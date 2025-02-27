Качественные импортные лекарства могут исчезнуть из аптек, - Всеукраинский совет защиты прав пациентов
Качественные импортные лекарства могут исчезнуть из украинских сетей после введения ручного регулирования цен на медпрепараты. О рисках правительственного постановления о стабилизации цен на лекарственные средства предупреждают пациентские организации.
Заявление Всеукраинского совета защиты прав пациентов распространил 24 канал, информирует Цензор.НЕТ.
Объединение прогнозирует существенное сокращение импорта в Украину иностранных препаратов и общее подорожание лекарств для населения уже с 1 марта, когда вступит в силу решение СНБО о стабилизации цен на лекарственные средства.
"И без этого незначительный для ведущих западных фармкомпаний рынок Украины, в частности из-за войны, станет еще менее привлекательным в результате искусственного регулирования цены на лекарственные средства. В результате украинцы не смогут купить качественные западные лекарства, потому что их фактически "запретят" продавать в Украине.
Инициативы предусматривают ручное регулирование цен и удешевление на 30% для 100 наименований лекарств, но другие (почти 7900) подорожают. Лекарства будут производиться меньшими партиями, отменяются специальные программы, благодаря которым аптеки имели скидки", - говорится в заявлении организации.
Отечественное фармпроизводство тоже существенно пострадает, а соответственно пациенты рискуют оказаться вообще без медикаментов.
"В то время как по всему миру государства поддерживают и максимально защищают собственных производителей, наши руководители решили их уничтожить - новая политика реферирования цен потребует от отечественных производителей продавать лекарства по цене, равной самой низкой цене в других странах. Эта политика фактически оставит производство без каких-либо прибылей и поставит его на грань выживания, ведь наши заводы будут вынуждены конкурировать с азиатскими мануфактурами, условия работы которых значительно лучше (чего стоит только сам фактор отсутствия военных действий и избытка дешевой рабочей силы)", - подчеркивает ВРЗПП.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине вступают в силу масштабные изменения в регулировании фармацевтического рынка. Они внедряются в соответствии с решением СНБО от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев", которое введено в действие Указом президента. Кроме того, Верховная Рада проголосовала законопроект об изменениях в "Закон о лекарственных средствах", который глава государства сегодня подписал. Такие меры направлены на обеспечение прозрачного ценообразования на лекарственные средства.
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Нічого не зникне. Будуть продавати аж гай шумітиме. І за менші прибутки.
Це їх війна проти народу Україна. Мафія.
А почему они могут исчезнуть, потому, что власть возможно впервые хочет контролировать цены на лекарства?
Нам его, как поставляли, так и будут поставлять, только наши урки от фармацевтики не будут на 1 гривну иметь тысячу прибыли, вот и всё.