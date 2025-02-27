Трамп продлил на год ряд санкций против РФ за агрессию против Украины, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

О том, какие именно санкции продлены, сейчас не сообщается.

Также соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре.

"Согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660", - отмечается в документе.

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Напомним, ранее президент США заявлял, что ограничения могут быть отменены "на определенном этапе".

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возможность снятия санкций с России можно будет рассмотреть только после того, как российская сторона продемонстрирует конкретные шаги на пути к достижению мира.