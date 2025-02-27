В России школьникам провели урок патриотизма, где использовали символику украинских ССО. ФОТОрепортаж

В учебных заведениях РФ провели урок патриотизма, где местные школьники поздравили подразделения врага с днем ССО РФ, но при этом использовали символику украинских ССО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Сил Специальных Операций.

"Силы специальных операций ВСУ решили улучшить учебный процесс в школах врага. С помощью специалистов ССО в учебных заведениях РФ провели урок патриотизма, где местные школьники поздравили подразделения врага с днем ССО РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Кремль привлекает военных преступников к "воспитанию" детей на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Что нарисовали школьники?

И вот что получилось: дети, не зная как на самом деле выглядит эмблема знаменитых ССО РФ (вежливых людей), создали целую коллекцию рисунков. Однако, изобразили эмблему Сил специальных операций Украины.









"Работаем дальше!", - добавили в ССО.