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Новости Санкции против России Санкции США против России
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Трамп продлил на год ряд санкций против РФ за агрессию против Украины, - Белый дом

Санкции США против РФ: Трамп продлил действие ряда санкций

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее против России за вторжение в Украину.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

О том, какие именно санкции продлены, сейчас не сообщается.

Также соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре.

"Согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660", - отмечается в документе. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о санкциях против России: Пока не снимаем, но когда-то рассмотрим

Напомним, ранее президент США заявлял, что ограничения могут быть отменены "на определенном этапе".

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возможность снятия санкций с России можно будет рассмотреть только после того, как российская сторона продемонстрирует конкретные шаги на пути к достижению мира.

Автор: 

россия (95352) санкции (11254) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+11
В Стамбулі не домовились?
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27.02.2025 19:18
+9
Трамп сказав що розрулить все за 24 години а санкції продовжив ще на рік,многоходовочка
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27.02.2025 19:22
+6
Дякую пане Президент.
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27.02.2025 19:12
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Дякую пане Президент.
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27.02.2025 19:12 Ответить
чого ти такий тупий?
не ясно які подовжив а які ні. чи ти статтю не читав чи прочитав і не догнав?
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27.02.2025 19:15 Ответить
Так же не написано, що якісь відмінив.
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27.02.2025 19:17 Ответить
а що відбувається с ти, що не продовжено? воно діє далі чи вже не діє?
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27.02.2025 19:32 Ответить
Санкції так просто президент махнувши рукою не зніме. А коли б і трапилося то ті ж демократи вже піднялися гвалт. В США президент це не святий бог, як у нас і росії.
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27.02.2025 19:35 Ответить
знімать можно те, що діє. а те що закінчилось і не поддовжилось?
ну не тупи будь ласка.
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27.02.2025 19:36 Ответить
Санкції завжди краще ніж без них. Тим паче он знизу вже коментар що акції російських компаній вже сипляться.
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27.02.2025 19:39 Ответить
ти зплигнув з ттеми
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27.02.2025 19:42 Ответить
З якої теми? Трамп продовжив санкції, що поганого. Те що не написано як то інше, але я написав краще нехай санкції ніж взагалі без них.
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27.02.2025 19:48 Ответить
хаха, це ти за цією темою ховаєшся, щоб собі не признатися, що "втрачання сили дії по закінченню терміну дії" від "відмінити діюче" - розрізнити не можеш.
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27.02.2025 19:55 Ответить
Ви можете сказати що Трамп відмінив чи зняв санкції? З огляду на цю статтю? А я дивлячись на статтю можу стверджувати, що санкції є. А які то вже інше.
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27.02.2025 20:01 Ответить
ну довольствуйся малим. 73% і того не окучили.
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27.02.2025 20:05 Ответить
Гвалт демократів зараз, не має ніякого значення і вони ні на що не вливають
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27.02.2025 22:20 Ответить
ось у тебе закінчується дія заграна. він завтра дійсний чи вже ні, якщо ти його ти подовжив?
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27.02.2025 19:34 Ответить
Ти, москалику, вже приїхав.
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27.02.2025 19:22 Ответить
ти собі то побажав?
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27.02.2025 19:44 Ответить
Ну так розкажи які не продовжив
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27.02.2025 19:55 Ответить
блін, ще один не доганяючий: не за то мова. а за те. що українські лохи дяують не зрозуміло за шо. скоріш усього так і ядєрку віддавали - за буси.
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27.02.2025 19:58 Ответить
Якраз про те й розмова, стаття про продовження санкцій проти кацапляндії, а ти перестрибуєш на інші теми
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27.02.2025 20:00 Ответить
ну раз ти не бачиш, як лохи реагують на кота в мішку, то не дивно, що війна в країні.
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27.02.2025 20:09 Ответить
а ти вже на цюцркі сидиш і собі подібних чекажш?
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27.02.2025 19:35 Ответить
ти такий критичний до себе, аж страшно
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27.02.2025 19:45 Ответить
ну це ж треба придумати собі нік "жидівськи підарас", а потім самому себе посилати
ума - палата. палата томер 6. явно кацап!
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27.02.2025 19:51 Ответить
Хоч щось корисне
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27.02.2025 19:14 Ответить
ше один тріпач: а що саме корисне?
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27.02.2025 19:18 Ответить
Ты шо такой агрессивный закордонный патриот?
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27.02.2025 19:20 Ответить
ти шо такий русскокакающий мєсний?
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27.02.2025 19:29 Ответить
в кацапських соцмережах сьогоднi бiльша iстерика не вiд продовження санкцiй,а вiд обiцянки рудого повернути Украiнi частину окупованих орками територiй.користь всiх промов,та дiй рудого дiйсно сумлiвна...
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27.02.2025 19:25 Ответить
тут у статті про це немає.
тут народ радіє тому, що дали торбу з невідомим вмістом. за який вже дякують.
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27.02.2025 19:31 Ответить
А тебе какое дело до народа сидя в Германии на пособиях? Че на укр сайте забыл вишиванець?
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27.02.2025 19:43 Ответить
твоьо каканіє как раз говорит о том, що тебя за живое поймали. трепьіхайся ящо, демотструй свою аграніччєннасть -так прикольно наблюдать за русскими попугаями..
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27.02.2025 19:47 Ответить
Я в отличии от тебя нахожусь в воюющей страны. Плачу налоги, помогаю волонтёрам, доначу, разбираю завалы после шахедов. А ты че делаешь в Германии патриотик наш щирий? И почему ты сейчас не в Украине?
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27.02.2025 21:21 Ответить
ну ти міг би свою обмеженість волонтерством не прикривати.
а у німеччині усі українці на пособії на твою обмежену думку?
щоб допомагати воюючий країні не обов"язково бути в ній.
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01.03.2025 09:55 Ответить
Да ты шо? Все понятно с тобой, тризуб на аватарку нацепи и гуляй дальше по Германии с раздутыми щеками от своей помощи пока пацаны в окопах с отмерзшими пальцами а мирняк прячется от шахедов с ракетами. Помогальщик гребанный
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01.03.2025 12:46 Ответить
а, то твой уровень - тризуб на автарке? ну тупее, чем казался раньше. знаешь, тобі краще дрочити ніж по клаві стукати - за умного зійдеш. Н уз таких помагальшиків, - без мозгів - теж багато толку не буде. і що мені робити, не примітивно русскокаку розказувати.
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01.03.2025 13:00 Ответить
Оно еще и стрелки кидает... Попуск бездарный. Сиди в своей Германии и не лезь обратно не дай Бог тебя встречу
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01.03.2025 14:32 Ответить
хаха, очень боюсь малорозвинутого какальщика, який веде себе як кацап: мізків немає, кулаками готов завжди.
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01.03.2025 14:40 Ответить
Ну вот сиди в своей нимеччини и не тявкай. А то после войны будешь обьяснять где ты было во время войны. На улицу будешь выйти бояться потому что объясняться придется. Спросят что-то сразу побежишь строчить в интернетике, доходяга. Жаль тебя
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01.03.2025 15:47 Ответить
ти, туподоходящий кацап, що мен іробити, не тобі, ********, мені вказувати. а мені тебе зовсім не жаль, бо саме такі як ти, тупоголові, просрали мир в країні.
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01.03.2025 15:56 Ответить
таке бидло, як ти в німеччині отримує великі штрафи за махання руками, які з нижньою півкулею поєднані.
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01.03.2025 14:52 Ответить
Цим санкціям 11 років у березні. Там нічого нового.
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27.02.2025 19:57 Ответить
так не в цьому діло. щоб вони взагалі були, треба обновити строк дії. якщо це не зробити, усі закінчуються. питання чи усі подовжив, чи якісь не подовжив. тобто їх вже немає. цей сумнів відображено в статті. а барани висолопили язика і ляпають в долоні не зрозуміло за шо.
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27.02.2025 20:01 Ответить
Тут Трамп не по європейському якось зробив😸. Без зустрічей, обговорень і тд. Он ЄС аж " терміново" 3 березня зберуться.
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27.02.2025 19:16 Ответить
В Стамбулі не домовились?
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27.02.2025 19:18 Ответить
А шо такое? В жопе не сошлись? Данунах...
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27.02.2025 19:21 Ответить
Ну так відміна санкцій - одна з ключових позицій в мирному договорняку. Буде угода між Трампом і ху***м, буде відміна санкцій. Наші ЗМІ знову подають очевидний факт як неймовірну сенсацію.
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27.02.2025 19:21 Ответить
Санкції здається не так легко зняти. І це буде рішення точно не однієї людини
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27.02.2025 19:24 Ответить
Трамп сказав що розрулить все за 24 години а санкції продовжив ще на рік,многоходовочка
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27.02.2025 19:22 Ответить
так не всі ж. а може і всі. а може не всі. не відомо.
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27.02.2025 19:40 Ответить
НєдолгА музика іграла,),,, так кацапи?,)
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27.02.2025 19:22 Ответить
Прутін в а*ує: Донні, ми ж тобою домовились?...
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27.02.2025 19:23 Ответить
Як свого часу " друг" Ердоган, підісрав плєшивого - нєажидалі такого удара в спіну 😸
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27.02.2025 19:27 Ответить
Трамп готовий подвоїти санкції проти росії, якщо путін продовжуватиме валяти ваньку
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27.02.2025 19:29 Ответить
Ахахахахаха

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27.02.2025 19:31 Ответить
Акції російських компаній не витримали подовження санкцій і почали падати

Істерія з уявною «прихильністю» Трампа тривала не довго 👹
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27.02.2025 19:36 Ответить
Це за сьогодні?
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27.02.2025 19:37 Ответить
Ага! Свіжачок !
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27.02.2025 19:38 Ответить
Москальські танчики і літачки - полетіли вверх...
Все решта - до низу.
Мрії мріями... але хотілось би щоб такі тенденції збереглись на всю весну... тоді москальську економіку влітку можна було би закрити...
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27.02.2025 19:47 Ответить
Законосірно. Все в літачки - танки вливає, реакція на продовження війни.
Але такі качелі приємні, головне стабільність.
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27.02.2025 19:49 Ответить
Най би москалів та їхню економіку до літа шляк наглий трафив.
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27.02.2025 19:53 Ответить
Як розуміти ці розумні квадратики? 😊
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27.02.2025 23:11 Ответить
ще й добавити треба
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27.02.2025 19:34 Ответить
Хоть крапля позитивного,а то все негативне і негативне!
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27.02.2025 19:36 Ответить
Трамп діє по принципу кнут і пряник
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27.02.2025 19:38 Ответить
спочатку був пряник , а тепер кнут
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27.02.2025 19:40 Ответить
це значить не домовились в Стамбулі ,тепер треба чекати мир через силу і велику військову допомогу США
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27.02.2025 19:46 Ответить
А якже наші блоХери, які називали трумпа завербованими КДБ? Невже знову лохторат наї..нькали?
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27.02.2025 19:48 Ответить
це він для прикритя , а то мало не спалився
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27.02.2025 19:51 Ответить
Трамп отказывается признавать Рашку агрессором? А что если версия Трампа более справедлива по отношению к рашистам?

Агрессор как ни крути это страна которая пытается решить свои внутренние вопросы путем агрессивной политики. Например - США так же приходилось проводить агрессивную политику по отношению к Ираку, Ливии, Сирии, Афганистана но американская армия никогда не наносила целенаправленные удары по мирным жителям. Никогда не устраивала пытки, насилие и убийства мирных жителей. Не похищали детей, не расстреливали пленных снимая это на камеру...

Можно ли сравнивать действия Рашки с действиями США? Конечно же нет, потому что действия Рашки далеки от агрессивной политики. Действия Рашки это оголтелый терроризм, а ставить террористов в одну повозку со странами которые проводят агрессивную политику по отношению к террористам, тиранам и диктаторам для защиты людей не одно и то же.

И Трамп видимо именно сюда клонит. ООН например, вместо того чтобы защищать, должны были давно вышвырнуть террористов из организации и не оказывать им юридической защиты. Вместо этого ООН выписывает ордера на арест тех кто с этими террористами воюет. В ООН не должны сидеть представители террористов - Небензи или будь кому иному со стороны Рашки не место в ООН.
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27.02.2025 19:49 Ответить
Тiльки повна лiквiдацiя недодержави е шлях до миру!😙
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27.02.2025 19:56 Ответить
ленин освободил россию от богатых, сталин - от умных и интеллигентных. путин окончательно освободил россиян от совести, здравого смысла и человеческого облика
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27.02.2025 20:00 Ответить
Дід Доні як придумав собі 320 лярдів від українських копалин то вже херачить без упину...
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27.02.2025 20:07 Ответить
Оце і є реальна політична двозначність. Пряники були, тепер час трохи кнутами поперчити перемовини для тонусу.
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27.02.2025 20:21 Ответить
"Неожиданное предложение президента Владимира Путина Дональду Трампу вложиться в добычу редкоземельных металлов в России породило негодование в сообществе российских Z-патриотов, пишет The Moscow Times.

С критикой Путина выступил его полпред на Урале Артем Жога - отец погибшего боевика «ДНР» Владимира Жоги. Он заявил, что редкоземельные металлы вывозить из страны не нужно. «Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», - сказал Жога.

Политтехнолог и главный редактор пропагандистского информагентства Regnum Модест Колеров рассказал о «тревоге» по поводу сделок с США. Дипломатия и «инвестиционная философия» России, по мнению Колерова, свидетельствуют о том, что «мы недостаточно суверенны», а также «недостаточно сильны и трезвы».

Колумниcт Russia Today Андрей Рудалев сравнил редкоземельную сделку Путина с «зерновой» и выразил опасение, что «наши западные партнеры» после ухода Трампа из Белого дома «аннулируют все его сделки».

Ведущий Radio Sputnik Митя Ольшанский, который в 2016 году поддержал призыв Рамзана Кадырова обращаться с оппозиционерами как с «врагами народа», заявил, что испытывает «чувство неловкости и раздражения». Произошло «забвение всего, что говорилось буквально вчера, когда шла борьба против Америки», удивляется Ольшанский.

Путин специально провел совещание, где предложил Трампу российские редкоземы вечером, «чтобы попасть в рабочее время чужого часового пояса», а на улицах началось развешивание «плакатиков про дружбу», написал Ольшанский. Он обвинил власти в регулярном «переобувании» в зависимости от текущей политической конъюнктуры. А громкие заявления Кремля в адрес США назвал «риторическими фигурами».

Военные блогеры и того меньше стеснялись в выражениях. Alex Parker Returns прокомментировал заявления Путина словами «поплыл дедушка». А одиозный канал «Полковник Квачков и соратники» в посвященном возможной сделке посте назвал Трампа «хозяином» Путина. «Иными словами, хозяин, посмотри на нас, у нас и помада лучше, и прическа пышнее», - сообщил Z-канал.
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27.02.2025 20:32 Ответить
Термін "стратегічний запас" - це 99% від того, що потрібно, щоб зрозуміти СРСР та ******* росію.
Згниє, але наше, нікому не віддамо. Й хай заддрять, що в них немає, а в нас є. Гниє, але поки ще є....
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27.02.2025 22:22 Ответить
Похоже на фрикции - чуть высунул из очка путлера, а потом засунул поглубже.
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27.02.2025 20:39 Ответить
То есть эта )(уйня ещё минимум на год?
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27.02.2025 20:51 Ответить
якби ж на рік...
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28.02.2025 01:00 Ответить
цирк идет.
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27.02.2025 21:21 Ответить
и за это его в жопу целовать *********** ********?!пошёл он на *** и пусть сдохнет вместе с ***лом!
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27.02.2025 21:25 Ответить
"Трамп продовжив на рік низку санкцій проти РФ за агресію проти України, - Білий дім".
Це закономірно,що продовжив,адже санкції-як засіб впливу, наряду з іншими засобами.
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27.02.2025 22:52 Ответить
Там корреспондент задал вопрос,как насчет территорий, Трамп ответил-попробуйте заберите у русских.ээто как?
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28.02.2025 00:16 Ответить
трамп одне говорить - а друге робить.а вкраїнчики всираються.
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28.02.2025 07:02 Ответить
 
 