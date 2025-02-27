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В России школьникам провели урок патриотизма, где использовали символику украинских ССО. ФОТОрепортаж

В российской школе использовали украинскую эмблему ССО

В учебных заведениях РФ провели урок патриотизма, где местные школьники поздравили подразделения врага с днем ССО РФ, но при этом использовали символику украинских ССО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Сил Специальных Операций.

"Силы специальных операций ВСУ решили улучшить учебный процесс в школах врага. С помощью специалистов ССО в учебных заведениях РФ провели урок патриотизма, где местные школьники поздравили подразделения врага с днем ССО РФ", - говорится в сообщении.

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Что нарисовали школьники?

И вот что получилось: дети, не зная как на самом деле выглядит эмблема знаменитых ССО РФ (вежливых людей), создали целую коллекцию рисунков. Однако, изобразили эмблему Сил специальных операций Украины.

Российские школьники нарисовали эмблему украинских ССО для поздравления оккупантов
Российские школьники нарисовали эмблему украинских ССО для поздравления оккупантов
Российские школьники нарисовали эмблему украинских ССО для поздравления оккупантов
Российские школьники нарисовали эмблему украинских ССО для поздравления оккупантов

"Работаем дальше!", - добавили в ССО.

Автор: 

россия (95352) школа (3011) ССО (521)


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Топ комментарии
+17
Зайве підтвердження що являє собою кацапня. Безмозка біомаса. З дітьми зрозуміло. А вчителі? Хоча після історії з шапочками з фольги вже не дивно.
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27.02.2025 11:47
+16
- Дебилы, *****! (с)
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27.02.2025 11:43
+11
У пана Буданова довгі руки.
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27.02.2025 11:43
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- Дебилы, *****! (с)
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27.02.2025 11:43 Ответить
Поголовно ! І без значних виключень. Див. Nogu Svelo! - Формы Жизни
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27.02.2025 13:20 Ответить
Усе Ворують , - А наш Патреотизм НІ.Хотіли і зворовали Волонтерський Рух , - і що з цього вийшло Бачимо.
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27.02.2025 11:43 Ответить
У пана Буданова довгі руки.
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27.02.2025 11:43 Ответить
Зайве підтвердження що являє собою кацапня. Безмозка біомаса. З дітьми зрозуміло. А вчителі? Хоча після історії з шапочками з фольги вже не дивно.
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27.02.2025 11:47 Ответить
Так, це - русня. Вкрасти привабливе, надряпати цвяхом "сдєлано в россіі", видати за своє і одразу звинуватити колишнього господаря у крадіжці.
Одно позитивно: русня має нюх на речі, і якщо щось краде, значить це "щось" таки чогось варте. Погану річ русня не вкраде, погребує.
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27.02.2025 11:47 Ответить
Вчителька посивіла у всіх місцях. 🤣
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27.02.2025 11:53 Ответить
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27.02.2025 12:18 Ответить
Что с лишнехромосовных взять.
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27.02.2025 12:33 Ответить
Грьобані кацапи крім, як красти,Є грабувати та вбивати нічого не вміють.
І тут змавпували, як і зі своїм путлєрюгентом:
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27.02.2025 12:38 Ответить
після такого уроку "патріотизму" у місцевого фсб стане актуальною гарна українська пісня: "вчителько моя, зоре світова, звідки виглядати, де тебе знайти?"
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27.02.2025 12:49 Ответить
Дибилы, *****.
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27.02.2025 15:00 Ответить
 
 