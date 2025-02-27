Более 1,5 миллиона военнообязанных, признанных "ограниченно годными", должны пройти медосмотр до 5 июня, - Генштаб

Верховная Рада продлила срок проведения повторного медосмотра для более чем 1,5 млн военнообязанных до 5 июня 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На сегодня, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ориентировочное количество военнообязанных, которые обязаны пройти медицинское переобследование составляет более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что закон устанавливает обязанность для граждан в указанный срок самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, соответствующие уполномоченные органы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, с целью получения направления для проходже

Верховной Радой Украины 12 февраля принят закон о продлении срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан Украины, которые были признаны "ограниченно годными к военной службе", до 5 июня 2025 года.

Направление для прохождения военно-врачебной комиссии можно получить в мобильном приложении "Резерв+".

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