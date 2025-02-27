ВСУ поразили КНП и место для запуска БпЛА оккупантов на Запорожье, - Генштаб

Воздушные силы нанесли успешный удар по российским оккупантам возле н.п. Копаны Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 25 февраля был нанесен успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БпЛА.

"Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены", - говорится в сообщении.

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