В России школьникам провели урок патриотизма, где использовали символику украинских ССО. ФОТОрепортаж
В учебных заведениях РФ провели урок патриотизма, где местные школьники поздравили подразделения врага с днем ССО РФ, но при этом использовали символику украинских ССО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Сил Специальных Операций.
"Силы специальных операций ВСУ решили улучшить учебный процесс в школах врага. С помощью специалистов ССО в учебных заведениях РФ провели урок патриотизма, где местные школьники поздравили подразделения врага с днем ССО РФ", - говорится в сообщении.
Что нарисовали школьники?
И вот что получилось: дети, не зная как на самом деле выглядит эмблема знаменитых ССО РФ (вежливых людей), создали целую коллекцию рисунков. Однако, изобразили эмблему Сил специальных операций Украины.
"Работаем дальше!", - добавили в ССО.
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Одно позитивно: русня має нюх на речі, і якщо щось краде, значить це "щось" таки чогось варте. Погану річ русня не вкраде, погребує.
І тут змавпували, як і зі своїм путлєрюгентом: