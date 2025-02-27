Более 1,5 миллиона военнообязанных, признанных "ограниченно годными", должны пройти медосмотр до 5 июня, - Генштаб
Верховная Рада продлила срок проведения повторного медосмотра для более чем 1,5 млн военнообязанных до 5 июня 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На сегодня, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ориентировочное количество военнообязанных, которые обязаны пройти медицинское переобследование составляет более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что закон устанавливает обязанность для граждан в указанный срок самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, соответствующие уполномоченные органы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, с целью получения направления для проходже
Верховной Радой Украины 12 февраля принят закон о продлении срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан Украины, которые были признаны "ограниченно годными к военной службе", до 5 июня 2025 года.
Направление для прохождения военно-врачебной комиссии можно получить в мобильном приложении "Резерв+".
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Я ж бачу що ви ватних кровєй
але ні, є ще дух свободи і європейські прагнення в українців
Слухаю...
І полягає вона у вашій зраді на виборах. Навіщо ви обирали у владу людей, які привели сюди скажених собак. Може треба було думати про безпеку як адекватні країни у НАТО ?
хто вам тоді дохтур..
Одну соломину зламати легко, а великий пучок соломи ні (с) народна мудрість
Просто проігнорували виклик на перевірку щодо "липової" інвалідності Джерело: https://censor.net/ua/n3538206
Адже їм можна?
Цікаво, яку користь армія могла б мати з моїми реальними можливостями підіймати не більше 5 кг і потребою полежати після годинної прогулянки, про біг, стрибки, підтягування, віджимання на полігоні - мова взагалі не може йти.
До війни мав дивний статус "непридатний в мирний час, обмежено придатний у військовий" - скоріше за все - для чисельного балансу контингенту, який приписаний до військомату.
Мабуть з мене вийде одноразовий штурмовик, а ще більш вірогідно - оборонна точка, бо відступити я точно не зможу. Втім, раз гинуть діти, яким ще немає й 30 - буде за добре принаймні відволікти кулю чи дрона не себе, раз цього потребує наша країна. Втім, ще ліпше б - аби мене лишили в спокої, я маю двох малих дітей, дружину-інваліда (правда 3 групи) і на диво роботу, з якої можу нас якось прогодувати, так би мовити існую в власному світику, який може зруйнуватися навіть від протягу по спині, не лише від війни. То ж, звісно, доведеться коритися закону, але надія на таких, як я, у війні - це не дуже певна справа.
Втім, я був в окупації - там ще гірше, тут, принаймні, є якісь закони і власна армію - там лише вороги, свавілля і гарантована смерть. То ж я б обрав померти в власній армії. Але знову таки, я не даю порад, бо я напівмрець, якого тримає на цім світі обов'язок перед родиною.
Ситуація, коли сотні тисяч цивілістів в якості фольксштурму мобілізують і кидають в бій, а водночас 3-3,5 млн. військ.зобов. з досвідом служби в ЗСУ та силових структурах 3-й рік залишаються, переважно, у внутрішньому, а також зовнішньому тилу, інакше як спланованою диверсією не може бути ідентифікованою.
проте ви з Британії - вочевидь воєвака з воєвак. Родом хоч з України, чи з рашки-парашки, бо свинячою в нас дехто ще рохрає, проте все рідше й рідше.
инвалиды. и зачем нам такие депутаты, министры и вообще вся эта компания с такими "законами"? это фактически очередная диверсия на законодательном уровне, причем - повторная. (или очень тупая деза, но скорее всего - первое, потому как ничего приличного никто никогда из "властьимущих" не делал, вероятно - просто по тупости и жадности)