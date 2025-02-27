РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8730 посетителей онлайн
Новости
14 722 145

Более 1,5 миллиона военнообязанных, признанных "ограниченно годными", должны пройти медосмотр до 5 июня, - Генштаб

Срок ВВК для

Верховная Рада продлила срок проведения повторного медосмотра для более чем 1,5 млн военнообязанных до 5 июня 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На сегодня, согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ориентировочное количество военнообязанных, которые обязаны пройти медицинское переобследование составляет более 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что закон устанавливает обязанность для граждан в указанный срок самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, соответствующие уполномоченные органы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, с целью получения направления для проходже

Верховной Радой Украины 12 февраля принят закон о продлении срока проведения повторного медицинского осмотра для граждан Украины, которые были признаны "ограниченно годными к военной службе", до 5 июня 2025 года.

Направление для прохождения военно-врачебной комиссии можно получить в мобильном приложении "Резерв+".

Читайте также: Военно-врачебные комиссии будут работать на базе гражданских медучреждений

Автор: 

Генштаб ВС (6186) военнослужащие (6096) медосмотр (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
А прокурори "інваліди" до якого числа мають пройти повторне обстеження,скільки з них підтвердили свою інвалідність?
показать весь комментарий
27.02.2025 14:06
+28
Продовжуйте далі -
- а через кілька днів - в СЗЧ ... але нікого не хвилює , що в результаті таких дій фронт людей так і не отримає ... пофігу - головне ж ТЦК свій план виконала !
показать весь комментарий
27.02.2025 14:18
+15
Проходь ше раз. І так доти, доки не станеш придатним до служби в ДШВ.
показать весь комментарий
27.02.2025 14:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну як чия? Тих, хто в ній проживав і мав у ній якусь власність
показать весь комментарий
27.02.2025 15:55 Ответить
Давайте вже не викручуйтесь.
Я ж бачу що ви ватних кровєй
показать весь комментарий
27.02.2025 16:01 Ответить
Ну це на думку таких упортих як ви. Якби ви всі були адекватні, то ми б уникнули війни
показать весь комментарий
27.02.2025 16:04 Ответить
я уявляю, ви би воліли щоб ми всі були рашконутими
але ні, є ще дух свободи і європейські прагнення в українців
показать весь комментарий
27.02.2025 16:05 Ответить
А що таке "європейські прагнення"? І дух свободи? Ще кілька років війни і тут залишиться хіба що дух пустоти і безнадії
показать весь комментарий
27.02.2025 16:15 Ответить
І хто в тому винний ? Вам стане сміливості сказати хто на нас напав
Слухаю...
показать весь комментарий
27.02.2025 16:21 Ответить
Напала путінська росія, але якщо на тебе покусала скажена собака то і багато вини на тобі є, що ти не уникнув її
показать весь комментарий
27.02.2025 16:28 Ответить
А, про вину заговорили ?
І полягає вона у вашій зраді на виборах. Навіщо ви обирали у владу людей, які привели сюди скажених собак. Може треба було думати про безпеку як адекватні країни у НАТО ?
показать весь комментарий
27.02.2025 16:46 Ответить
а ви вирішили вжитись з скаженими псами ?
хто вам тоді дохтур..
показать весь комментарий
27.02.2025 17:15 Ответить
Людино добра, на Майдан вийшли, щоб не жити як у росії. Я трохи подивилась російських блогерів, у нас такого бардаку не було. В них електрика вимикається постійно і без обстрілів. Каналізація тече вулицями міст і ніхто не ремонтує. Не в одному-двох місцях, а в багатьох містах. Блогери з Псковської області, без світла сидять більше ніж ми після ракетних ударів по енергетиці. Якутія вся в мерзлому гівні. В Краснодарському краї теж таке буває.
показать весь комментарий
27.02.2025 17:48 Ответить
Так це питання до місцевих відповідних служб. Чи за кожним вимкненням світла чи аварії каналізації або водопроводу на якійсь конкретній вулиці чи в якомусь конкретному місті чи селі треба відразу бігти на Майдан і зносити владу? Що за маячня?
показать весь комментарий
27.02.2025 19:00 Ответить
Там система, а не місцеві служби. Дивилась якутського блогера, який показав, що фундамент майбутньої школи розсипається зразу після заливки, а несучі стіни дитсадка, потріскались зразу після відкриття. Мусив втікати з Якутії через погрози. Його прихистила депутатка, ніби від опозиції. Їздить по партійним справам по всій рашці і кругом таке дно. В кожній області місцеві царки грабують бюджет і тих підприємців, які не належать до їхнього клану. Саме проти такого кланового управління, люди виходили на Майдан. Щоб закон був один для всіх.
показать весь комментарий
28.02.2025 13:31 Ответить
Виборці зепіськограя, привели війну в країну!
показать весь комментарий
27.02.2025 20:30 Ответить
Не понимаю, почему военкомат не шлет повестку на влк? Ну вот я зарегился в резерв+ еще в июле 2024, как положено. Все данные подтянулись, абсолютно. Адрес не менял, телефон указан, имэйл указан. Так чего вам еще надо?? Ну вот серьезно, без приколов - какого хрена военкомат не работает? Если я уже не подхожу по возрасту или еще чего-то, так какого хрена мне САМОЛИЧНО идти на это влк, терять время и т.д.?
показать весь комментарий
27.02.2025 14:49 Ответить
В цьому і захованимй підвох ,ти виявив бажання добровільно піти в окоп .Доброволець *****,все дуже просто.
показать весь комментарий
27.02.2025 14:50 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2025 14:51 Ответить
А що буде якщо півтора міліона не підуть і не ройдуть?

Одну соломину зламати легко, а великий пучок соломи ні (с) народна мудрість
показать весь комментарий
27.02.2025 15:26 Ответить
служитимуть тоді в російській армії там на штурми скачуть на костилях
показать весь комментарий
27.02.2025 16:55 Ответить
А більшість хмельницьких прокурворів - 41(!!!) з 73 - послали медиків на....й.
Просто проігнорували виклик на перевірку щодо "липової" інвалідності Джерело: https://censor.net/ua/n3538206
Адже їм можна?
показать весь комментарий
27.02.2025 15:49 Ответить
Плокулоли це єліта нації!!!
показать весь комментарий
27.02.2025 16:01 Ответить
Чарівне корито, яке час від часу самонаповнюється.
показать весь комментарий
27.02.2025 16:01 Ответить
1.5 /90= 16.500 в день! Это столько, только обмежено придатных, должны комиссию проходить! Пусть из них 10% признают непридатными это 150 тыс.! Вы представляете такое количество медицинских дел в центральной ВЛК? (только ЦВЛК может утвердить высновок «непридатен»!) Кроме того заявления о несогласии с результатами ВЛК! А насколько я помню, сейчас действуют конкретные временные нормы принятия решения ВЛК! Судебные позовы! Кто все это придумал? И как собирается воплощать в жизнь? Законно НИКАК!
показать весь комментарий
27.02.2025 16:03 Ответить
********.
показать весь комментарий
27.02.2025 16:21 Ответить
Мав 3 групу - зняли бо не заплатив на 3 комісії, яка присвоює її пожиттєво (захворювання хребта, артроз плюсень).
Цікаво, яку користь армія могла б мати з моїми реальними можливостями підіймати не більше 5 кг і потребою полежати після годинної прогулянки, про біг, стрибки, підтягування, віджимання на полігоні - мова взагалі не може йти.
До війни мав дивний статус "непридатний в мирний час, обмежено придатний у військовий" - скоріше за все - для чисельного балансу контингенту, який приписаний до військомату.
Мабуть з мене вийде одноразовий штурмовик, а ще більш вірогідно - оборонна точка, бо відступити я точно не зможу. Втім, раз гинуть діти, яким ще немає й 30 - буде за добре принаймні відволікти кулю чи дрона не себе, раз цього потребує наша країна. Втім, ще ліпше б - аби мене лишили в спокої, я маю двох малих дітей, дружину-інваліда (правда 3 групи) і на диво роботу, з якої можу нас якось прогодувати, так би мовити існую в власному світику, який може зруйнуватися навіть від протягу по спині, не лише від війни. То ж, звісно, доведеться коритися закону, але надія на таких, як я, у війні - це не дуже певна справа.
показать весь комментарий
27.02.2025 16:52 Ответить
Я хоч і здоровий і не інвалід, а на турніку ніразу не підтянусь, і сдохну пробігши кілометр, то від мене тоже користі там кіт наплакав
показать весь комментарий
27.02.2025 17:04 Ответить
Бачте пане, я не є аж занадто придатним навіть для повсякденного життя, вже навіть не пам'ятаю, як воно бути здоровим і можу лише обурюватися і не хотіти йти до війська персонально, але оцінювати потреби держави, як і що треба робити я вже не придатний - мій світ звужений до задач - типу походити, бо при ходьбі болять ноги, а без ходьби - спина, мандри на роботу, простояти 15 хвилин на запаленій плюсні в електричці і т.д.. Я вже тінь і билина, яка не сподіваючись на лихо - взяла на себе забагато, бо для мене є майже непосильним звичайне життя з обов'язками за родину. І я, звісно, не зможу опиратися жодній волі - як мене кудись візьмуть - маю надію, що дружині виплатять якісь кошти, бо в будь-якому випадку - мене візьмуть на смерть. Але як треба - то треба.
Втім, я був в окупації - там ще гірше, тут, принаймні, є якісь закони і власна армію - там лише вороги, свавілля і гарантована смерть. То ж я б обрав померти в власній армії. Але знову таки, я не даю порад, бо я напівмрець, якого тримає на цім світі обов'язок перед родиною.
показать весь комментарий
27.02.2025 17:22 Ответить
Ото Ви, пане Пол, даєте. Не перемайтесь передчасно. І підтягнетесь, і не здохнете...а про користь, гм, то вже воля випадку і питання більше про раціональне використання військових ресурсів командирами.
показать весь комментарий
27.02.2025 17:22 Ответить
Чувак, ти дуже здивуєшся, але для таких теж купа роботи. У нас, в тиловому підрозділі (в який набирають якраз обмежено придаьних) в дефіциті діловоди (треба просто розумні люди, яких можна навчити роботі з бумажками), бухгалтерів, фінансистів, медиків (підкреслю, не бойових, бо це тиловий підрозділ) - теж нема. А ще ти здивуєшся які тут служать. Після поранень, контузій, на костилях, і т.д. - ніхто не списує. Тому коли гражданські ниють що не можуть служити бо спина болить мені хочеться дати пі3ди. Я теж зі спиной і купою болячок вже майже три роки служу. І у мене питання - а чим ти кращий від мене, що я мушу все життя так мучитись, в той час коли ти, такий же самий дома сидиш? Мені теж хочеться трохи пожити з сім'єю і повиховувати своїх дітей. Але через нашу кончену владу і вас, ухилянтів, не можу цього робити. Ненавиджу цю країну! (((
показать весь комментарий
27.02.2025 20:20 Ответить
Я не ухилянт, того року я отримував повістки і ходив до військомату, як доля розпорядиться то так і буде. Проте персонально ви замість того, щоб захищати хворих і вбогих - демонструєте доволі типову поведінку бидла "ліпше ти, а потім я" - не важливо, наскільки я хворий, як давно. Я таких багато бачив, коли з мене збиткували з моєю групою рік у рік з цими всіма МСЕК. Відверто кажучи, дружок - я тобі бажаю того ж щастя, що й маю сам, щоб ти був вдома з тим самим станом. Маю надію бог виконає твоє бажання. А ще бідність, безперспективність, неможливість навіть нормальну роботу знайти. Забирай, все твоє.
показать весь комментарий
27.02.2025 21:31 Ответить
А, підкину тобі ще, щоб ти позаздрив. Я з Ірпіня, ледве зміг під час окупації посадити дружину з дітьми в евакуаційну електричку, вже три роки їх не бачив. Помешкання розбомбили ще в березні 2022 - живу в сестри, в кімнаті великій, як собача конура, дуже їй вдячний, що приютила. То ж хай твоя заздрість все оце отримає, родину закордоном, здоров'я напівмреця і розбомблене житло. Їж, не обляпайся.
показать весь комментарий
27.02.2025 21:42 Ответить
я не зрозумів, це для цивільних чи для військових теж?
показать весь комментарий
27.02.2025 17:23 Ответить
Я звертався на гарячу лінію МО, бо почув про обов'язкове ВЛК наприкінці січня, пішов до військомату, а там - прийом лише по електронній черзі, записатися в яку було можливо лише на 11 лютого - тобто вже після 5 лютого, визначеного в законі. Вчора до мене зателефонував представник ТЦК з приводу мого звернення і розповів, що або я можу самотужки через Резерв+ записатися на ВЛК і маю пройти його до 15 червня, або - звернутися до ТЦК. То ж мабуть ця стаття саме для цивільних. Що до військовослужбовців - мабуть для них виписуються окремі законодавчі акти на цю тему, тоб-то безпосередньо оце їх не стосується.
показать весь комментарий
27.02.2025 17:44 Ответить
Вся проблема мобілізаційного процесу в Україні в його вибірковості, несистемності і хаотичності. При цьому зазначені недоліки - це цілеспрямована диверсійна стратегія зе-команди по розвалу збройних сил країни та здачі країни ворогу.

Ситуація, коли сотні тисяч цивілістів в якості фольксштурму мобілізують і кидають в бій, а водночас 3-3,5 млн. військ.зобов. з досвідом служби в ЗСУ та силових структурах 3-й рік залишаються, переважно, у внутрішньому, а також зовнішньому тилу, інакше як спланованою диверсією не може бути ідентифікованою.
показать весь комментарий
27.02.2025 23:03 Ответить
Нарешті буде добре поповнення в бригадах. Бо майже 80% довідок "обмеженних" куплено за хабарі.
показать весь комментарий
28.02.2025 00:10 Ответить
Це у вас батальйон "нахтігаль" чи "роланд" з німецьким прапорцем? "Тотенкопф"? Ви, без сумніву, воюєте десь серед бабів і дітей, як дийвол, бо пишете, як янгол (-:
показать весь комментарий
28.02.2025 00:19 Ответить
та я й не мав сумніву, що ти паскуда якась
показать весь комментарий
28.02.2025 01:38 Ответить
********* вы все, воевать не хотите
показать весь комментарий
28.02.2025 00:28 Ответить
Вячеслав пересунко-ты чмо)))в бою ты бы обосрался,я уверен.
показать весь комментарий
28.02.2025 00:31 Ответить
ну, навряд щоб я до бою навіть дійшов, якби й до війська втрапив, то ж не буду тебе, свиня переконувати в будь-яких своїх доблестях - жодних не маю, старий скалічений, сумнівно, щоб був потрібен десь в бою
показать весь комментарий
28.02.2025 00:35 Ответить
ну, не те, щоб не хотіли, не можемо, мова ж в статті про хворих, яких навіть ВЛК раніше визнавало обмежено-придатними
проте ви з Британії - вочевидь воєвака з воєвак. Родом хоч з України, чи з рашки-парашки, бо свинячою в нас дехто ще рохрає, проте все рідше й рідше.
показать весь комментарий
28.02.2025 00:32 Ответить
1.5 ляма и "обовязок" явиться в 200 "тцк" - это по 7500 на один в день, если прям все социально сознательные и все пропорционально распределено. согласно "застосунку" (за который всех "цифровизаторов" надо садить, так как официально рассказывают о точном количестве военкоматов и их пропускной способности во время войны, можно даже подсчитать, но пусть кацапы сами потрудятся) они по 20 человек могут принять. т.е. в месяц 600 за три 1800 (если прям все 30дней работать будут, а не 20 с чем-то). и это только инвалиды. и зачем нам такие депутаты, министры и вообще вся эта компания с такими "законами"? это фактически очередная диверсия на законодательном уровне, причем - повторная. (или очень тупая деза, но скорее всего - первое, потому как ничего приличного никто никогда из "властьимущих" не делал, вероятно - просто по тупости и жадности)
показать весь комментарий
28.02.2025 01:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 