Подразделения разведки и ДШВ получили технику на сумму более 2 млн грн

Благотворительный фонд "Украинская сила" вместе с другими благотворителями присоединился к сбору на нужды Сил обороны, который начал председатель ассоциации ветеранов Пустомытовщины (Львовская область) Виталий Беляк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря инициативе военнослужащего удалось закупить и передать подразделениям разведки и ДШВ техники на сумму более 2 млн грн, а именно три квадроцикла для эвакуации, три РЭБ-системы и три внедорожника.

"Спасибо вам за то, что мы вместе это сделали и вместе это передаем. Эта техника не только будет помогать в выполнении боевых задач, но и сохранит не одну жизнь наших защитников", - обратился к благотворителям Виталий Беляк во время торжественной церемонии передачи техники на Площади Рынок во Львове.

К слову, технику и оборудование закупили для нужд подразделений ББС Орион 150 бригады ВСУ, группы Тимура Батальона "Братство" ГУР, 18 Славянской Бригада НГУ БСП Донбасс, 82 Десантно-Штурмовой Бригады, 40 Бригады Морской пехоты и 53 ОСБ.

Благотворительный фонд "Украинская сила" сейчас находится в процессе выполнения другого запроса ветерана для нужд одного из подразделений Сил обороны.

Заметим, что Виталий Биляк является выпускником Национального университета "Львовская политехника". Он был участником АТО с 2015 по 2017 год. С началом полномасштабного вторжения Виталий Беляк присоединился к добровольческому подразделению "Братство" ГУР, в составе которого принимал непосредственное участие в освобождении Киевщины и Черниговщины, был командиром роты. Далее он присоединился к 18 Славянской бригаде НГУ как командир штурмовой группы, где находился в должности инструктора по тактике. Участвовал в боях в Бахмутском районе, под Горловкой (Майорское), Серебрянском лесу, где в 2023 г. подорвался на противотанковой мине и в результате полученных ранений потерял конечность. Сейчас Виталий Беляк является председателем ассоциации ветеранов Пустомытовщины (Львовская область).

"Украинская сила" - это благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны. Директор БФ "Украинская сила" - Иван Диткун. Основными партнерами Фонда являются компании "ЯроСад" и "Solяra".