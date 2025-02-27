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Новости Война
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ВСУ поразили КНП и место для запуска БпЛА оккупантов на Запорожье, - Генштаб

ВСУ ударили по КСП россиян на Запорожье

Воздушные силы нанесли успешный удар по российским оккупантам возле н.п. Копаны Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 25 февраля был нанесен успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БпЛА.

"Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупант снимает из-за угла атаку и попадание украинского дрона в российский танк: "Г#ндон сука! П#дары #баные! Тварь, бл#дь!". ВИДЕО

Автор: 

война (1364) Запорожская область (3039) Пологовский район (37) Копани (1) война в Украине (3459)


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Надеемся, что все у накабздона!
Подяка Птахам України!!!
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27.02.2025 17:01 Ответить
 
 