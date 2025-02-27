Трамп продлил на год ряд санкций против РФ за агрессию против Украины, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее против России за вторжение в Украину.
Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
О том, какие именно санкции продлены, сейчас не сообщается.
Также соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре.
"Согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660", - отмечается в документе.
Напомним, ранее президент США заявлял, что ограничения могут быть отменены "на определенном этапе".
Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возможность снятия санкций с России можно будет рассмотреть только после того, как российская сторона продемонстрирует конкретные шаги на пути к достижению мира.
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не ясно які подовжив а які ні. чи ти статтю не читав чи прочитав і не догнав?
ну не тупи будь ласка.
ума - палата. палата томер 6. явно кацап!
тут народ радіє тому, що дали торбу з невідомим вмістом. за який вже дякують.
а у німеччині усі українці на пособії на твою обмежену думку?
щоб допомагати воюючий країні не обов"язково бути в ній.
Істерія з уявною «прихильністю» Трампа тривала не довго 👹
Все решта - до низу.
Мрії мріями... але хотілось би щоб такі тенденції збереглись на всю весну... тоді москальську економіку влітку можна було би закрити...
Але такі качелі приємні, головне стабільність.
Агрессор как ни крути это страна которая пытается решить свои внутренние вопросы путем агрессивной политики. Например - США так же приходилось проводить агрессивную политику по отношению к Ираку, Ливии, Сирии, Афганистана но американская армия никогда не наносила целенаправленные удары по мирным жителям. Никогда не устраивала пытки, насилие и убийства мирных жителей. Не похищали детей, не расстреливали пленных снимая это на камеру...
Можно ли сравнивать действия Рашки с действиями США? Конечно же нет, потому что действия Рашки далеки от агрессивной политики. Действия Рашки это оголтелый терроризм, а ставить террористов в одну повозку со странами которые проводят агрессивную политику по отношению к террористам, тиранам и диктаторам для защиты людей не одно и то же.
И Трамп видимо именно сюда клонит. ООН например, вместо того чтобы защищать, должны были давно вышвырнуть террористов из организации и не оказывать им юридической защиты. Вместо этого ООН выписывает ордера на арест тех кто с этими террористами воюет. В ООН не должны сидеть представители террористов - Небензи или будь кому иному со стороны Рашки не место в ООН.
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Згниє, але наше, нікому не віддамо. Й хай заддрять, що в них немає, а в нас є. Гниє, але поки ще є....
Це закономірно,що продовжив,адже санкції-як засіб впливу, наряду з іншими засобами.