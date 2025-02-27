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Подразделения разведки и ДШВ получили технику на сумму более 2 млн грн

Благотворительный фонд "Украинская сила" вместе с другими благотворителями присоединился к сбору на нужды Сил обороны, который начал председатель ассоциации ветеранов Пустомытовщины (Львовская область) Виталий Беляк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря инициативе военнослужащего удалось закупить и передать подразделениям разведки и ДШВ техники на сумму более 2 млн грн, а именно три квадроцикла для эвакуации, три РЭБ-системы и три внедорожника.

"Спасибо вам за то, что мы вместе это сделали и вместе это передаем. Эта техника не только будет помогать в выполнении боевых задач, но и сохранит не одну жизнь наших защитников", - обратился к благотворителям Виталий Беляк во время торжественной церемонии передачи техники на Площади Рынок во Львове.

К слову, технику и оборудование закупили для нужд подразделений ББС Орион 150 бригады ВСУ, группы Тимура Батальона "Братство" ГУР, 18 Славянской Бригада НГУ БСП Донбасс, 82 Десантно-Штурмовой Бригады, 40 Бригады Морской пехоты и 53 ОСБ.

Благотворительный фонд "Украинская сила" сейчас находится в процессе выполнения другого запроса ветерана для нужд одного из подразделений Сил обороны.

сбор ветерана Виталия Биляка на нужды Сил обороны

Заметим, что Виталий Биляк является выпускником Национального университета "Львовская политехника". Он был участником АТО с 2015 по 2017 год. С началом полномасштабного вторжения Виталий Беляк присоединился к добровольческому подразделению "Братство" ГУР, в составе которого принимал непосредственное участие в освобождении Киевщины и Черниговщины, был командиром роты. Далее он присоединился к 18 Славянской бригаде НГУ как командир штурмовой группы, где находился в должности инструктора по тактике. Участвовал в боях в Бахмутском районе, под Горловкой (Майорское), Серебрянском лесу, где в 2023 г. подорвался на противотанковой мине и в результате полученных ранений потерял конечность. Сейчас Виталий Беляк является председателем ассоциации ветеранов Пустомытовщины (Львовская область).

"Украинская сила" - это благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны. Директор БФ "Украинская сила" - Иван Диткун. Основными партнерами Фонда являются компании "ЯроСад" и "Solяra".

Автор: 

благотворительность (610) ветераны (1106) Львовская область (2894) Львовский район (50) Пустомыты (1)


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а зе купив мусарам для асфальту, пікапи по 1,5 млн за штуку.
а накуя пікап з кузовом повним приводом патрульним в Києві???
а догадайтесь
у мене не вистачає фантазії відповісти, накуя пікапи мусарам в містах????
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27.02.2025 18:44 Ответить
Та невже, це так багато, майже як зарплата у інвалідів або держслужбовців.
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27.02.2025 22:09 Ответить
 
 