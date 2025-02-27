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Качественные импортные лекарства могут исчезнуть из аптек, - Всеукраинский совет защиты прав пациентов

ліки

Качественные импортные лекарства могут исчезнуть из украинских сетей после введения ручного регулирования цен на медпрепараты. О рисках правительственного постановления о стабилизации цен на лекарственные средства предупреждают пациентские организации.

Заявление Всеукраинского совета защиты прав пациентов распространил 24 канал, информирует Цензор.НЕТ.

Объединение прогнозирует существенное сокращение импорта в Украину иностранных препаратов и общее подорожание лекарств для населения уже с 1 марта, когда вступит в силу решение СНБО о стабилизации цен на лекарственные средства.

"И без этого незначительный для ведущих западных фармкомпаний рынок Украины, в частности из-за войны, станет еще менее привлекательным в результате искусственного регулирования цены на лекарственные средства. В результате украинцы не смогут купить качественные западные лекарства, потому что их фактически "запретят" продавать в Украине.

Инициативы предусматривают ручное регулирование цен и удешевление на 30% для 100 наименований лекарств, но другие (почти 7900) подорожают. Лекарства будут производиться меньшими партиями, отменяются специальные программы, благодаря которым аптеки имели скидки", - говорится в заявлении организации.

Отечественное фармпроизводство тоже существенно пострадает, а соответственно пациенты рискуют оказаться вообще без медикаментов.

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"В то время как по всему миру государства поддерживают и максимально защищают собственных производителей, наши руководители решили их уничтожить - новая политика реферирования цен потребует от отечественных производителей продавать лекарства по цене, равной самой низкой цене в других странах. Эта политика фактически оставит производство без каких-либо прибылей и поставит его на грань выживания, ведь наши заводы будут вынуждены конкурировать с азиатскими мануфактурами, условия работы которых значительно лучше (чего стоит только сам фактор отсутствия военных действий и избытка дешевой рабочей силы)", - подчеркивает ВРЗПП.

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине вступают в силу масштабные изменения в регулировании фармацевтического рынка. Они внедряются в соответствии с решением СНБО от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом президента. Кроме того, Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в "Закон о лекарственных средствах", который глава государства сегодня подписал. Такие меры направлены на обеспечение прозрачного ценообразования на лекарственные средства.

Автор: 

лекарства (1222) аптека (128) фармрынок (49) фармацевтика (35)


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Топ комментарии
+5
Якісні імпортні ліки можуть зникнути з українських мереж після запровадження ручного регулювання цін на медпрепарати.
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Нічого не зникне. Будуть продавати аж гай шумітиме. І за менші прибутки.
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27.02.2025 21:23
+4
Всіх хто шантажує Україну подібними погрозами треба позбавити ліцензій торгувати ліками!
Це їх війна проти народу Україна. Мафія.
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27.02.2025 21:24
+4
****** любителі простих та популістичних рішень
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27.02.2025 21:36
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Контрабас залишиться, дякуватиме жителям Західної України. Тому пофіг.
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27.02.2025 21:13 Ответить
Добре якщо дякуватимемо за контрабас , а не за контрафакт , що і так непогано процвітав , а тепер і того більше (( Свого часу писали як у колишньому корівнику на львівщині " виробляли" лайно замість європейських ліків , ну точно як зараз каву бодяжать ((
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27.02.2025 22:52 Ответить
Хрєн з ними, з тими ліками. Аби Трамп Санича не чмирив!
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27.02.2025 21:14 Ответить
Якісні імпортні ліки можуть зникнути з українських мереж після запровадження ручного регулювання цін на медпрепарати.
=====================
Нічого не зникне. Будуть продавати аж гай шумітиме. І за менші прибутки.
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27.02.2025 21:23 Ответить
Звичайно що продаватимуть , вони вже до цього підготувалися , за ті самі ліки два місяці тому заплатив десь 500 грн , а сьогодні 990 (( , ну тепер знизять вартість на 30 % і хто залишиться в дурнях ?
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27.02.2025 22:56 Ответить
не тупи. ти просто ******, так само як і Зєля
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28.02.2025 10:14 Ответить
Всіх хто шантажує Україну подібними погрозами треба позбавити ліцензій торгувати ліками!
Це їх війна проти народу Україна. Мафія.
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27.02.2025 21:24 Ответить
Каким образом исчезнут качественные импортные препараты и где взаимосвязь между регул цен для отечественных производителей аля гидазепама и агаприлина и импортными?
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27.02.2025 21:25 Ответить
Что вы лепите горбатого к стенке, вас наняли лекарственные магнаты, вот вы и пугаете народ.

А почему они могут исчезнуть, потому, что власть возможно впервые хочет контролировать цены на лекарства?

Нам его, как поставляли, так и будут поставлять, только наши урки от фармацевтики не будут на 1 гривну иметь тысячу прибыли, вот и всё.
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27.02.2025 21:32 Ответить
соціальні програми вже перестали працювати ...і це вже здорожчення...20-30% в моєму випадку
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28.02.2025 10:21 Ответить
****** любителі простих та популістичних рішень
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27.02.2025 21:36 Ответить
У нас в Україні на 100м 5 аптек.Це доказує,що фармацевтичний бізнес дуже вигідний.Ціни зашкальні навіть на ліки вітчизняного виробництва.Валюта з довоєнним періодом виросла меньше чим в два рази то ціни на ліки в тричі.
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27.02.2025 21:40 Ответить
можеш конкретно назвати препарат який виріс в ціна втричі? Навіть не зважаючи на курс валют, хоча б в гривні. Що піднялось в ціні в тричі? Я не буду питати у того довбойоба нижче який написав про навар в 1000% . А от тебе уважно слухаю
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28.02.2025 10:19 Ответить
Тут і до ворожки не ходи - Трамп піднасрав! Хочу ядерну цукерку!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2025 21:45 Ответить
О це потужна ставка РНБО боком вилазить???
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27.02.2025 22:03 Ответить
Шо, аптечна мафія вирішила воювати?
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27.02.2025 22:33 Ответить
Хто пробував - наш бісопролол як працює проти імпортного ?
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28.02.2025 01:36 Ответить
аптеки "ввс" богатирьової чи "падарожнік" кулівлоба,дермак часом не купив?чи міндіч?
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28.02.2025 02:01 Ответить
На ліках аптеки наварюють до 1000%.
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28.02.2025 02:27 Ответить
Я вже на собі відчув дію преЗЕдентської "турботи". Дві соціальні програми, по яких я отримував знижку на препарати в 20 і 30 відсотків перестали працювати! І це були недешеві, м'яко кажучи, препарати. Тож ***** мені дешевий аспірін який мені не потрібен?
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28.02.2025 10:16 Ответить
 
 