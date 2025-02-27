Макрон не смог убедить Трампа предоставить гарантии безопасности Украины, визит был бесполезным, - Politico

Президент Франции Эмманюэль Макрон не смог получить конкретных заверений от Дональда Трампа относительно гарантий безопасности США для Украины. В Евросоюзе обеспокоены.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Так, отмечает издание со ссылкой на дипломата ЕС, Макрон заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний относительно механизма безопасности.

"Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется", - говорит собеседник.

Администрация Трампа дала понять, что войска США не будут участвовать в миротворческой миссии, однако в Европе не теряют надежды, что США смогут предложить другую поддержку. Например, ПВО, логистику, разведданные.

"Это была пустая трата времени", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя визит Макрона в Белый дом.

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