвские агенты?
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27.02.2025 13:37 Ответить
На себе головне не вийдіть. У кремлеботів завжди ***** всесильне і все контролює.
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27.02.2025 18:42 Ответить
Рудий клоун працює на рашку
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27.02.2025 13:40 Ответить
Европка сіла на сраку, халява скінчилась.
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27.02.2025 14:42 Ответить
Та тут вже домовитись нереально, тут або "deal", або показуй свою силу. Переконання в людяності і принципах демократії вже не працює. Працюють закони 90-х: ти або "криша", якій всі платять за кришування, або той, хто платить своїй "криші" за особисту безпеку...
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27.02.2025 15:04 Ответить
Украина так и не научилась разговаривать с слабым западом которые не надежные ни в чем, до сих пор украинцы наивные. Теперь президент дает возможность западу грабить Украину абсолютно ни чего не беря взамен.
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27.02.2025 15:23 Ответить
Ну, зараз рудий ще Стармера відшиє, може хоч тоді Європа нарешті усвідомить свою суб'єктність та почне "прокидатися"...
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27.02.2025 15:27 Ответить
И ЗЕ хочет сдать Украинские копалини БЕЗ гарантий этому рыжему п-расу ???
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27.02.2025 15:54 Ответить
Нічого,до Рудого на всіх крилах полетів картавий Лідор всього прогресивного людства,він там все підпише і все пояснить рудому старому ловеласу! Правда,прийдеться почекати у передбаннику у Трампа години 1,5....
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27.02.2025 16:10 Ответить
Ну як же марним? Всі французькі боти твіттера цілують макрона в сраку. Мовляв поставив Трампа на місце
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27.02.2025 18:40 Ответить
Убедить в чём-то дебила практически невозможно, это вам подтвердит любой психиатр.
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27.02.2025 20:16 Ответить
ну кабінет міністрів вже вирішив хто цю муйню підпише ... тому зрада вже майже реалізована,головне шоб через час, можно було б взяти за горло підписантів !!!
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27.02.2025 21:39 Ответить
 
 